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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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05.05.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Kolej havası bozulmamalı

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

ŞU sıralar sonuna yaklaştığımız sezonda beni en çok üzen konulardan biri, Başakşehir’in Avrupa Ligi’nde düşük vitesle mücadele edip turu bir Bulgar takımına hediye etmesiydi.

Hayal kırıklığımın boyutunun büyüklüğünün sebebi şuydu: Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Brugge’ü saf dışı etmiş, Sevilla’ya karşı bir direk kadar tura yaklaşmışsınız. Avrupa Ligi’nde daha fazlasını yapabileceğiniz ortada. Ama yapmamayı tercih ediyorsunuz. Oysa Başakşehir’le benzer bütçedeki Salzburg’un ne güzeldi değil mi bu sezonki Avrupa hikayesi?

Şimdi bir tesellim var. Zira Başakşehir’den gelecek sezon Avrupa kupalarında olağanüstü umutluyum. Ligi kaçıncı bitirecekler bilmiyoruz elbette. Ama Süper Lig ikincisinin de artık ön elemelerde top 4 ülke temsilcileriyle karşılaşmayacağını düşününce, ben çok umutluyum bu yıl her iki kupadan da. Ve bu Başakşehir’den de.

AVRUPALI GİBİ

- Dünkü Sivas maçının bana Avrupa hayali kurdurmasının sebebi şu: İkinci devrede 10’a 11 oynadıkları ilk 44 dakika, tam bir Avrupalı gibiydi. 4-4-1 şeklinde sahayı çok iyi parsellediler, Sivaslılar’a adeta hissettirmeden öldürdüler 44 dakikayı. Eleme oyunlarında sizi zafere ulaştıracak oyun da, ikinci devredeki o organize sükunette gizli. Sonra talihsiz bir gol yediler, 2 puan kaybedildi, futbolda bunlar var elbette. Ama Arda’nın kart sonrası davranışları bu takımın kolej havasına çok ters. Avcı, 9 yılda oluşturduğu bu kolej havasını bozdurmamalı.

 MAÇIN ADAMI: İRFAN CAN KAHVECİ

- Yetenekli bir on numaradan, iki yönlü harika bir merkez oyuncuya evrildi. Dün çok zor bir orta
saha sınavını başarıyla verdi. Gol de o çıktıktan sonra geldi zaten.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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