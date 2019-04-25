Oyundaki dönüşüm kural kitabını değişmeye zorladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Uğur MELEKE YazılarıOyundaki dönüşüm kural kitabını değişmeye zorladı
GeriUğur MELEKE Oyundaki dönüşüm kural kitabını değişmeye zorladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
25.04.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Oyundaki dönüşüm kural kitabını değişmeye zorladı

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Futbol değişiyor haliyle kaleciler de değişime gidiyor.

Kale atışının ceza alanı dışına çıkma mecburiyeti bu yaz itibariyle tarihe karışıyor. ‘Kaleci artık 11’inci oyuncu abi’ söylemleri artık istatistiki olarak da gerçeğe dönüşmüş durumda.

GEÇTİĞİMİZ günlerde Guardian’da yayınlanan bir araştırma, 2019’un futbolda nasıl bir yıl olduğuna dair çok iyi bir ipucu veriyordu doğrusu: 2017-18’de Premier Lig’de aut atışlarında isabetsiz pas oranı yüzde 50’nin üstünde olan takım sayısı 10’muş. 2018-19’daysa bu sayı sadece 1... Bu sezon futbolda yaşanan sert değişimin çarpıcı bir göstergesi bu. Evet Liverpool’lu Alisson ve City’li Ederson’un zaten alametifarikaları bu. İki fantastik Brezilyalı kalecinin oyunu pasla başlatmaları ve hatta gerideki trafiği yönetmeleri doğal. Ancak esas sevindirici gelişme, Burnley’nin, Bournemouth’un ya da Brighton’ın da aut atışı isabet yüzdesinin radikal biçimde artması. Geçen sezon ‘uzun vur, yüksek topu indir’ oyunuyla Avrupa Ligi bileti alan Burnley’nin file bekçisi Heaton’ın bile bu yıl kale atışı isabet oranı yüzde 57’ye çıkmış.

Manchester United’ın efsane 1999 kadrosunun yapıtaşlarından Schmeichel’ın istatistikleri de çarpıcı değişimin kanıtı gibi. Danimarkalı, o yıl Premier Lig’de tam 99 kurtarış yapmış. City’li Ederson’un bu yılki kurtarış sayısıysa sadece 54. Ancak Opta’dan Duncan Alexander’ın sağladığı verilere göre o sezon Schmeichel %48 pas isabetiyle oynarken, Ederson bu yıl %71’le buluyor takım arkadaşlarını. “Kaleci artık 11’inci oyuncu abi” söyleminin ete kemiğe büründüğü sezon, bu sezon. Kural kitabındaki ‘kale atışının ceza alanı dışına çıkma mecburiyeti’ garabetinin de bu yaz itibariyle tarihe karışıyor olması tesadüf değil. Oyundaki radikal dönüşüm, kural kitabını bile değişmeye zorladı bu sene.

PRAGMATiZM ÖLÜYOR MU?

BU sezon pragmatik hocaların nispeten gölgede kalmalarının da tesadüfi olmadığını düşünüyorum ben. Şampiyonlar Ligi maç başına şut istatistiğinde 32 takım içinde ancak 26’ncı sırada olan, Galatasaray’ın, Shakhtar’ın, Young Boys’un hatta Lokomotiv’in bile gerisinde kalan Atletico Madrid’in bu kez çeyrek final görememesi mesela. Yine Şampiyonlar Ligi’nde maç başına uzun pas ortalamasında ilk 3’te Napoli, Real Madrid ve Bayern Münih’in olması; bu tabloda yarı finalistler Ajax’ın 29, Tottenham’ın 24, Barcelona’nın 23’üncü sırada kalmaları...
Bize bir şeyler anlatıyor olmalı.

Hatta Süper Lig’de bu yılın flaş çıkışını yapan iki hocanın da pragmatik değil, proaktif yöntemleri benimsemeleri. Hem Sergen Yalçın’ın, hem de Okan Buruk’un takımlarının topa sahip olma, oyunu yönetme ve yediğinden fazlasını atma amacıyla maçlara çıkmaları büyük mutluluk kaynağı.

Son dönemde çokça kupa kazanan o pragmatik anlayış, ‘sonuç için her yol mübah’ bayağılığı ölüyor mu bilmiyorum. Ama en azından bu sezon ciddi kan kaybettiği ortada.

HAFTANIN RAKAMI

BEN stratejik faullerden şikayetlenmekten bıktım, Süper Lig bize her hafta daha çirkin bir maç izletmekten bıkmadı maalesef. Galatasaray-Kayserispor maçının ilk 10 dakikasında misafir ekip tam 7 faul yaptı. Top aralıksız 45 saniyeden daha fazla oyunda kalamadı peş peşe fauller yüzünden.

HAFTANIN ÜZÜNTÜSÜ

20. hafta sonunda beşinci Trabzon’un puanı 33’tü. 29’u tamamladık ve beşinci Alanya’nın puanı 41... Beşinci basamak, 9 haftada 8 puan gelişmiş sadece. Ligde bu sezon adeta bir ‘beşinci olmama’ yarışı oluyor, sanki hiç kimse muhtemel Avrupa Ligi biletini hedeflemiyor.

PHiL FODEN GELiYOR

2011’de Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Barcelona ile Arsenal eşleştiğinde, Katalan menajer Guardiola’ya o sıralarda çok heyecan verici bir genç olan Jack Wilshere’le ilgili fikri soruluyor. Guardiola, o günlerde İngiliz kamuoyunun duymak istediklerini söylemiyor ve La Masia’da Wilshere benzeri çok oyuncu olduğunu iddia ediyor hatta. 8 yıl sonra yine İngiliz medyası, yine Guardiola’ya, yine bir İngiliz genç adamla ilgili fikrini soruyor. Guardiola bu kez 8 yıl önceki kadar mağrur değil: “Phil Foden’ı ilk gördüğüm anda, özel bir çocuk olduğunu hissetmiştim. Yıllar içinde beni yanıltmadı ve bugün kendinden 10 yaş büyüklerin oyununu dikte edebilen bir oyuncuya dönüştü. Onda gerçekten farklı bir şeyler var.” Foden’la ilgili ben de çok heyecan duyuyorum doğrusu. Euro 2020’de İngiliz milli takımının sürpriz yıldızı olabileceğini hissediyorum hatta.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta? Bilet fiyatları ne kadar?

Manchester United 0-2 Manchester City

Barcelona Lassa 68-102 Anadolu Efes

Akhisarspor Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?