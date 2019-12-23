Proaktif: 3 Reaktif: 1

Bir hafta sonra bu kez rakip Malatya’ydı. Yine dakika 70’ti. Avcı yine Rebocho’yu çıkarıp, Caner’i geriye, Lens’i öne monte etti. Bu kez planı işlemedi, maçı Malatya kazandı. Ve dün Avcı, üst üste üçüncü maçta da aynı şeyi yaptı. Yine Rebocho’yla başladı. Yine 62’de Rebocho’yu çıkarıp Caner’i sol beke kaydırdı. Ve yine kaybederek ayrıldı sahadan. Üç maç üst üste aynı şeyi yaptı, sadece birincisinde sonuç aldı. Aslında onda da sonuç almasının sebebi rakibi 60 dakika 10 kişi oynamış ve yorulmuş oluşuydu. Kasımpaşa o gün aslında mükemmel oynadı, yani ortada bence bir Avcı dehası yoktu.

AVCI KLASİĞİ

Dün Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki anlayış farkını sanırım şöyle özetleyebiliriz: Ev sahibi takım proaktifti, yani oyunun ritmini onlar belirlemek istiyorlardı. Kaderlerini kendileri tayin etmek için oynadılar dün. Beşiktaş’sa, bir Avcı klasiği olarak reaktifti. Planını rakibin tamamlayamadığı hücumlarda Diaby-Lens’le bulacağı kontrataklara ve Caner’in duran toplarına bağlamıştı. İlk yarıda zamanı öldürüp son yarım saatte yapacağı Rebocho-n’Koudou değişikliği için bekliyordu adeta.

32. DAKİKADA ŞUTLAR 5-0’DI

Başlangıç planlarını sanırım şu iki istatistik de açıklıyor: 32’de Ozan’ın golü gelip skor 2-0 olduğunda şutlar 5-0’dı. Siyah-beyazlıların henüz hiçbir şut girişimi yoktu. Faullerde de durum 10’a 1’di. Beşiktaş ilk yarım saat boyunca topu rakibine bırakıp tam 10 faul yaparken, ev sahibinin tek faulü vardı (O da Muriç’in Karius’la olan hava topu).

OZAN TUFAN SAHANIN YILDIZIYDI

Dünkü sonucu hazırlayan birkaç detayın da altını çizmek gerek: Emre yoktu, onun oyunun yönünü değiştiren paslarının yerini Ozan’ın driplingleri almıştı. Ozan sahanın yıldızıydı. Isla sezona kötü başlamıştı ama sakatlık sonrası yüksek ritimde döndü. Maçın başında iki kritik hücum kesti, iyi oyununu bir asistle de süsledi.

JAILSON TERCİHİ DOĞRUYDU

Yanal'ın savunmada Jailson tercihi de doğruydu. Zira geçen hafta Zanka’nın oyuna girerken isteksizliği ve sonra birkaç pozisyondaki ağırlığı çok göze batmıştı. Son parantezi de güneş-Avcı farkına açmak gerek: güneş, sahadaki hücumcu sayısını artırmak için zaman zaman lens’i bekte kullanıyordu; Avcı’ysa savunmacı sayısını maksimize etmek için Caner’i açık olarak kullanıyor. Sanırım güneş-Avcı farkının da özeti bu.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!