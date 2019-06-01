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Uğur Meleke

Uğur Meleke

umeleke@hurriyet.com.tr

Karşınızda 'Futbol 4.0'

1 Haziran 2019

Uğur Meleke yazdı...

Pochettino ve Klopp, sadece iki iyi menajer değiller. Futbolun ta kendisi onlar. Tek rakipleri Mourinho-Valverde filan değil, Kawhi ya da Curry aynı zamanda. Bu iki teknik adam, bu sporu olduğu yerden alıp daha öteye götürmek isteyen iki çılgın. Bu akşam da izleyeceğimiz şey, 2020’lere ışık tutacak bir gelecek demonstrasyonu. Belki de ‘futbol 4.0’ bu. Euro 2012 finali öncesi İspanya Milli Takımı’nın otelinde gördüklerim şaşırtıcıydı: Tüm İspanyol futbolcuların aileleri oteldeydi. Del Bosque, sürekli kazanan takımının rahatlamaya ihtiyacı olduğunu düşünmüş ve sevdiklerini Kiev’de toplamıştı. Bugünkü final öncesi Pochettino da benzer bir yol izlemiş. Guillem Balague’ın aktardıklarına göre Poch, futbolcuları bir kamp ortamına sokmamış. Finalin sonucu ne olursa olsun bu kahramanların Amsterdam zaferiyle şimdiden huzuru hak ettiğini düşünmüş. Oysa Mauricio, futbolculuğunda Bielsa’nın askeri disiplinine alışıktı. Bielsa onlara günde tek telefon hakkı tanıyor, Pochettino da o uzun telefon kuyruklarında arayabiliyordu (halen 26 yıldır evli olduğu) eşini.

FIRMINO-KANE BELİRSİZLİĞİ

Jurgen Klopp ise Mainz günlerinden beri yaptığı gibi takımını Marbella yakınlarında sıkı bir kampa soktu. Zaten Klopp’un bu yılki futbolu da daha kontrolcü. Son 2 sezondaki gibi çılgınca bir “önde baskı” yok. Bir tık daha realist. Hücumda da artık tek anahtar öndeki “muhteşem üçlü” değil. Hücum, iki bekten başlıyor. Eğer bugün Klopp, Barcelona’da yaptığı gibi Trent yerine Gomez’le başlarsa, bu bir intihar olur. Liverpool’un bir başka büyük silahı da akılcı duran toplar.

Barcelona’daki trent-origi şaheseri, Klopp’un deyimiyle “tohumları Liverpool sokaklarında atılmış bir gol”. Bir mahalle maçı golü. Bugünün iki soru işareti, Firmino ve Kane’in başlayıp başlamayacakları... Stephen Warnock, Firmino için “Liverpool düzeninin bir parçası değil, düzenin tanımı” demiş. Ama bence Kane kararı daha kritik. İleri ikilide driplingci Moura ve Son’la başlayıp, sağ stoper Matip’i geniş alanda yakalamaya çalışmaları bana daha akılcı geliyor doğrusu.

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