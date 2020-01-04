Muriçbahçe hissini kırmak gerek

Daha da önemlisi, sezonun herhangi bir noktasında skor istikrarı da yakalayamadılar.

3 MAÇLIK SERİSİ YOK

Fenerbahçe ilk devre boyunca hiç 3 maç üst üste kazanamadı. İki maç üst üste kazandıklarını da sadece 3 defa gördük: Sezonun en başında, ekimde ve ilk yarının sonunda..

HARUN VE ALTAY DÜŞÜŞTE

Fenerbahçe'nin ilk devre son derece olumlu istatistikler yakalamasına rağmen, hiç 3 maç üst üste kazanamamasında bir ofansif, bir de defansif zafiyet gizli. Defansif olarak Harun Tekin ve Altay Bayındır’daki düşüşün altını çizmek şart. Ofansta da Vedat Muriç’in varlığı Fenerbahçe’nin hem en büyük artısı, hem de en büyük eksisi olarak ön plana çıktı.

YANAL, İKİ KENAR ADAMINDAN SKOR VE ASİST KATKISI ALMALI

Muriç, doğuştan lider karakterli bir futbolcu. Herhangi bir kulüpte uzun süre kalırsa kaptanlık bandı takması da çok doğal olacaktır. Olağanüstü çalışkan ve yürekli. Hem Fenerbahçe’nin, hem milli takımının her hücumunda önce orta yuvarlak çevresine gelip hücum başlatıyor; sonra koşuya devam edip gol ve asist katkısı yapıyor. Onunla oynamak takım arkadaşları açısından bir şans, çünkü sıkıştığınızda topu onun bölgesine atıp devam etme lüksüne sahipsiniz.

BAZEN DEZAVANTAJ OLDU

Ancak bu lüks, Fenerbahçe’nin ilk devredeki ana dezavantajına da dönüştü zaman zaman. Rakipleri Muriç’i durduğunda Fenerbahçe hücumda tıkanmış göründü. En taze iki örneğini Sivasspor ve Rizespor maçlarında gördük: Appindangoye ve Abarhoun’un Muriç’i yormasıyla sarı lacivertliler 3 gün oynasalar gol atamayacakmış hissi verdiler o maçlarda.

LİGDE 10 GOL, 3 ASİSTİ VAR

Vedat Muriç, ilk yarıda forma giydiği 16 Süper Lig maçında 10 gol, 3 asist üretti. Kosovalı futbolcu, skora yaptığı katkının yanı sıra sık sık orta sahaya gelerek oyun kurucu rolünü üstleniyor ve takımın ataklarını yönlendiren isim oluyor.

FERDİ İYİ KULLANILAMADI

Fenerbahçe aslında merkezden iki büyük silahıyla hücum opsiyonları yaratabiliyor. Emre oyunun yönünü değiştirme ustası. Ozan da ceza alanına driplinglerle çok büyük silah. Ancak Ersun Yanal’ın ikinci yarıda iki kenar adamından da skor ve asist katkısı alması gerek. Ferdi opsiyonu, bu anlamda ilk devrede olması gerekenden az kullanıldı gibi geliyor bana.

ALTAY ÇİFTYUMRUK

Fenerbahçe'nin ilk devrede savunma göbeğinde bir istikrar sağlayamadığı malum. Rami’nin İstanbul kariyeri adeta 45 dakikada bitti. Zanka sakatlık sonrası isteksiz ve yavaş bir dönüş yaptı. Sadık sakatlandı. Ancak savunma göbeğindeki bu sorunlara rağmen Fenerbahçe’nin ilk yarıda rakiplerine verdiği şut fırsatı sayısı 151. Bu da Alanyaspor’dan sonra ligin en düşük sayısı.

GERİDEN OYUN KURAMIYOR

Fenerbahçe'nin kaybettiği topları geri kazanma bölgesi de hiç fena değil. Sarı lacivertliler kaybettikleri topları ortalama 37’nci metrede kazanıyorlar ki bu veride de liderler. Dolayısıyla Fenerbahçe’nin defansif sorunlarının sebeplerini başka yerde aramak lazım. Benim Fenerbahçe’de gördüğüm en temel problem, geriden oyun kurma konusundaki sarsaklık. Geriden pasla çıkmaya bir moda olarak değil, bir strateji olarak bakmak lazım. Altay Bayındır, kale atışlarını zaman zaman o kadar yakına ve o kadar dezavantajlı bölgeye pas olarak kullanıyor ki inanamıyorum doğrusu. Pasın uzunu-kısası yok, doğrusu-yanlışı var. Altay’ın bu konuda muhakkak gelişmesi gerek.

DARBELERİ YUMUŞAK KALIYOR

Sarı-lacivertlilerin 1 numarasının eksik olduğu bir başka alan da, yüksek topları uzaklaştıramaması. 3-4 metre yakınına düşen her topa çift yumrukla çıkması ve darbesinin sıkça yumuşak kalması. Bu veriler ışığında Fenerbahçe’nin kaleci antrenörü değişikliği, olumlu bir hamle gibi gözüktü bana.

İLK YARININ YILDIZI: VEDAT MURİÇ

Kosovalı Vedat Muriç, 22 yaşında Giresunspor’da kendini gösterip Süper Lig’e transfer olma hayalleri kurarken, Mbaye Diagne 22 yaşında Juventus’taydı. Sonraki gelişimlerine bakarsak Muriç’in aldığı yol gerçekten muazzam.

İLK YARININ HAYAL KIRIKLIĞI: ADİL RAMİ

Gittiği her takımda direkt oynadı; Valencia, Milan, Sevilla, Marsilya’da hepsinde ilk 11 oyuncusuydu. Bir yıl önce Dünya şampiyonu olan Fransa Milli Takımı’ndaydı. Ankaragücü maçında bir 45 dakikada Fenerbahçe hikayesi çöpe gitti.

İLK YARININ ÇIKIŞI: FERDİ KADIOĞLU

Ona kimse forma vermedi, rotasyonda Alper Potuk’un, Miha Zajc’ın, Mehmet Ekici’nin hepsinin gerisine kondu. Ama o, kendisine verilmeyen formayı söke söke aldı. Sadece 181 dakikaya 2 gol-1 asist sığdırmayı başardı.

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