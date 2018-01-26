Oğuzhan şutunu bir geliştirse...

Kasımpaşa’nın ligin en kısıtlı kadrolarından birine sahip olduğunu söyleyebilirim: İyi savunma oyuncuları var, çalışkan bir merkeze sahipler ama ön taraftaki oyuncuları tek tip. Mensah, Murillo, Eduok’a şimdi Diagne de eklendi, genelde koşucu bir grup bu. Sezon başında Neumayr ve Trezeguet’nin takımın kalite zafiyetini çözeceğini düşünmüştük ama Neumayr’ın topsuz oyunda yok olması onu kulübeye hapsetti. Trezeguet iyi bir şutör ama onun çabası da puana yetmedi.

Üstüne üstlük Kasımpaşa dün bir de ligin en özel savunmacılarından biri olan sol beki Veigneau’den yoksundu. Takımda sağ beke alternatif olabilecek tonla adam var: Abdullah, Veysel, Ben Youssef, Omeruo. Ama solda Veigneau’nün sağlam bir alternatifi yok. Quaresma daha birinci dakikada gözüne kestirdi şaşkın sol bek Veysel’i. Özellikle ilk yarıda Beşiktaş koridora çevirdi rakibinin solunu... İkinci yarıda Kasımpaşa canlandığında, iş işten geçmişti çoktan.

Maçın son yarım saatinde Kasımpaşa’nın canlanmasını elbette Talisca-Medel değişikliği üstünden açıklayabiliriz. Ve Talisca sakatlandığında Güneş neden Tolgay’ı sokmadı diye sorgulayabiliriz. Sanırım Şenol Güneş’in kafasındaki şuydu: Sezonun en kritik maçına, Münih deplasmanına artık sadece 24 gün kaldı. Şenol Hoca, Münih’te savunmada Vida-Pepe, göbekte Medel-Atiba’yı oynatmak istiyor. Dün son yarım saatte de bunun provasını yapmaktı amacı.

MAÇIN ADAMI: Talisca

İkinci devrenin ilk 2 haftası itibariyle Spor-Toto Talisca Ligi’ni izliyoruz diyebiliriz herhalde. Talisca, inanılmaz arzulu. Belli ki Beşiktaş’ın onun bonservisini almasını çok istiyor. Önceleri sadece üçüncü bölgede vardı, sadece gol arıyordu. İki haftadır onu oyunun içinde daha çok görüyoruz.

MAÇIN ŞANSSIZI: Negredo

Negredo’nun bugün de çok eleştirileceğine eminim, ama ben İspanyol santrforun gayet iyi oynadığı kanaatindeyim. Negredo çıkarılmadan 30 saniye önce Quaresma sağdan girdiğinde pası ona atsa, belki de tabelaya üçüncü golü İspanyol oyuncu yazmış olacaktı. Çok çalışıyor, çok didiniyor, duvar olma işini çok iyi beceriyor; bir tane Gökhan’a, bir tane Oğuzhan’a, bir tane Talisca’ya asist denemeleri oldu yine. O bence takıma yardımcı olma konusunda çok istekli; artık takım da ona biraz yardımcı olmalı.

MAÇIN SORU İŞARETİ: Oğuzhan

Negredo’nun duvar olma ve arkadan gelenlere boşluk yaratma çabası, Talisca’ya yaradı, Brezilyalı çok daha fazla giriyor gol bölgelerine. Geçen hafta da Antalya’da arka direkte Talisca ikinci golü atarken, ön direğe koşu yapıp 3 kişiyi peşine takan Negredo idi. Aslında o bölgelere Oğuzhan da girmeli, şut denemeli diye düşünüyorum ama genç oyuncunun şutları o kadar cılız ki, aklı almıyor insanın. Bu kadar yıldır üst düzey top oynayan, bu kadar idman yapan bir oyuncu nasıl kuvvetlenmez, nasıl hâlâ her şutu direk dibine yerden geri pas gibi gider, inanamıyorum. Oğuzhan gol atmalı. Gol atabilmek için de muhakkak şut şiddetini ve repertuarını geliştirmeli.