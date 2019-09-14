Lemina ile 166 dakika!

Araya bir de muhteşem tesis sıkıştırdılar. Ancak korkarım ki son iki transfer döneminde yapılan transferler aynı oranda başarılı değil. Ocak 2019’da transfer edilen Hajradinovic, Heintz, Azad ve Perica’dan bir verim elde edilemedi. Eduok-Diagne-Trezeguet kaybı süreci sonrası takım Quaresma’ya atılacak uzun toplara teslim olmuş, Mame Thiam da kuvvetli ama daha fazlası yok.

Kemal Özdeş, geride sıkı kapanan ve kontra atağa çıkan bir takım yaratma düşüncesinde değil. Geçen hafta Ankaragücü’ne yenilirken topa %63 sahip oldular. Trabzon’a karşı yüzde 50-50 topu paylaştılar. Alanya’dan 4 yedikleri maçta bile %54 topla oynadılar. Ortalama 11 faul yapan, kendilerine 17 faul yapılan bir ekip Kasımpaşa. Bu pozitif mantalitenin iyi futbolculara ihtiyacı var. Ve ellerinde bu yok.

KALİTELERİ YETMEDİ

Dün de Galatasaray’a karşı mümkün olduğunca top oynamaya gayret ettiler; Quaresma İlhan’ın ortasında biraz daha ciddi olsa belki bu iyi niyetlerini puana çevirebilirlerdi. Ama kaliteleri yetmedi. Galatasaray için de özellikle orta sahaları bu derece hazırlıksızken, Kasımpaşa çok uygun bir rakipti doğrusu.

Nzonzi adaptasyon sürecinde. Muhtemelen ilk 11 başladığına kendisi de şaşıran Lemina sahada 30 dakika kalabildi. Ki Lemina’nın 2019 yılında toplam oynadığı futbol 136 dakikaydı zaten. Milli takımla zaten bir yıldır maça çıkmadı. Southampton’da da hem karın kası sakatlığı, hem de Hasenhüttl’la yıldızının barışmaması sonucu 2019’da sadece 3 maça çıkmıştı Gabonlu. Lemina’nın yerine giren Ömer ve Belhanda’nın iyi futboluna Falcao’nun arzusu eklenince, 3 puana yetti dün.

Galatasaray’ın dün ileri altılısının 4’ü yeni transferlerdi. Nzonzi ikinci, Lemina ve Falcao ilk maçlarını oynadılar. Bir uyum sorunu olması doğal. Terim’in amacı şüphesiz ki bu uyum sorununu, 5 gün sonraki Brugge sınavına kadar çözmek. İşi hiç kolay değil doğrusu.

95 saniyede bir çizgi

Premier Lig, ortalama VAR inceleme süresi olarak 29 saniyeyi hedefledi. Bu süreyi bile fazla bulan sporseverlere hakem şefi Riley, “bir gol sevinci ortalama 62 saniye sürüyor, biraz sabredin” diye seslendi. Dün Thiam’ın bariz ofsayttan attığı golün incelemesi (61:10’dan 62:45’e) tam 95 saniye sürdü. Riley burada şef olsa, bu inceleme süresini savunamaz, istifa ederdi herhalde!