Kaybolan 45 dakika
İlk 45’te bütüncül duruşta, alan paylaşımında hiç zaaf yaşamayan, kontrollü iki takımın endişe futbolu söz konusuydu. İkinci 45’te ise orta sahaların yorulması ve Fernando’nun çıkışıyla merkezin daha hızlı geçildiği bir oyun izledik.
DERBİNİN ilk 45 dakikasıyla ikinci 45’ini ayrı değerlendirmek lazım sanırım: İlk 45’te bütüncül duruşta, alan paylaşımında hiç zaaf yaşamayan, kontrollü iki takımın endişe futbolu söz konusu. İlk devrede birkaç pozisyon kırıntısı var, onlar da top kayıpları sonucu rakip kaleye hızlı inilen anlar.
İkinci 45’te ise özellikle orta sahaların yorulması ve maçın en dinamik isimlerinden Fernando’nun çıkışıyla merkezin daha hızlı geçildiği bir oyun.
GOMIS OLMAZSA...
Bu devrede Fenerbahçe’nin sete karşı da hücum edebiliyor oluşunun altını çizmek gerek. Zira Kocaman’ın sezonun genelindeki yeteneksiz-gri oyuncu tercihleri sebebiyle Fenerbahçe’nin set savunmalara karşı hücum becerisi kısıtlıydı. Dün Giuliano, etrafında Ekici ve Soldado gibi yeteneklileri de bulunca görüntü bir miktar değişti.
Eğer Kocaman, Galatasaray merkezinin Donk’un girişiyle gardının düştüğü son çeyrekte Valbuena’yı sokarken Soldado’yu da oyunda tutma cesareti gösterse, derbiden istediğini alarak ayrılma ihtimali vardı bence. Çünkü Fernando’lu Galatasaray’la, Donk’lu Galatasaray arasında dağlar-tepeler-okyanuslar kadar fark var.
Galatasaray’ın dünkü hücum yükü ise büyük ölçüde Rodrigues’in sırtında idi. Maçın en hareketlisi Rodrigues’in Şener’in kanadını koridora dönüştürmesi gole yetmedi, çünkü Gomis alıştığımız kuvvetinin sanki bir tık altındaydı. Galatasaray’ın şampiyonluk yarışında belirleyici unsur kesinlikle Gomis.
Sezonun en iyi oyuncusu Gomis bir düşüş yaşarsa, Galatasaray’ın onun düşünü tolere edebilecek alternatif bir planı yok gibi.
HAKEMLER YEMİN ETMİŞ!
AYNI duyguyu kupadaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Aydınus da bize yaşatmıştı. Hakemler derbilerde sahaya adeta kart ya da penaltı vermemek için çıkıyorlar! Özellikle ilk 1 saati küçük kararlarla bitirip, sarı kartları bile son 30’a saklıyorlar! Dün ilk bir saatte penaltılar-kartlar havada uçuşması lazım; ama sahada yönetmeye değil idare etmeye çıkmış bir hakem vardı yine.
MAÇIN ADAMI: MUSLERA
ÖZELLİKLE son yarım saatte iki takımın da yakaladığı birçok net pozisyonda iki deneyimli kaleci Muslera ve Volkan ön plana çıktılar. Muslera’ya düşen iş daha fazlaydı tabii.
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