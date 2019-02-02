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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.02.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

İyi futbolcu gelince iyi futbol da geldi

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Yetenekli isimlerin katılımıyla Fenerbahçe şimdi büyük bir takıma benzedi.

Futbolun 4 ana departmanında da gelişmekte olan bir Fenerbahçe izliyoruz şu an: Teknik, fiziksel, mental ve taktiksel olarak gelişim belirgin.

Ve bu 4 departmanın 3’ü için Yanal’a, biri için de yönetime yazmak lazım krediyi. Yanal’ın hazırlık kampı geçirdiği her takımı fiziksel olarak geliştirdiği malum. Fenerbahçe’yi de devre arası kampının ardından maç sonlarında ayakta kalan bir görüntüde izliyoruz.

Mental gelişim için de elbette krediyi Yanal’a vermek gerek. Ligin ilk yarısındaki Benzia’nın garip vücut dilini, Isla’nın çaresizliğini, Soldado’nun mutsuzluğunu hatırlayınca, bugünkü bütüncüllüğün temelinde şüphesiz ki takımın bir lidere kavuşmasının rolü var.
Taktiksel olarak da çok daha doğru bir Fenerbahçe izliyoruz artık: Bekler daha fazla oyuna katılıyorlar, Isla’nın Yanal’lı dönemde tam 4 asisti oldu. Merkezde iki vasat değil, muhakkak bir yetenekli oynuyor.

Ama takımın bence en büyük gelişim sağladığı alan, teknik departman. Daha yetenekli bir kadro çıktı dün sahaya. İçeriden transferler Ekici, Soldado ve dışarıdan transferler Moses, Tolgay ve Zajc’la ilk yarıya göre daha kaliteli bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Elbette futbolda çalışkanlara, yüreklilere, savaşçılara da ihtiyaç var. Ama tabelayı genelde onlar değil, kaliteliler belirliyor. Ekici, Soldado, Moses, Zajc gibi yetenekli oyuncuların kadroya katılımıyla Fenerbahçe şimdi gerçekten büyük bir takıma benzedi. Kadıköy’e iyi futbol geldiyse bunun bir numaralı sebebi, iyi futbolcuların gelmesi.

SOLDADO'YU YANAL KAZANDI

SOLDADO’nun bütün kariyerini yakından izledik. Madrid öyküsü, Premier Lig macerası, Villarreal günleri. Ne kadar iyi bir profesyonel olduğunu ve her durumda yüzde yüzünü verdiğini biliyoruz. Dünyanın her yerinde saygı gören bu adamın, belki de en az saygıyı burada görmesini hep garipsedim. Devre arasında Antalya’da Soldado’yu Yanal’a sorma fırsatım oldu, Ersun Hoca da benim gibi düşünüyordu: “Muhteşem bir profesyonel. İyi futbolcu olduğu kadar iyi de insan. Ben de onun daha fazlasını yapabileceğine inanıyorum” demişti Yanal...

Saygı iki şeritli bir yol. Saygı gösterirseniz, saygı görürsünüz. Soldado’daki çıkışın tek sebebi Yanal.

30 DAKİKADA 16 FAUL!

14 yıldır yazıyorum, umarım bir 14 yıl daha yazmam! Bu ligi artık “Spor-Toto Faul Ligi” olmaktan kurtarmamız gerek. El birliğiyle. Dün ilk 30 dakikada tam 16 faul düdüğü çaldı. Jerome yarım saatte tam 5 faul yapmıştı, kart yok. Bu kadar para, “faul arası futbol kırıntısı” izlemek için ödenmiyor. En azından yeni nesil hakemler, bu “stratejik faulcü” zihniyete dur demeli artık.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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