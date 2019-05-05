Heerenveen-F. Sittard maçı gibiydi

Valbuena, “Bu maçı ben alacağım” diyordu vücudunun her santimetrekaresiyle. F.Bahçe önde becerikli olsa, skor daha farklı olacaktı.

BU sene Kasımpaşa takımı, stadına birkaç yüz metre mesafedeki İstiklal Caddesi’nde turluyormuşçasına rahat bir futbol oynuyor doğrusu. Çok az savaşıyorlar, çok az mücadele ediyorlar, topsuz oyunda neredeyse hiç yoklar. Ayaklarında top olduğunda oynuyor, kaybettiklerinde seyrediyorlar. Dün Fenerbahçe’nin de bu futbola ayak uydurmasıyla, orta sahaların yürüyerek geçildiği, bir o kalede-bir bu kalede yaşanan pozisyonlarla bol eğlenceli, klasik bir Hollanda Ligi maçı izledik sanki. Ekranın sol üstüne Heerenveen-Fortuna Sittard yazıp bir yabancıya bu maçı izletseniz hiç garipsemezdi sanırım.

Kasımpaşa Stadı’nda özellikle ilk 45 dakika, orta saha oyuncularının sadece en lüks yerden maçı izledikleri bir periyottu. İki takım da orta çizgiyi yürüyerek geçtiler, maç özellikle (sanırım şeref tribünün de rahat izleyebilmesi adına) tek bir çizgide oynandı! Fenerbahçe, sağ çizgide Isla-Eljif-Dirar’la bir kanal yakaladı, son haftalarda korkunç hatalarıyla ön plana çıkan Isla ilk devrenin yıldızı oldu. Her hücumda bindirdi, her bindirmede topla buluştu, her buluşmasında da pozisyon yarattı. Tabii ki ilk 45’te Isla’nın bu kadar bindirmesinin ve belki de kontrat konusunda Fenerbahçe yönetimini bir kez daha düşündürmesinin nedenlerinden biri de karşısında Trezeguet’nin oynaması. Mısırlı sol açık, bu ligin tek başına kader değiştirebilen 3-4 adamından biri. Ama Isla’yla beraber hiç gelmedi, savunma yapmadı, belli ki hocası ona bu lüksü vermiş. Fenerbahçe ön tarafta biraz daha becerikli olsa bu lüks ilk yarının 3-1 ya da 4-1 bitmesine yetecekti zaten.

Esasında maçın ikinci devresi de çok farklı değildi, sadece Veysel’in stopere, Sadiku’nun ön liberoya kaymasıyla biraz daha gerçekçi bir Kasımpaşa savunması oluştu. Ama bu rotasyon da Fenerbahçe rüzgarını dindirmeye yetmedi. Valbuena zaten daha birinci dakikada “Bu maçı ben alacağım” diyordu vücudunun her bir santimetrekaresiyle. İkinci devrede sakatlıklar arasında boşluğu bulduğunda da aldı götürdü maçı eve.

MAÇIN KARESİ

Maçın en güzel karesi, hiç yaşanmamış oldu aslında. 40’ıncı dakikada gelişen Fenerbahçe hücumunda Valbuena’nın Hasan Ali’ye topuğuyla iterek verdiği mükemmel pas asiste dönüşmüş ama daha sonra VAR masasında gol iptal edilmişti. Yine de jeneriklik bir pastı Valbuena’nınki.

MAÇIN ŞAŞKINI

VAR masasının hayatımıza girmesiyle işleri en kolaylaşan isimler yardımcı hakemler oldu. Hassas bayrakları kaldırmıyor, pozisyonun neticesini bekliyorlar. Ancak 52’de Serdar Aziz’in yaptığı gibi bazı oyuncular bu kalkmayan bayraklara aşırı itirazlarda bulunuyorlar. Sporcular da alışmalı bu duruma.

SPOR TOTO ÇARPIŞMA LiGi!

DÜN sahada açık oynayan iki takım var, kapalı savunmaların ön plana çıktığı bir maç değil. Buna rağmen yine kemik sesleri yükseldi Kasımpaşa Stadı’ndan! Sıkça çarpışma, sağlığı tehdit eden düşüşler, oyunun defalarca bölünmesi. Antrenörler bu “çarpışma arası futbol”a dur demeliler bence.

MAÇIN KÖTÜSÜ

TARKAN Serbest, Austria Wien günlerinde daha akıllı ve yaratıcı oynuyordu sanki. Kasımpaşa’da sorumluluk duygusu eksik, çok kolay top kaybeden ve takımını zor durumlara düşüren bir oyuncuya dönüştü. Dün de özellikle ilk devrede aşırı top kaybı yaptı Tarkan.

MAÇIN RAKAMI

İKİ hafta önce Alanya’daki Alanyaspor-Fenerbahçe maçının en çok koşan ilk beş adamı Fenerbahçeli’ydi. Dün de ilk yarının sonunda 6 kilometreyi geçen 4 adam vardı, dördü de sarı lacivertli formayı giyiyordu. Hep söylüyorum, Fenerbahçe’nin sorunu eksik mücadele değil, kalite.

KASIMPAŞA TRANSFERDE ŞAŞIRTTI

KASIMPAŞA, Süper Lig’in en iyi yönetilen kulüplerinden biri. Tabii ki bunda sahipli bir takım olmalarının, klasik kâr amaçlı şirket yapısının büyük rolü var. Yani Süper Lig kulüplerinin birçoğunda olduğu gibi başkanlar kulübü uçan kuşa borçlandırıp ceketlerini alıp gitmiyorlar. Transferde de bu yapıya uygun biçimde doğru hamleler yapıyorlardı doğrusu: Donk, Babel, Eren, Diagne ve Trezeguet gibi isimlerden hem faydalanıp hem de kâr etmeyi başardılar. Ancak bu transfer döneminde getirdikleri isimlerde ben o ışığı göremedim doğrusu. 2 buçuk milyona alınan Hajradinovic etkisiz. Sarpsborg formasıyla Beşiktaş’a karşı harika oynayan Heintz katkı yapmadı. Kiralıklar Scuffet, Perica ve Tarkan Serbest de öyle. Eğer Trabzonspor maçıyla başlayan o 4 maçlık namağlup seri olmasa, Kasımpaşa küme düşebilirdi bu kadroyla.

Maçın adamı: Valbuena.