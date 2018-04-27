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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
27.04.2018 - 22:15, Son Güncelleme:

Önlem alan değil, aldıran kazanır

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
Önlem alan değil, aldıran kazanır

SPOR Toto Süper Lig tarihinin belki de en rekabetçi sezonunun içerisindeyiz..

2001-2002 Serie A finalini hiç unutamam. İtalya’da Inter, Juventus ve Roma son haftaya 69-68-67 puanlarla girmişler, son dakika sürprizleriyle şampiyonluk Juventus’un olmuştu. (O sezon Emre Belözoğlu da Inter forması giyiyordu. Cristiano Zanetti’nin yerine girdiğinde dakikalar 73’ü gösteriyordu ama artık yapacak çok fazla bir şeyi yoktu çünkü Lazio 4-2 öndeydi ve maç da bu skorla tamamlandı.) Süper Lig de bu sezonun son haftasına 4 takım şampiyonluk umuduna sahip bir biçimde girerse, Avrupa’da yılın en rekabetçi ligine dikkatler çevrilecek muhtemelen.

GENETiKLERi AYNI

4 ŞAMPIYONLUK adayının aralarındaki 6 maçın 5’ini tamamlamış olmaları üzücü, gönül isterdi ki son bölümde büyükler birbiriyle çarpışsın. Telekom Stadyumu’ndaki bu son çarpışmayla yetinmek zorundayız maalesef. Galatasaray ve Beşiktaş’ın bu haftaya kadarki olumlu futbollarına bakılırsa, tarihte sağlam bir yere oturabilecek, gollü, eğlenceli, gelgitli süper bir maç bekliyorum ben. İki takım da genetik olarak hücumcu. Doğal olarak ikisinin de zaafları, savunma tarafında.

Uğur Meleke: Şenol Güneş, Oğuzhan'i başlatmamalı!Futbol yorumcusu Uğur Meleke Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.Ödüllü soruyu cevaplamak için:
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Beşiktaş’ın zaafı esasında üçüncü bölge savunmasından başlıyor. Talisca, bu sezon Beşiktaş’ın hem bir numaralı yıldızı, hem de bir numaralı açmazı. Talisca bir 10 numara değil; klasik bir ikinci santrfor. Dolayısıyla Beşiktaş’ı esasında 4-2-3-1 değil 4-4-2 oynatıyor. Orta sahadaki pas trafiğine de, savunma bütünlüğüne de genelde katılmıyor. O yüzden de Beşiktaş’ın karşısına üçlü, dinamik, dayanıklı orta sahalar çıktığında zorluk yaşıyorlar. Bu sezon Ali-Jonsson-Mehdi’li Konya, Hakan-Ndinga-Rybalka’lı Sivas, Murat-Azubuike-Aytaç’lı Malatya orta sahaları, Beşiktaş’ı yıpratarak 2 veya 3 puandan ettiler. Aslında geçen hafta da ilk bir saatte Malatya’nın Murat-Azubuike-Diallo üçlüsü Beşiktaş’ı yıldırmıştı, ama Talisca’nın kafa golü maçı kurtardı bir anda.

TALISCA iÇiN FEDA ·

Beşiktaş, sezonun yıldızı Talisca’dan vazgeçemeyeceğine göre, bu açmazdan nasıl çıkabilir sizce? Bence kısmi çözüm, orta ikili seçiminde. Orta ikilide Medel, Atiba ya da Tolgay’dan ikisi olduklarında daha dinamikler, daha dayanıklılar. Ama Oğuzhan’lı orta ikililerin dayanıklılığı düşük. O yüzden de Beşiktaş eğer Galatasaray karşısına yine Oğuzhan’lı bir orta ikiliyle çıkarsa, işleri zor olabilir. Tabii ki Galatasaray orta üçlüsü
nün de Konya, Sivas ya da Yeni Malatya kadar dayanıklı olmadığının da altını çizmek lazım. Ya da şöyle de denebilir: Belhanda’nın bu ciddiyetsizliğiyle o dayanıklılığı sağlayamayabilirler. O yüzden Terim de Beşiktaş’a karşı orta sahayı kazanmak istiyorsa ya Belhanda’sız bir düzen kurmalı. Ya da Belhanda’yı sarsıp uyandırmalı.

PROBLEMi GÖBEK ·

GALATASARAY’ın savunmayla ilgili temel problemiyse göbekte. Sezona Maicon-Serdar’la başlanmış, Serdar-Denayer’lı maçlarda da iyi sonuçlar alınmıştı. Ama Maicon-Denayer ikilisinin, diğer ikililerle aynı sonuçları aldığını söylemek güç. Maicon-Denayer bu sezon ligde birlikte 5 maça çıkmışlar, Galatasaray bunların üçünü (Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor’a karşı) kaybetmiş. Fatih Terim’in Serdar Aziz’in yokluğunda elbette Ahmet Çalık veya Ryan Donk’u da savunma göbeğinde kullanma şansı var, ama ben böyle bir kumarı sezonun en kritik maçında oynayacağını zannetmiyorum. Hatta tezimi biraz daha ileriye taşıyayım, Ahmet ya da Donk savunma göbeğinde oynarlarsa yaşayacakları şaşkınlık maçın önüne geçebilir.

MAICON-DENAYER

DOLAYISIYLA Maicon-Denayer ikilisinin başlaması daha güçlü ihtimal. Ayrıca bu ikilinin daha önceki tecrübelerine göre bu kez Donk-Fernando ile oynamak gibi de bir avantajları var. Çünkü özellikle Donk, havada stoperlere olağanüstü destek veriyor. G.Saray defansının da bu desteğe çok ihtiyacı var, zira Talisca, bu yıl Süper Lig’de hava savunmasının dengesini bozan adam olarak çıktı ön plana. Stoperler santrforla uğraşırken geriden geliyor, markajsız geliyor, koşarak ve yüksek momentumla gelip hep demarke biçimde vuruyor kafaları. Dolayısıyla Talisca’nın hava savunmasında sadece stoperler değil, ön liberolar da uyanık olmalı...

GOLLÜ OLUR ·

Belkideğerlendirmenin büyük bölümünü önlem paketine ayırdık, ama bu iki takımın da sezon genelinde ‘önlem alan’ değil, ‘önlem aldıran’ taraf olmaya çalıştıklarını biliyoruz. Bu derbide de muhtemelen sonucu ‘önlem alan’ değil, ‘önlem aldıran’ belirleyecek. Savunmaların iyi bir 90 dakika çıkarmasını beklemiyorum, topa sahip olan taraf, bence bu üstünlüğünü tabelaya da yansıtacak. 2-2, 3-2, 3-3 gibi skorlar sürpriz olmaz benim için...

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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