Şampiyonluk materyali

O galibiyetin üstünden de bir buçuk ay geçmiş. Siyah-beyazlılarda bir şeylerin iyi gitmediği kesin. Beşiktaş’taki mevcut tabloyu tabii ki çok yönlü ele almak gerek. Tablonun teknik gerekçeleri de var, idari de. Mâli hatalar da var, taktiksel de. Ben bugün özellikle teknik detaylara değineceğim. Abdullah Avcı’nın siyah-beyazlılara ne oynattığını tam olarak anlayabildiğimi söyleyemem. Sezon başından beri birkaç şey denedi, hemen hiçbir denemesi başarılı olmadı. Önce Ljajic’i çizgiye mahkum etti; sonra Sırp futbolcunun takımda kaleye en yakın oynaması gereken adamların başında geldiğini fark edip döndü yanlışından. Bir ara Diaby’yi ikinci santrfor olarak kullanmakta ısrar etti, sonra bu kadar kısıtlı bir geniş alan oyuncusunu orada kullanmaya çalışmanın anlamsızlığı çıktı ortaya. Bu aralar da ana taktik, Caner’i önde başlatıp, 60’ta beke döndürmek gibi görünüyor. Onun dışında yaratıcı bir şey göremiyorum sezon başından beri Beşiktaş’ta.

MAÇIN YILDIZI FATİH

DünKü maçın yıldızı Fatih, sadece 1 yıl önce Beşiktaş saflarındaydı. Şenol Güneş önce Roco’yu, sonra Mirin’ı ona tercih edip, Fatih Aksoy’u Sivas’a kiralık gönderdi. Orijini stoper olan Fatih, geçen sezon sağ bekteki harika performansıyla Douglas’ı önce sağ açığa yolladı. Sonra da Beşiktaş’a! Bu yıl Rıza Hoca onu ön liberoda kullanıyor, dün hem kesici, hem de oyun kurucu yönüyle ön plana çıktı. Bir asisti var, sakin kalabilse bir de gol ekleyecekti tabelaya. Dün maç oynanırken bir Fatih’e baktım, bir de kulübede oturan Güven’e, Boyd’a, Douglas’a, Rıdvan’a... Acaba bu sezon mesela Fatih Beşiktaş’ın, Güven’le Boyd Sivasspor’un oyuncusu olsaydı nasıl gelişirdi 2019-2020 hikayeleri? Geçen sezonun yıldızları, A milli takıma tırmanmış Güven’le, yazın Amerikalılar’ın sevgilisi olmuş Boyd yok olurken; Fatih Aksoy’un kahramanlaşması tesadüf mü sizce? Bence tesadüf olamaz. Çalımbay her ay yeni bir adam kazanırken, Fatih-Erdoğan-Ziya gibi isimleri rehabilite ederken; sezona başlarken milli takım oyuncusu olan Beşiktaşlılar şu an ligde dakika bile alamıyorlarsa, bu bir tesadüf olamaz. Çalımbay, bir antrenörlük dersi veriyor bu sene. Şampiyonluğu da kesinlikle hak ediyor.





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