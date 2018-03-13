Kavgadan Trabzon çıktı
AKHİSAR, büyükler için ligin en zor sınavlarından biri.
Kadroları savaşçılarla çabuklar karması ve bu kimyalarıyla Fenerbahçe’ye 6, Trabzon’a 3, Beşiktaş’a 2 puan kaybettirdiler bu sezon. Dün de neredeyse 90 dakikanın tamamı dövüş kıvamında geçti ve Çalımbay’ın takımı da en az Buruk’un ekibi kadar koşarak, savaşarak aldı o zor 3 puanı.
İki stoperlerinin, oyun aklı Abdülkadir’in oynamadığı, kulübelerinin U21 gençlerle dolu olduğu bir günde bu galibiyet, Trabzon için tekrar Avrupa rotasına girme bileti.
YİNE BURAK SIRTLADI
- Bordo-mavililerin dünkü savaşının hakkını teslim ederken, birkaç performansın da özellikle altını çizmek gerek: Burak kritik bir gol, bir de asistle yine takımın skor yükünü çekti. Okay Yokuşlu son haftalardaki muhteşem performansını stoperde de sürdürdü. Hem Seleznyov’u etkisiz hale getirdi, hem de öyküyü değiştiren golü attı.
Yusuf Yazıcı akan oyunda çok iyi değildi, ama etkili kornerler kullandı. Novak kendi takımının bir golünü çizgiden çıkarmasa, Yusuf’un hanesinde de 2 asist yazacaktı.
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