İdeal bir 4-3-3 oyunu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Uğur MELEKE Yazılarıİdeal bir 4-3-3 oyunu
GeriUğur MELEKE İdeal bir 4-3-3 oyunu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
27.10.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

İdeal bir 4-3-3 oyunu

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

ESPN’de yayınlanan bir araştırma, dünya futbolunda on numaraların son yıllarda ciddi irtifa kaybettiğini belgeliyor.

Omar Chaudhury’nin verilerine göre 2013’te dünyanın en iyi 500 futbolcusunun 59’u klasik on numaralarmış. Bu sayı 2015’te 51’e, 2017’de 37’ye, bugünse 30’a kadar gerilemiş. Artık neredeyse hiçbir büyük takım 4-2-3-1 oynamıyor. Arsenal Mesut’u istemiyor; James’e Zidane yer bulamıyor.

Liverpool Coutinho’yu Barcelona’ya satıp Devler Ligi şampiyonu oluyor. Pep’se iki on numara De Bruyne ve Silva’yı sekiz numaraya eviriyor. Süper Lig’se hâlâ bir on numara cenneti. Premier Lig’de geçtiğimiz hafta 20 takımdan sadece üçü sahaya 4-2-3-1 dizilirken, Süper Lig’de bu sayı 13’tü. Aykut Kocaman da ağırlıklı olarak 4-23-1 diziyor Konyaspor’u. Dün Mücahit pivot santrfor gibi oynarken, Miya da onun arkasında ikinci santrfor rolündeydi. Ancak bir Kocaman takımında yaşanmasını beklemeyeceğiniz şekilde dün Miya gerektiğinde orta sahayı üçlemedi; Jonsson-Jevtovic, özellikle ilk devrede merkezde sık sık üçe iki kaldılar.

Zira Fenerbahçe iki haftadır (Kruse’nin de eksikliği sebebiyle) 4-3-3 oynuyor. Orta saha sağdan sola Ozan, Gustavo ve Emre’den kuruluyor. Dün bu üçlü, orta sahayı tamamen aldılar Konya’nın elinden. Fenerbahçe’nin bu yeni 4-3-3 dizilimi, dün ofanstaki yaratıcılığın da anahtarıydı:

1- Sol iç Emre, sol kenar Rodrigues’le ikili oyunla birinci golü üretti. Sağ iç Ozan da soldan gelişen hücumlarda yaptığı koşularla hep ekstra bir tehditti. Ondan da üçüncü gol geldi.

2- Zaman zaman Ozan’la Emre’nin taç çizgilerine kadar açıldığını, Moses’la Rodrigues’in de içeriye ekstra santrfor rolüyle girdiklerini gördük.

3- İkinci golde de Yanal’ın 2014 takımını hatırlatan bir detay vardı: O yıl sağ açık Kuyt, sık sık sol açık Sow’a yaklaşır ve solda bir asimetri yaratırlardı. İkinci golde Moses-Rodrigues yaptılar benzer bir işi.

Doğrusu Konyaspor’un son yıllarda Kadıköy’de gösterdiği yıpratıcı oyunların yakınından bile geçmeyen yumuşak bir performanstı dünkü. Ancak Konya’nın bu dağınık hali, Fenerbahçe’deki artıları da gölgelememeli. Son derece bütüncül bir görüntü verdi dün Fenerbahçe.

Kruse'ye yer kalmadı

Fenerbahçe’nin iki haftadır oynadığı 4-3-3’te bir defansif orta saha, iki de çift yönlüye ihtiyaç var. Bu planda klasik on numaraya yer yok doğrusu. Aynı formasyonu oynayan Barcelona’da ve Liverpool’da on numaraya yer olmadığı gibi... Kruse döndüğünde 11’e girebilmesi için iki ihtimal görünüyor: Ya Yanal sistemi 4-2-3-1’e evirecek. Ya da Kruse’yi sol/sağ açıkta Moses veya Rodrigues’in yerinde kullanacak. Ki Kruse’yi çizgide verimsiz buluyorum ben.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Süper Lig'in 9. haftasında puan durumunda son durum ne? 26 Ekim Süper Lig güncel puan durumu ve fikstürü
Galatasaray Doğa Sigorta - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Sivasspor, Antalyaspor'u 2-1 ile geçti!
Beşiktaş Galatasaray derbi maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? İşte derbiden tarihi notlar