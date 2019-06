Profilinde ‘No DM’ yazan kızlar haklı!

Geçenlerde bir tweet gördüm: “Girls with NO DM in their bios, what do you want? 4 attacking midfielders? (Profillerinde NO DM yazan kızlar, ne istiyorsunuz? Orta sahada 4 ofansif oyuncu mu?)”. Kızlar haklı!

Ulusal takımımızın Euro 2020 elemeleri ilk 4 maçını 9 puan9 golle geçmesi, grubun en az gol yiyen takımı olması umut verici. Fransa-İzlanda-Türkiye kendi aralarındaki üçlü mini lige üçer puanla başladılar ama bu 1 aydan benim aldığım izlenim, İzlanda’nın arnavutluk deplasmanını kolay geçemeyeceği yönünde. Yani bence Fransa-Türkiye, şu anda grupta favori pozisyonundalar. Mircea lucescu ile başlayan, Güneş’le devam eden bu taptaze süreçte 3 ana faktör var bence öne çıkan...

İZLANDA KRİZİ!

1) Milliyetçilik yükseliyor

‘Futbol ve Küreselleşme’nin yazarı Pascal Boniface’ın 2012’de yaptığı tespit önemli: Dünyada milliyetçiliği tetikleyen belki de en önemli unsur futbol... Karadağlılar, ancak bir futbol maçında Sırplar’ı yenebilecekleri hayalini kurduklarında kendi bayraklarının nasıl bir şey olduğunu fark ettiler. Avrupa’yı sanayide geçemezlerdi, ekonomide gerilerdi. Sanatta da henüz şansları yoktu. Ama futbolda Avrupa Şampiyonası’nın kıyısına kadar gelince Karadağlı kesildiler aniden. İzlanda ile yaşadığımız krizin temelinde de aslında bu duygu var. 21’inci yüzyılın ikinci çeyreği, dünyada milliyetçiliğin yükseldiği, sınırların keskinleştiği bir dönem olacak gibi. Şimdilerde spor vasıtasıyla bu global dönüşümün izlerini hissediyoruz. Bundan sonraki maçlarda da hissedeceğiz. Sakin kalmalıyız, hazırlıklı olmalıyız bu duygulara.

2) Altı numara, ateşten gömlek Geçenlerde muhteşem bir tweet gördüm, muhakkak siz de rastlamışsınızdır: “Girls with NO DM in their bios, what do you want? 4 attacking midfielders? (Profillerinde NO DM yazan kızlar, ne istiyorsunuz? Orta sahada 4 ofansif oyuncu mu?)” Kızlar haklı! En azından Euro 2020 elemeleri H Grubu’nu izleyen kızlar... Bu grupta kalan 6 maçımızdan (Fransa deplasmanı hariç) beşinde bizim defansif orta saha kullanmaya ihtiyacımız yok. Çünkü İzlanda deplasmanında da gördük ki, rakipler topu bize bırakacaklar, biz de bu topu iyi kullanmak, eveleyip gevelememek, kaliteye ve pozisyona dönüştürmek zorundayız. Mahmut, Ozan, Dorukhan ve İrfan’ın belki hiçbiri klasik 6 numara değiller. Ama bu 4 oyuncunun bu sezon ligde toplam sadece 7 golleri var. Aralarında da rakip kaleye inanarak giden tek adam Dorukhan. Ve kalan maçlarda bize daha fazla gol düşünen oyuncu lazım.

1. LİG ZAFERİ

3) Spor Toto 1. Lig’in zaferi Sadece bir yıl önce, 2017-18 sezonunda Dorukhan Toköz, Gökhan akkan ve Umut Meraş, Spor Toto 1.Lig’de forma giyiyorlardı. Yine çok yakın zamanda Zeki Çelik İstanbulspor’la, Çağlar Altınordu’yla, Efecan Alanyaspor’la, Uğurcan 1461 Trabzonspor’la 1. Lig’de mücadele ediyorlardı. 10-12 yıldır umutlarını Avrupa’dan yetişen gurbetçi futbolculara bağlayan ulusal takımımızın bugün Süper Lig’den, hatta 1.Lig’den iyi ürün alan konuma gelişi dikkat çekici. Milli takımın son aylardaki yükselişi sadece Süper Lig’in değil, 1. Lig’in de zaferi bence.

HAFTANIN OYUNCUSU

AVRUPa’nın en yeni 100 milyonluk oyuncusu Joao Felix, ilk kez milli oldu geçen hafta. Carlos Carvalhal onun için “Ronaldo’dan sonraki en heyecan verici Portekizli” demiş. Carvalhal, İngiltere’de çok sevilen bir figür. Felix’in de rotası Premier Lig olacak artık.

HAFTANIN MERAKI

Lille'de harika bir sezon geçiren Zeki Çelik, İstanbulspor’lu takım arkadaşı Duhan aksu’nun da önünü açmış, genç sol bek de lille’le bir ön protokol imzalamıştı. Duhan, Lille’in izlediği Elazığ maçında sakatlanmıştı. Adı Beşiktaş’la anılıyor. Acaba Lille, Duhan transferini askıya mı aldı.