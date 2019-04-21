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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.04.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Nijeryalı sanatçı

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Dün Nwakaeme oynadı-oynattı, attı-attırdı, adeta şov yaptı.

DÜN Trabzon’da oynanan maçı doğru okumak için önce iki ekibin Malatya’daki kapışmasını hatırlamak gerek. O maça Trabzonspor kalede Onur, savunma göbeğinde Toure, sol açıkta Olcay’lı çok daha farklı bir kadroyla çıkmış, 5-0’lık mağlubiyet sonrası kent sarsılmıştı. Trabzon’un ortak aklı, bu acı verici mağlubiyete rağmen teknik kadronun arkasında durdu. Gelecek planlarını Onur, Burak, Mustafa ve Zeki’siz yapma kararı aldı. Kaleyi Uğurcan’a, savunma göbeğini Hüseyin’e, hücumu Rodallega-Ekuban’a teslim etti. Abdülkadir Parmak, Murat Cem gibi altyapı ürünlerinin önünü açan gün de oydu aslında. Aradan 6 ay geçti. Sanki bambaşka bir sezon oynuyor artık Trabzonspor. Yıldızsız, paylaşımcı ve coşkulu. Hele bir de Nijeryalı sanatçı devreye girerse, bu paylaşımcı oyun daha da anlam kazanıyor. Dün Nwakaeme oynadı-oynattı, attı-attırdı, adeta tek kişilik bir şov vardı sahada.

BOUTAIB EKSİK OLUNCA

Malatyaspor’un da 6 ay önce 5-0 kazanan takımdan çok farklı olduğunu unutmamak gerek. Devre arasında kaybedilen Boutaib, takımın sadece santrforu değil oyun tanımıydı. Onun indirdiği ve sakladığı toplar, Aleksic ve Guilherme’yi de yıldızlaştırmış, Malatya devreyi zirve yarışı içinde bitirmişti. Ama devrede Boutaib ve Sadık’ın kaybı sonrası Malatya da ritmini kaybetti doğrusu. Oyun, saman alevi gibi. Orta saha, bir Erol Bulut takımına yakışmayacak kadar geçirgen. Guilherme’nin dakikaları azalmış. Hücum yöntemi olarak da sadece kenar ortaları benimsenmiş. Malatya’nın konsantrasyonu belli ki Türkiye Kupası olacak bu sezon.

Maçın adamı: Nwakaeme.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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