Maç kazandıkça oyuncu kazanıyor

Benim bu tablodan anladığım şu: 2018-19 öyle kötü geçmiş ki, Fenerbahçe teknik ekibinin elinde olsa, istenen transferler tamamlansa, 11 yeni futbolcuyla sahaya çıkacaklar. Geçen sezondan kalan hiç kimseyi (mecbur olmadıkça) kullanmayacaklar. Ancak enteresandır, dünkü maçı son çeyrekte çeviren adamlar, geçen sezon içinde gelen Tolga, Ferdi ve Zajc oldular. Tolga ilk golde uzun metrajlı muazzam bir pas attı. İkinci golde Zajc araya oynayandı, asisti Ferdi yaptı. Demek ki Fenerbahçe’nin kadrosu derinleştikçe, rekabet arttıkça, faydalanılan oyuncu sayısı da artacak.

Yeni bir oyuncu için kötü takımda parlamak çok zor. Ancak Fenerbahçe maç kazandıkça, oyuncu da kazanacak belli ki.

EMRE ORGANİZE EDİYOR

Dün de sadece maç değil, oyuncu kazanılan bir gündü yine. Deniz sahada kaldığı süre boyunca son derece etkiliydi. Sadece sakat Moses’ın değil, savruk Rodrigues’in de önünde gibi. Zanka güvenilirdi. İlk 45’te kumanda yine Emre’deydi. Ofansta her hücumu neredeyse o organize ediyor, defansif olarak da çok iyi bir devre oynadı, sadece Arda’dan 4 kritik top kazandı. Ancak 50-55’ten sonra oyundan düştü, belini tutmaya başladı. Baktım, geçen yıl sadece 13 maçın 90 dakikasını tamamlamış.

Tabii ki kolay kolay geriye düşmeyen, ligin en az gol yiyen takımı Başakşehir’e Emre’nin 1 saati yetiyordu. Ancak geçen sezon 22 maça mağlup başlayan Fenerbahçe bu hastalığını çözene kadar daha uzun süre ihtiyaç duyacak Emre’ye. Başakşehir’deyse geçen sezonun ideal 11’inden sadece 4 adam başladı (Mert, Caiçara, Mossoro ve Elia). Doğal olarak da geçen sezona benzeyen sadece iki şey vardı sahada: Mert’in muhteşem oyun görüşü... Gol de onun çabuk düşünme ve emprovizasyon becerisiyle geldi zaten. îCaiçara-Visca sağ çizgi uyumu... Fenerbahçe’yi bölüm bölüm çok zorladılar, ama geçen sezonki alternatif planlar elde olmayınca sonuç alınamadı. Başakşehir, Visca’ya bağımlı görünüyor. Koca bir yılı sadece Visca’nın eline bakarak götüremezsiniz. Başakşehir’in bu yıl hücumda yaratıcılık konusunda çok zorlanacağı ortada.

MERT, SERKAN VE VOLKAN BABACAN

Şu anda Süper Lig’in en iyi kalecileri arasında sayılan ve son yıllarda A Milli takımın da sırayla bir numarası olan bu 3 kalecinin ortak özelliği, yollarının Fenerbahçe’den geçmiş olması. Ancak sadece yollarının Fenerbahçe’den geçmesi, hiçbirinin formayı Volkan Demirel’den alamaması ve ayrılmaları. Dünkü Mert’i izleyince aklıma geldiler bir kez daha.