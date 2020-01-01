Kim şampiyon olacak?

SİVASSPOR: %20

Ligin açık ara en çok hava topu kazanan ve en fazla açık oyun golü atan takımı Sivasspor, Avrupa’nın penaltı kullanmamış tek lideri! Çünkü bir kurguları var, bir senaryoları var; bir oyunu olanın tabelası otomatik gelir zaten.

BAŞAKŞEHİR: %20

İlk 2 hafta yenildikten sonra 15 maçtır namağlup olan Başakşehir’in beş ciddi rakibine karşı en önemli avantajı, güçlü kulübesi. Eğer son 5-6 haftaya zirve yarışı içinde girerlerse kadro genişliğiyle fark yaratabilirler.

TRABZONSPOR: %15

Oyun repertuarının çeşitliliğiyle ben Trabzonspor’u bu sezon bir adım önde görüyordum, ama teknik adam krizi süreci baltaladı. Bir bilgi değil, sadece bir his: Ünal Karaman bir noktada geri dönebilir ve hikâye sürebilir.

FENERBAHÇE: %15

Ligin en fazla topla oynayan, en yüksek pas isabeti yakalayan ve en fazla şut deneyen takımı Fenerbahçe, savunmada ideali yakalarsa şüphesiz ki favorilerden biri. Muriç ligin kader adamı olmaya aday. Ama Altay da öyle!

BEŞİKTAŞ: %15

Abdullah Avcı’nın aşırı pragmatik tercihleri bana “Beşikşehir” izlenimi veriyor. Duran top gollerinde lider konumdalar ancak ben hayatımda Türkiye’de Avcı modeliyle şampiyon olunduğunu hiç görmedim.

GALATASARAY: %15

Galatasaray'ın hikayesini gam parametresi belirleyecek, eğer sahadaki gamlıların sayısı gamsızları yenebilirse bir oyun geliştirebilirler. Ancak Diagne ve Arda gibi transferlerin gam parametresine olumlu tesir edeceği konusunda şüpheliyim.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!