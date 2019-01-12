Her 2 dakikamızın 1'i gasp ediliyor

SÜPER Lig’de maç başına faul sayısı 31’lerden 29’lara, toplam sarı kart sayısı 715’ten 675’e gerilemiş. Geçen sezona göre daha az düdük çalınıyor, daha az kart gösteriliyor, hakem hatası daha az. Ama topun oyunda kalma süresi değişmiyor: 54 dakika... Ortalama beşer dakikalık uzatmalarla 100’ü bulan aktif oyun süresinin yarısı çalınıyor. Artık buna bir dur demenin zamanı geldi sanki. TFF, ligin ilk yarı istatistiklerini paylaştı; benim 7-8’li yaşlarda bloknotlara yazarak tutmaya çalıştığım veriler nihayet hepimize bir tık uzaklıkta... Süper bir gelişme bu. İsim babam Uğur Mumcu’nun o muhteşem özetiyle “Burası, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanların ülkesi”. O yüzden TFF ne kadar bilgi sağlarsa, o kadar berraklaşır fikirler. Süper Lig’in kendine ait bir web sayfası, birer sosyal medya hesabı olması gerektiğini de o yüzden tekrar ediyoruz zaten sürekli.

HAKEME MOBBING VE KART SAYISI

TFF’nin sağladığı verilere göre geçen yıl maç başına 31 civarında seyreden faul ortalaması, bu sezonun ilk devresinde 29’a gerilemiş durumda. VAR’ın hayatımıza girişiyle aldatma odaklı hareketlerin azalması, hakeme mobbingin gerilemesi kart sayısını da dramatik biçimde düşürdü: Geçen yılın ilk devresinde toplam 762 kart çıkarken, bu sene bu sayı 718. Sanırım bir ligde faul sayısı azalıyorsa, kart azalıyorsa, kart nedeniyle yaşanan kaos azalıyorsa, topun oyunda kalma süresinin de artması beklenir. Ama Süper Lig’de değişmeyen tek şey galiba topun oyunda kalma süresi! Hâlâ bir maçta top oyunda ortalama 54 dakika civarında kalıyor. Bu da (her devreye neredeyse 5’er dakika ilave edildiğini varsayarsak) TV başında maç için kaldığımız sürenin yarısının gasp edilmesi demek.

881 VAR İNCELEMESİ YAPILDI

Tabii ki VAR incelemelerinin futbola kaybettirdiği zamanın farkındayım. Ancak gözlemlediğim kadarıyla hakemler, bu kayıp süreyi maç sonuna cesurca ekliyorlar. Ligin ilk devresinde 881 VAR incelemesi yapılmış. Yani neredeyse maç başına 6 kez VAR’a danışılıyor. Düzeltilen her bir karar için VAR incelemeleri ortalama 93 saniye sürüyor. Monitöre gidildiğinde bu süre ortalama 127 saniyeye çıkmış. Ancak düzeltilen karar, sadece 2 maçta 1 tane yaşanıyor. Monitörden düzeltilen kararsa 3 maçta 1’e kadar düşüyor. Yani hakemlerin şu anda her devreye ortalama 5’er dakika eklemeleri makul gibi. Topun oyunda kalma süresi ayıbında VAR incelemelerinin etkisi az görünüyor. Süper Lig’de topun oyunda az kalmasının temel sebebiyse yüz yıllık bir ilkellik: Her düdük sonrası hakeme yapılan anlamsız itirazlar... Maalesef Türk sporcuları bu alışkanlıktan vazgeçiremiyoruz. Hakem elini kulağına götürüp, masa ile temastayım mesajını açıkça vermesine rağmen baskı yapmaktan, itirazdan vazgeçmiyorlar!

SARI KARTTAN KAÇINILMAMALI

Ligin ikinci devresinde MHK’dan ricamız, bu itirazların önünü sert biçimde kesmeleri. Sarı kart kullanmaktan kaçınmamaları. Bilete ya da dekodere ödediğimiz paranın yarısını bu itirazkâr futbolcular çalıyorlar. Bir müsabakanın başında (devre arasıyla birlikte kabaca) 115 dakika kalıp sadece 54 dakika futbol izlemek acı verici.

HAFTANIN ÇIKIŞI

GEÇEN hafta CNN Türk ekibi olarak Antalya’daydık, Süper Lig kulüplerini yerinde izlemeye çalıştık. En etkileyici kamp genç Trabzon’da. Yusuf, Abdülkadir, Uğurcan ve Hüseyin’den sonra şimdi Berkay Sefa Kara da geliyor. 99 doğumlu orta saha oyuncusu gerçekten heyecan verici.

HAFTANIN DEMECİ

CITY, Ingiliz futbol tarihinde tozlanmış bir rekoru raflardan indirdi; 2 kupada peş peşe 2 maçı 7 ve üzeri farkla aldı. Alt lig takımlarına karşı alınan bu galibiyetleri saygısızlık olarak değerlendirenlere Pep’in cevabı ders niteliğinde: “Esas saygısızlık durmak. Rakibe saygı oynamaktır, durmak değil.”

VAR'A ALTYAZI GELMELİ

Şampiyonlar Ligi Ligi, bir ay sonra VAR’la tanışacak. Ingiltere’de Lig Kupası ve Federasyon Kupası’nda VAR kullanıldı; hakemler biraz ağır. Ama Premier Lig’de de VAR gelecek sezon start alacak. Ve tüm dünyada da, Süper Lig’de de hakem VAR’la konuşurken neyin incelendiğini ve ne kararın verildiğini sporseverler merak edecekler. Bunun çözümü VAR altyazısı. Hakem VAR’la konuşurken danıştığı konunun ne olduğu, karar verildiğinde de gerekçe, ekrana altyazı olarak yansımalı.