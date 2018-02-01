MHK'ya bilgisayar gerek!

Bir ligde, peş peşe iki sezonda aynı takımlar arasında oynanan dört maçı aynı hakemin yönetmesi, İngiltere’de, İspanya’da, İtalya’da ya da Türkiye’de, nerede olursa olsun ufak çaplı bir skandaldır. Ve bu skandalın tüm boyutlarıyla ele alınması, bugünün spor medyasının tarihi sorumluluğudur bence.



Şu sıralar Fransa Ligue 1’de 23, İtalya Serie A’da 22, Almanya 1. Bundesliga’da da 20’nci hafta maçları tamamlanmış durumda. Yani ligin ikinci yarıları itibariyle Fransız hakem komitesi 40, İtalya 30, Almanya 27 hakem ataması yaptı.



Bu atamaların tek bir tanesi bile, ilk yarıda aynı fikstürü yöneten hakemle aynı değil. Bu 3 büyük ligde tek bir tane bile kesişen atama yok.





ÇOK BÜYÜK BİR FİYASKO...

İNGİLTERE ve İspanya liglerini eş değerlendirmeye almak doğru değil, çünkü oralarda durum biraz farklı. İngiltere’de bir sezonda 380 Premier Lig maçını sadece 18, İspanya’da da 20 hakemle götürüyorlar (Süper Lig’de 306 maç, 22 hakem var).



Yani İngiltere’de hakem başına ortalama 21, İspanya’da 19, Türkiye’de 14 maç düşüyor.



Bir Türk hakemin yükü, İngiliz hakeme göre yüzde 30 az. Hatta orada iki yerel kupa oynandığı düşünülürse yüzde 40 az.



Dolayısıyla İngiltere’de, İspanya’da zaten matematiksel olarak atama kesiştirmemek işi kolay değil (Ki bu zorluğa rağmen İngiltere’de bu yıl sadece 4 fikstürü aynı hakem yönetmiş: Liverpool-Burnley, M. United-Everton, Burnley-C. Palace ve Southampton-M. United). İspanya’da da bu sayı 2 (Celta Vigo-Sociedad ve Malaga-Eibar)... Deniz Çoban yazdı, Türk MHK’si, şu ana kadar ikinci devrede sadece 18 hakem ataması yapmasına rağmen bunların 3’ünde ilk yarıyla aynı görevlendirmeyi yapmayı başardılar:



Fenerbahçe-Trabzonspor, Osmanlıspor-Galatasaray ve Antalyaspor-Akhisarspor. Üstelik, çok daha büyük fiyasko, Ali Palabıyık’ın son 2 sezonda 4 kez Trabzon-F.Bahçe yönetmiş olması...





SON 10 YILDA ÖRNEĞİ YOK

SÜPER Lig’de son 10 yıl incelendiğinde, 2 sezonda 4 lig maçını aynı hakemin yönettiği başka bir durum görülmüyor.



Sadece 2007-08’de Fırat Aydınus, 2013-14’te de Bülent Yıldırım, ikisi lig, biri kupa olmak üzere 3 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde aynı sezonda düdük çalmışlar.



Ortada bu kadar özel bir matematiksel arıza varken, sanırım Yusuf Namoğlu’na ve MHK yönetimine şu soruları sormak, bir kamu görevi:



1-) Unutkanlık mı!?

Aynı maçı iki sezonda dört kez aynı hakemin yönetmesinin sebebi nedir? MHK, devasa bir unutkanlık mı yaşıyor, yoksa iki kulübün de bu hakemi özel olarak talep etmesi gibi pek ihtimal vermek istemediğim bir başka durum mu söz konusu?



2-) Tesadüf mü?

Eğer hakem atamaları, kulüplerin talepleri doğrultusunda yapılmıyor iddiasında iseniz, Özgür Yankaya neden 2 yılı aşkın süredir Fenerbahçe maçlarına verilmiyor? Cüneyt Çakır, neden bir yıldır Kadıköy’e hiç çıkmıyor? Ali Palabıyık, 23 Eylül’deki FB-BJK derbisinden sonra 2 Fenerbahçe, 2 Galatasaray, 2 Trabzonspor, 2 de Başakşehir maçı yönetmesine rağmen neden Beşiktaş’ın müsabakaları ona hiç isabet etmiyor? Bütün bunlar birer tesadüf olabilir mi?



3-) Yazılım fikri(!)

Eğer hakem atamalarında yapılan tüm bu fiyaskoların tesadüfi olduğu iddiasında iseniz, MHK’ya birkaç bilgisayar alıp bir, “Hakem atama yazılımı” yaptırmayı düşünmez misiniz? Mesela o yazılım sizi, aynı fikstürün iki maçına aynı hakemi verdiğinizde uyarsa... Tamamen tesadüfi olarak(!) Cüneyt Çakır, 1 yıldır Kadıköy’e çıkmıyor diye sizi bilgilendirse... Fena olmaz mı?