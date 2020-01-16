İlk devrenin devamı gibi

Zira Galatasaray, toplam şut sayısında da ancak 10’uncu sırada kendine yer bulabilmiş. Yani Galatasaray sadece gol bulma konusunda değil, pozisyon üretmede de sıkıntılı. Ligin ilk yarısında hücumda pozisyon üretemeyen, oyun anlamında oldukça problemli görünen Galatasaray için dünkü maçı biraz da bu gözle izledik ister istemez: Sarı-kırmızılılarda radikal bir değişim var mı? Oyun anlayışı dönüşüyor mu? Oyun ya da oyuncu anlamında yenilikler görecek miyiz?

LINNES FUTBOLU ÖZLEMİŞ

Oyun olarak değil ama, oyuncu anlamında bazı rötuşlar yapıldığını söylemek mümkün. Mariano-nagatomo yedek oturdular, iki yeni bek izledik Rize’de... Linnes futbolu özlemiş, ikinci devrenin vazgeçilmezlerinden olma hedefinde belli ki. Şener’se bildiğiniz Şener... Boldrin golü öncesi yapılan ortada Şener’in nereyi savunduğuna dikkat edin: Şener havayı savunduğu için, Melnjak hayatının en kolay asistini yaptı muhtemelen! Galatasaray’da ligin ikinci devresinde kenarlarda Linnes-Saracchi’nin oynayacağını tahmin etmek için kâhin olmaya gerek yok gibi.

EMRE FARKINI HİSSETTİRDİ

Galatasaray kadrosunda iki bekten daha önemli değişimse iki hücumcu: Santrfor Falcao ve on numara Emre Akbaba, belli ki içeriden transferler gibi olacaklar ikinci yarıda. Dün Emre Akbaba, kalite farkını ziyadesiyle hissettirdi. Galatasaray bu sezon o kadar düz oyunculardan oluşuyor ki, Emre’nin her dokunuşu farklı geliyor diğerlerinin yanında.

SOL KENAR HAREKETLİYDİ

Rize’de oynanan 94 dakikanın 93’ünde skor dengede gittiği, o tabela da Galatasaray’a yaradığı için dünkü oyunu bütün olarak eleştirmek zor. Ama oyunu yapıtaşlarına ayırarak analiz etmeye çalışırsak, tek kanatlı, asimetrik bir futbol olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Linnes-Ömer’li sol kenar hareketliydi, oyun da daha çok onların üzerinden oynandı zaten. Lemina da sürekli sol çizgiye yaklaşarak destek verdi bu ikiliye. Sahanın kalan üçte ikisindeyse Galatasaray, ligin ilk devresiyle hemen hemen aynı sıradanlık içindeydi. Feghouli ve Ömer Bayram merkeze yaklaştıklarında zaman zaman etkili oluyorlar, top Emre Akbaba’ya geldiğinde bir heyecan yaşanıyor. Ama onun dışında bir aksiyon yaratamıyor G.Ssaray şimdilik.

YENİLERİ BEKLEMEK GEREK

Sanırım Galatasaray’la ilgili daha sağlıklı analiz yapabilmek için Saracchi, Sekidika ve Onyekuru’nun takıma katılmalarını beklemek gerekecek. Zira bu takım, ilk devrenin devamı gibi

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!