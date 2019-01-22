Mor bölgelere transfer şart

Fenerbahçe daha tutkulu ama oyunlarında belirgin bir gelişim yok. Hâlâ kaliteleri çok kısıtlı, hâlâ oyunları çok kısır. Ali Koç’un o meşhur televizyon programında mor renklerle gösterdiği bölgelere transfer zorunluluğu var. Özellikle de ofansif kalitenin artması gerek.

Mourinho, Chelsea’den ayrılıp Inter’in yolunu tuttuğunda Premier Lig’i bir süre daha İngiliz medyasına yorumlamıştı. O dönemki köşe yazılarından birinde, Liverpool’un artık Premier Lig şampiyonluğu zamanının geldiğini, çünkü kupa için ihtiyaç duyulan omurgaya sahip olduklarını iddia etmişti. Kalede Reina, savunma lideri Carragher, orta saha lideri Gerrard ve santrfor Fernando Torres’le...

Liverpool o yıl şampiyonluğu kıl payı kaçırdı ama Mourinho haklıydı. Bir takım iyi bir omurga yakaladığında etrafını tamamlamak şüphesiz ki kolaylaşıyordu. Ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe’nin en önemli sorunlarından biri buydu sanırım. İkinci devrenin başlamasıyla beraber omurganın tamamen değiştiğini görüyoruz Fenerbahçe’de. Ve o yeni ana omurga, Sadık, Mehmet Ekici ve Soldado, daha tutkulular ilk devredeki seleflerine göre. Bu omurgayı izledikten sonra Benzia ve Slimani’ye (bir mecburiyet olmadıkça) dönüleceğini sanmıyorum doğrusu.

Mehmet Ekici dün arzuluydu, Soldado kalitesiyle Slimani’nin çok önünde. Ancak bu değişim bile Fenerbahçe’yi ancak yarım vites ileri taşıyabildi. Bursaspor’un maçın ikinci devresindeki oyunu tabelaya bir miktar daha yansısa, sarı-lacivertliler için büyük bir hüsran olabilirdi dün gece. Ali Koç’un o TV programındaki sunumda mor renkle işaret ettiği bölgelere takviye yapması kaçınılmaz bir ihtiyaç. Özellikle ön tarafa, sol ve sağ açığa takviye zorunluluğu ortada Fenerbahçe’nin.

Gol çizgisi teknolojisi

Manchester City-Liverpool maçında John Stones’un çizgiden çıkardığı topu çıplak gözle izleyen yüz kişiden 99’u herhalde gol olduğunu düşünmüştür. Ancak topun sadece 11 mm.’lik kısmı çizgiyi geçmemişti, gol çizgisi teknolojisi sayesinde devam kararı verildi. Dün yedinci dakikada Soldado’nun topuğunu Umut Meraş çizgiden çıkardığında, City-Liverpool maçı geldi aklıma. O topun da, bu topun da çizgiyi geçip geçmediğini hakemin tespit etmesi imkansız gibiydi bence. Cüneyt Çakır VAR masasına danışarak karar verdi, ama takdir edersiniz ki VAR’dakilerin de sağlıklı karar vermesi çok zor. Acaba TFF’nin gelecek planları arasında gol çizgisi teknolojisi var mı? Acaba bu teknoloji, hâlâ ilk çıktığı günkü kadar pahalı mı?

Bursa takviye yapabilecek mi?

Bursaspor ligin iyi organizasyonlarından biri. Şemasına sadık, birlikte hareket etmeyi beceren, dinamik bir takım. Ancak tabelaya bunların hiçbiri yazılmaz, sadece gol yazılır! O yüzden de ön tarafa takviye gerek. Sağlıklı bir Sakho bu ligde kader değiştirir ama santrfor arkası 3 role daha nitelikli ve golü düşünen isimler koyabilmelisiniz. Tabii transfer tahtası açılabilirse...