İkiyle ikiyi toplamak

Dünün özeti de her iki hocanın ikiyle ikiyi toplayıp tekrar beş elde etme çabasıydı aslında. Geçtiğimiz hafta her iki takımın sezon zirveleriydi belki de. Fenerbahçe, Beşiktaş’ı sürklase etmiş, hatta hocası da bir duygu patlaması yaşamıştı. Rizespor’sa Malatya’yı deplasmanda 2-0 mağlup etmiş ve bir kontratak dersi vermişti rakibine. Topla sadece yüzde 33 oynamışlar, 600’e karşı 300 pas yapmışlar ve 21’e 7 uzaklaştırmayla maçı gol yemeden bitirmeyi başarmışlardı. Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, dün de Malatya 11’ini (cezalı Morozyuk dışında) bozmadı. Fenerbahçe’ye karşı da amaç bir Malatya taktiği uygulamaktı belli ki. Ancak Fenerbahçe savunması dün hemen hemen hiç önde yakalanmayınca, Umar ya da Oğulcan’a arkaya koşu fırsatı vermeyince Malatya maçına pek benzemedi dünkü müsabaka.

FARKLI BİR ŞEY GEREKİYORDU

Ersun Yanal’ın duyguları da meslektaşına benzerdi. O da Beşiktaş 11’ini (cezalı Serdar dışında) bozmadı. O da siyah beyazlılara karşı oynadığı dominant pas oyununu tekrarlama niyetindeydi Rize’de. Ancak onun da bir saat boyunca pek işlemedi planı. Çünkü Beşiktaş’a karşı kazandığı her topla dripling yapabilen Ozan’a bu kez o fırsatı vermediler. Muriç, Sivaslı Appindangoye karşısında olduğu gibi Abarhoun’la kavgada yıprandı. Sol kenarda Tolga’nın varlığı hücum dinamiğini zayıflattı, belli ki Beşiktaş’a karşı oynadığınızdan farklı bir şey yapmanız gerekiyordu Rize’de.

SON 30'DA TEMPO DEĞİŞTİ

İki hocadan ilk radikal değişikliği yapacak olan, oyunun ritmini değiştirebilirdi. Doğal olarak o ilk dokunuş Yanal’dan geldi. 64’te Emre’yi altı numaraya, Gustavo’yu stopere, Tolga’yı merkeze, Kruse’yi sola kaydırdı. Belki bu taktiksel rotasyonun Jailson’un golüyle direkt bir ilişkisi yok, ama oyunun son yarım saatteki temposunun değiştiği kesin

YANAL DÜN ŞANSLIYDI

İşte futbol böyle bir oyun. Bir hafta önce yaptığınız matematik, bir hafta sonra aynı sonucu vermeyebiliyor. Türkiye’deki berbat ezbere karşı çıkıp, bazen kazanan takımı değiştirmeniz de gerekebiliyor. Dün Yanal şanslıydı, yeni bir şey denemesi gerektiğini ancak 65’te fark etmesine rağmen Rize’den galibiyetle döndü. Ancak başka bir gün bu kadar şanslı olmayabilir Ersun Hoca.

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