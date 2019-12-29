Şampiyonluk iddiasının ilanı

Takımın 3 önemli oyuncusu Umut, Adebayor ve Şamil zaten veda ettiler. Lopes cezalı. Lung, Henrique, Mensah, Abdennour ve Levent’in de içinde bulunduğu uzun bir sakatlar listesi var. Dün sağ bekte 19’luk Emirhan, stoperde 18’lik Osman Can, sağ açıkta 19’luk Ömer’le ortaya koydukları mücadele yerindeydi, ancak Trabzonspor’un kalitesi ve deneyimiyle baş etmeleri mümkün değil.

KAZANAN 11'İ BOZMADI

Bordo-mavililer maçın başından sonuna kadar rahat bir futbol ortaya koydular dün. Ünal Karaman, Konya’da kazanan 11’i ve formasyonu bozmadı, yine 4-3-3 dizildiler, yine Sturridge sağ açıktaydı. İngiliz forvetin savunmaya yardımı yine eksikti ama muazzam kalitesi, oyun görüşü ve Sörloth’la uyumu ön plana çıktı bolca.

SÜKSELİ GALİBİYET

Trabzonspor'da sakatların büyük ölçüde iyileştiği, ikinci yarıda kulübede artık sadece genç oyuncuların değil Ekuban, Yusuf, Avdijaj gibi gerçek alternatiflerin var olacağı düşünüldüğünde bordo-mavililerin şampiyonluk iddiasının ete kemiğe büründüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz artık. Dün rakip ne kadar eksik de olsa bu sükseli galibiyet, ikinci devredeki şampiyonluk iddiasının resmi ilanı sayılabilir bence.

EMRE İÇİN TALİHSİZ MAÇ

Dünle ilgili iki detaya daha parantez açmak gerek: Genelde sert vücut dilini eleştirdiğim Hüseyin Göçek’in dün Mert’e penaltıyı anlatmak için gösterdiği çabayı çok sevdim. Böyle yapıcı diyalogları daha sık görmek dileğimiz. Süper Lig’de ilk yarının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Emre Demir içinse talihsiz bir maçtı bu. Aslında geçen haftaki Başakşehir maçında da durum benzerdi, Emre sıkça ‘büyüklerin arasındaki çocuk’ gibi kalıyor ve çok fazla basit top kaybı yapıyor. Şüphesiz ki Emre’nin geleceği parlak. Ancak sanki basamakları atlaya atlaya değil, adım adım çıkması daha doğru olacak genç adam için.

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