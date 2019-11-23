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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.11.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Satrancı Okan Buruk kazandı

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Uğur Meleke yazdı.

Ligin şampiyonluk adaylarından ikisinin Telekom Arena’da bu denli az futbol oynamaları can sıkıcı. Maçın büyük bölümünde oynamaktan çok oynatmamanın düşünüldüğü, faul sayısının şut sayısını neredeyse ikiye katladığı, hemen herkesin saklandığı bir müsabaka izledik 90 dakikanın genelinde. İki ekip de hafta içi sezonun en kritik maçlarına çıkıyorlar: Başakşehir Roma’yı yenerse gruptan çıkacak. Galatasaray da Brugge’ü yenerse muhtemelen Avrupa Ligi son 32’sinde iki takımımız olacak. Umarız dün oynamadıkları futbolu hafta içinde oynar iki ekip. Okan Buruk, dünkü maça Mehmet-Mahmut-Azubuike gibi tutucu bir orta üçlüyle başladı ki bu üçlü, bu sezon ilk kez oynadılar bir arada. İlk bir saat boyunca, son 2 ayda alıştığımız Başakşehir futbolundan çok uzaklardı. Çok fazla faul yaptılar, topu genelde rakiplerine bıraktılar
ve sadece Visca’dan bir sihir beklediler. Ancak Okan Buruk’un 60’ta yaptığı Gulbrandsen/Mahmut ve 73’teki Berkay/Azubuike değişiklikleriydi oyunu değiştiren. Önce Irfan orta üçlüye geçti, sonra yanına Berkay eklendi.

YİNE EMRE MOR!

Peki Okan Buruk sahadaki ön libero sayısının üçten bire düşürüp, yetenekli iki sekiz numara Irfan-Berkay’ı merkeze koyup, sol açığa da Gulbrandsen’i eklerken Terim ne yaptı? Artık herkesin ezberlediği Emre Mor değişikliğiyle 3-4-3’e döndü ve orta sahayı bir eksiltti. Maçın kaderini de bu taktiksel değişiklikler, yani teknik adamların hamleleri belirledi zaten. Maça başlayan 11’ler itibariyle Terim’in doğru hanesi daha zengindi. Ama maçı bitiren 11’lere bakıldığında, son yarım saatte kazanan net bir biçimde Okan Buruk’tu. Tabelayı da bu bölüm belirledi kesinlikle.

EMİN BAYRAM VE DİĞERLERİ

Dün kulübede oturan Emin Bayram 2003 doğumlu bir stoper. U19 takımıyla da maçlara çıkıyor, UEFA Gençlik Ligi’nde Real Madrid’i 4-2 yendikleri maçta ilk 11 oynadı. Aslında pozisyonunda daha önce A takım gören 2000’li Gökay Güney, 2001’li Işık Arslan
ve 2002’de Metehan Baltacı da var. Işık, Madrid’de oynayanlardan. Metehan’ın ligde 4 golü var. Ancak Terim, 16 yaşındaki Emin’i onların önünde tercih etti. Vedat Inceefe’leri, Fatih Akyel’leri, Ozan Kabak’ları yakalayan Terim, Emin’de de bir ışık görmüş belli ki.

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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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