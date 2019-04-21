Nijeryalı sanatçı
Dün Nwakaeme oynadı-oynattı, attı-attırdı, adeta şov yaptı.
DÜN Trabzon’da oynanan maçı doğru okumak için önce iki ekibin Malatya’daki kapışmasını hatırlamak gerek. O maça Trabzonspor kalede Onur, savunma göbeğinde Toure, sol açıkta Olcay’lı çok daha farklı bir kadroyla çıkmış, 5-0’lık mağlubiyet sonrası kent sarsılmıştı. Trabzon’un ortak aklı, bu acı verici mağlubiyete rağmen teknik kadronun arkasında durdu. Gelecek planlarını Onur, Burak, Mustafa ve Zeki’siz yapma kararı aldı. Kaleyi Uğurcan’a, savunma göbeğini Hüseyin’e, hücumu Rodallega-Ekuban’a teslim etti. Abdülkadir Parmak, Murat Cem gibi altyapı ürünlerinin önünü açan gün de oydu aslında. Aradan 6 ay geçti. Sanki bambaşka bir sezon oynuyor artık Trabzonspor. Yıldızsız, paylaşımcı ve coşkulu. Hele bir de Nijeryalı sanatçı devreye girerse, bu paylaşımcı oyun daha da anlam kazanıyor. Dün Nwakaeme oynadı-oynattı, attı-attırdı, adeta tek kişilik bir şov vardı sahada.
BOUTAIB EKSİK OLUNCA
Malatyaspor’un da 6 ay önce 5-0 kazanan takımdan çok farklı olduğunu unutmamak gerek. Devre arasında kaybedilen Boutaib, takımın sadece santrforu değil oyun tanımıydı. Onun indirdiği ve sakladığı toplar, Aleksic ve Guilherme’yi de yıldızlaştırmış, Malatya devreyi zirve yarışı içinde bitirmişti. Ama devrede Boutaib ve Sadık’ın kaybı sonrası Malatya da ritmini kaybetti doğrusu. Oyun, saman alevi gibi. Orta saha, bir Erol Bulut takımına yakışmayacak kadar geçirgen. Guilherme’nin dakikaları azalmış. Hücum yöntemi olarak da sadece kenar ortaları benimsenmiş. Malatya’nın konsantrasyonu belli ki Türkiye Kupası olacak bu sezon.
Maçın adamı: Nwakaeme.
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