İdeal bir 4-3-3 oyunu
ESPN’de yayınlanan bir araştırma, dünya futbolunda on numaraların son yıllarda ciddi irtifa kaybettiğini belgeliyor.
Omar Chaudhury’nin verilerine göre 2013’te dünyanın en iyi 500 futbolcusunun 59’u klasik on numaralarmış. Bu sayı 2015’te 51’e, 2017’de 37’ye, bugünse 30’a kadar gerilemiş. Artık neredeyse hiçbir büyük takım 4-2-3-1 oynamıyor. Arsenal Mesut’u istemiyor; James’e Zidane yer bulamıyor.
Liverpool Coutinho’yu Barcelona’ya satıp Devler Ligi şampiyonu oluyor. Pep’se iki on numara De Bruyne ve Silva’yı sekiz numaraya eviriyor. Süper Lig’se hâlâ bir on numara cenneti. Premier Lig’de geçtiğimiz hafta 20 takımdan sadece üçü sahaya 4-2-3-1 dizilirken, Süper Lig’de bu sayı 13’tü. Aykut Kocaman da ağırlıklı olarak 4-23-1 diziyor Konyaspor’u. Dün Mücahit pivot santrfor gibi oynarken, Miya da onun arkasında ikinci santrfor rolündeydi. Ancak bir Kocaman takımında yaşanmasını beklemeyeceğiniz şekilde dün Miya gerektiğinde orta sahayı üçlemedi; Jonsson-Jevtovic, özellikle ilk devrede merkezde sık sık üçe iki kaldılar.
Zira Fenerbahçe iki haftadır (Kruse’nin de eksikliği sebebiyle) 4-3-3 oynuyor. Orta saha sağdan sola Ozan, Gustavo ve Emre’den kuruluyor. Dün bu üçlü, orta sahayı tamamen aldılar Konya’nın elinden. Fenerbahçe’nin bu yeni 4-3-3 dizilimi, dün ofanstaki yaratıcılığın da anahtarıydı:
1- Sol iç Emre, sol kenar Rodrigues’le ikili oyunla birinci golü üretti. Sağ iç Ozan da soldan gelişen hücumlarda yaptığı koşularla hep ekstra bir tehditti. Ondan da üçüncü gol geldi.
2- Zaman zaman Ozan’la Emre’nin taç çizgilerine kadar açıldığını, Moses’la Rodrigues’in de içeriye ekstra santrfor rolüyle girdiklerini gördük.
3- İkinci golde de Yanal’ın 2014 takımını hatırlatan bir detay vardı: O yıl sağ açık Kuyt, sık sık sol açık Sow’a yaklaşır ve solda bir asimetri yaratırlardı. İkinci golde Moses-Rodrigues yaptılar benzer bir işi.
Doğrusu Konyaspor’un son yıllarda Kadıköy’de gösterdiği yıpratıcı oyunların yakınından bile geçmeyen yumuşak bir performanstı dünkü. Ancak Konya’nın bu dağınık hali, Fenerbahçe’deki artıları da gölgelememeli. Son derece bütüncül bir görüntü verdi dün Fenerbahçe.
Kruse'ye yer kalmadı
Fenerbahçe’nin iki haftadır oynadığı 4-3-3’te bir defansif orta saha, iki de çift yönlüye ihtiyaç var. Bu planda klasik on numaraya yer yok doğrusu. Aynı formasyonu oynayan Barcelona’da ve Liverpool’da on numaraya yer olmadığı gibi... Kruse döndüğünde 11’e girebilmesi için iki ihtimal görünüyor: Ya Yanal sistemi 4-2-3-1’e evirecek. Ya da Kruse’yi sol/sağ açıkta Moses veya Rodrigues’in yerinde kullanacak. Ki Kruse’yi çizgide verimsiz buluyorum ben.
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