Kayserispor Kulübesi: 1 - Fenerbahçe Kulübesi: 0

Evet, Fenerbahçe, dün çok erken 10 kişi kaldı ama dünyada 10’a 11 oynamak zorunda olan ilk hoca Ersun Yanal değil. Son hoca da o olmayacak! Moses’ı sokarken Ayew’i değil, Ekici’yi çıkarması dengeyi bozan ilk unsurdu. Kayseri çift santrfora dönmüşken merkeze Dirar’ı, en uca Frey’i koyarak orta sahayı boşaltması da golün davetiyesi oldu. Dünkü maçın kaybedeni Yanal’dı kesinlikle...

2000’lerin başında Fransa Ligue 1’de artan savunmacı takım sayısı nedeniyle 0-0’a sıfır puan verilmesi fikri gündeme gelmişti. O günlerde o fikir, kamuoyuna fazla radikal geldiği için uygulamaya geçemedi ama Fransızlar bu aralar bizim ligi izleseler, o ihtimal bir kez daha akıllarına gelebilirdi bence! Kayserispor, Hikmet Karaman’la savunmada Atletico Madridvari bir görüntüye bürünme yolunda. Şemalarına olağanüstü sadıklar, dün açık oyuncuları beklerden daha fazla top kesmiş olabilir. Bu kadar iyi bir savunma takımı olmanın ödülünü son 540 dakikada 3 gol yiyerek aldılar zaten.

Ancak dün ilk devrede savunma konusundaki olağanüstü dikkatlerinin yanına hücumda yaratıcılığı ekleyemediler. Kayseri’nin güçlü konsantrasyonuna Fenerbahçe’nin şaşkınlığı eklenince ilk 45 dakika tam bir kör dövüşü oldu zaten. Pozisyon yok, yaratıcılık yok, zeka yok. Soldado’nun kırmızı kartı olmasa, maçta herhangi bir gol pozisyonu olacağına dair de bir ışık yoktu doğrusu. Soldado’nun atılması elbette kırılma anı. Ancak sonrasında Yanal’ın değişiklik tercihleri de felaket. Devrede çıkması gereken adam kesinlikle Ayew’di. Karaman 60’ta Varela’yı sokup çift santrfora dönmüşken, Yanal’ın 70’te Tolgay’ı çıkarıp merkeze Dirar’ı kaydırması bir başka feci karardı. 82’de hatasını anlayıp Eljif’i soktu ama bunca yanlışın toplamından bir puan çıkarması, haksızlık olacaktı zaten. Dünkü maç 11’lerin değil, kulübelerin oyunuydu ve kazananı Kayseri oldu kesinlikle.

MAÇIN HAREKETİ

Dünkü maçın ilk gol pozisyonu 55’te geldi, Ayew-Moses-Jailson arasındaki pas trafiğinin sonunda Jailson’un şutunu Lung güzel çıkardı. O pozisyonda Moses’ın Jailson’a klas pası, maçın en güzel hareketiydi. Fenerbahçe’nin bu Moses’ı kulübede oturtacak lüksü yok sanki.

MAÇIN TEHLİKE SİNYALİ

37’de Isla, faul sonrası hakemi alkışladığı için sarı gördü. 45’te Soldado, hakeme bir şeyler söylediği için atıldı. 52’de Moses, hakemin “Düdüğümü bekle” işaretini görmediğini iddia edip sarı gördü. Tolgay, soyunma odasına giderken 2. sarıyı gördü. Dün, total bir ciddiyetsizlik günü müydü?

MAÇIN SÜRPRİZİ

Sezon başında Comolli imzalı yapılan 11 transferden ikisi gitti, üçü kadroda yok, dördü kulübede, sahadaki ikiliden de bekleneni veren tek isim Jailson. Dün altı numara rolünde oynamasına rağmen önde yaptığı baskıyla dikkat çekti. Orta sahada tek hücum katkısı Jailson’dan geldi dün.

EKİCİ'Nİ ETKİNLİĞİ AZALDI (MI?)

Şenol Güneş, Oğuzhan-Tolgay’ı bir arada kullanacak yolu bir türlü bulamamış, genelde birini yedek bırakmıştı. Dün de Yanal, ilk 45’te Tolgay’la Ekici’yi yan yana iki sekiz numara rolünde kullanmayı denedi; sanki Mehmet’in etkinliği biraz azaldı. Nur topu gibi yeni bir ikilemimiz var sanırım artık!

MAÇIN TERCİHİ

Hikmet Karaman’ın dün sol bekte yaptığı Kucher tercihinin altını çizmek gerek. 36 yaşındaki Ukraynalı stoper, önündeki Umut Bulut’la beraber örnek bir çizgi savunması yaptı. Fenerbahçe’nin Isla-Dirar-Mehmet Ekici ile haftalardır sağda kurduğu üçgenlerin belalısı oldu.

KART ÇIKMADIKÇA FUTBOL ÖLÜYOR

TÜRKİYE’de “Hakemler erken kart kullanırlarsa maç çığırından çıkar” şeklinde yanlış bir inanış var. Bu ezber nedeniyle Türkiye’de hakemler ilk yarılarda çok az kart kullanırlar, ikinci devrelerde kart ellerinde gezerler! Oysa yaygın inanışın tam tersine, hakemler maçın başında kartları doğru kullansalar, müsabakanın geneli çok daha sakin olacak. Geçen hafta Alanyalı Ceyhun, bir devrede 5 faul yaptı, kart görmedi. Göztepeli Jerome yarım saatte 5 faul yaptı, kart görmedi. Dün de Mensah’ın sadece ilk devrede 6 faulü var. Maçın ilk yarısında tam 21 faul var, stratejik atak kesme var, sistemli sertlik var ama 2 kart gösterildi sadece. Hakemler kart göstermedikçe sertliği tetikliyor, futbolu öldürüyorlar. Birisinin anlatması gerek bunu hakemlerimize.