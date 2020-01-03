İşte Beşiktaş'ın şampiyonluk formülü

Son iki yılın Beşiktaş analizlerinde en çok öne çıkan defo, etkisiz orta sayısının fazlalığıydı. Özellikle Quaresma’nın ayrılmasıyla siyah beyazlılar bir oyun repertuarı değişikliği yaşarlar diye düşünüyordum ama net bir dönüşüm olmadı. Beşiktaş hâlâ maç başına 18,5 ortayla OPTA verilerine göre ‘Top 6’ içinde kenar toplarına en fazla umut bağlayan takım. Bu sayı Trabzon’da 11,5, Başakşehir’deyse 13,8...

ÇARESİZLİK ORTALARI

Beşiktaş’ın çok fazla orta yapıyor oluşu geçen yıl Quaresma’nın varlığına bağlıyken, bu sezon biraz sanki çaresizlik odaklı. Siyah beyazlılarda dar alanda iş yapabilecek Adem Ljajic, Boyd, Güven Yalçın gibi isimler gerilerken, oyun Diaby, Lens ve Nkoudou gibi geniş alana ihtiyaç duyan futbolcular üzerine kuruldu.

SADECE DURAN TOPLA OLMAZ

Beşiktaş, savunmayı öne çıkaran rakiplerle oynadığında zirve yaptı: Alanyaspor ve Galatasaray müsabakaları, bu anlamda prototip maçlardı. Ama rakipleri savunmayı biraz geride kuruyorsa, siyah beyazlılar duran toplar dışında düşünceden yoksun gözüktüler. Top birinci-ikinci bölgede çok fazla evelendi, yavaş ve öfkesiz bir oyun ön plana çıktı. Zira amaç Burak, Nkoudou, Lens ve Diaby’yi arkaya kaçırmak ama rakibiniz size arkada alan bırakmıyor! Arkada alan olmadığında da Beşiktaş, düşünceleri tükenmiş gözüküyor.

27 GOLÜN 12'Sİ DURAN TOPTAN

Beşiktaş’ın akan oyundaki kısırlığı, gol vuruşu becerisiyle ilgili değil. Siyah beyazlıların bu sezon gol/şut oranı %15 olarak gözüküyor, ki bu sayı F.Bahçe ve G.Saray’la hemen hemen aynı. Beşiktaş’ın akan oyunda bu kadar kısır olmasının sebebi, abdullah avcı’nın pragmatik anlayışı. Beşiktaş’ı da Başakşehir gibi faydacı bir futbol modeline dönüştürmeye çalışması. Ama Beşiktaş’ın genlerinin buna uygun olmaması. avcı’nın Beşiktaş’ı akan oyunda bu derece sıradanlaştırmasına rağmen ligde hâlâ zirve yarışı içinde olabilmelerinin 1 numaralı sebebiyse duran toplar. Caner ve Ljajic çok iyi duran top kullanıyorlar. Beşiktaş bu yüzden de ligde attığı 27 golün 12’sini duran toplardan bulmuş.

KALİTELİ İSİMLER OYNAMALI

İkinci devrede Beşiktaş’ın oyun repertuarını geliştirebilmesi içinse avcı’nın oyunda farklılıklara da alan açması gerek. avcı, fizikalitesi yüksek sporcuları seviyor, Diaby, Nkoudou ve Lens gibiler üzerine bir oyun kurgulamak istiyor. Ancak teknik kapasitesi fizik kalitesinin üstünde olan Boyd, Güven ve Ljajic’e aynı oranda güvenmiyor. İkinci devrede oyun repertuarını geliştirmek için kaliteli isimlerin aldığı dakikaları artırmak şart.

İLK YARININ YILDIZI: CANER ERKİN

Yavaş ve öfkesiz takımın belki de en hızlı ve öfkelisi o! Hızı, süratli koşmasıyla değil, süratli düşünmesiyle ilgili. Sürekli dikine oynama isteği, abdullah avcı’yı onu önde kullanmaya zorladı.

İLK YARININ HAYAL KIRIKLIĞI: GÜVEN YALÇIN

Geçen sezonu bu kadar iyi seviyede bitirip, bu yıla bu denli düşük seviyede başlaması enteresan. 20 yaşında bir futbolcunun çok daha istekli olması gerekirken, iştahsız hali düşündürücü.

İLK YARININ ÇIKIŞI: UMUT NAYİR

Güven kadar genç değil, bence onun kadar yetenekli de değil. Ama çok çalışkan, arzulu ve tutkulu. O yüzden de santrfor hiyerarşisinde Güven’in önüne geçmeyi başardı. İlk yarının sürprizi o.

İLK YARININ SAYISI: %42

Süper Lig’de bu sezon soldan en fazla hücum eden takım Beşiktaş. Siyah beyazlılar %42 ile hücum yönü olarak solu tercih ederken, ligin sağ kenar takımları %43 ile Trabzonspor ve Malatyaspor.

İTİRAZDAN 126 SARI KART

Süper Lig’de ilk yarıda 153 maçta 728 sarı, 50 kırmızı kart gösterildi. Maç başına 4,76 sarı kart ortalaması, Süper Lig normalleri civarında. Ancak dikkat çekici olan, Süper Lig’in bir başka normali: Çeşitli itirazlardan ilk yarıda tam 126 kart çıkmış olması. İlk devrede 123 oyuncu hakeme itirazdan sarı kart, üçü de küfürden kırmızı kart gördü.

SÜPER LiG’DE İLK YARININ SARI KART RAPORU

Sportmenliğe aykırı: 572

Hakeme sözlü itiraz: 114

Devamlı ihlal: 4

Oyunun başlamasını geciktirme: 28

Oyun alanına izinsiz girme: 1

Yedek kulübesi itiraz: 9

Toplam: 728

SÜPER LİG'DE İLK YARININ KIRMIZI KART RAPORU

Ciddi faullü oyun: 8

Şiddetli hareket: 4

Bariz gol şansı: 9

Saldırı/küfür: 3

İkinci ihtar: 26

Toplam: 50

VAR SİSTEMİ EN ÇOK G.ANTEP'E YARADI: 4 PUAN

İlk yarının en çok merak edilen konularından biri, VAR hayatımıza girmeseydi, nasıl bir puan durumu oluşacağı meselesi idi. VAR’sız puan durumu, aslında VAR’lı olanla çok dramatik farklar içermiyor. Birçok takım durumunu koruyor, ya da maksimum 2 puanlık marj içinde. VAR’ın olumlu ya da olumsuz en fazla etkilediği takımlar olarak Gaziantep, Ankaragücü, Göztepe ve Kasımpaşa dikkat çekiyorlar. VAR’ın devreye girmesiyle Gaziantep 4, Ankaragücü 3 puan kazanırken, Göztepe ve Kasımpaşa 3’er puan yitirmişler.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!