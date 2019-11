Guilherme ve diğerleri

Bu sezonun en iyi 4-5 takımından ikisiydi dün sahadakiler... Hani bir yabancı şirketin Türk futboluna yatırım yapma planı olsa ve Süper Lig’den bir müsabaka izlemek istese, ona önereceğiniz maçlardan biri bu olur. Doğrusu bu yıl İstanbul derbilerinden daha fazla heyecan veriyor Malatya ve Sivas’ın maçları. Bu iki takım, ligin topa sahip olma istatistiğinde ilk dörtteler. Pas isabetinde de öyle. Oynatmama değil, oynama odaklı iki menajer. Ancak maalesef Türkiye’de tüm bu verilerden daha güçlü bir şey var iplerimizi bırakmayan. Dün de o devreye girdi maalesef: Bu ülkede hemen her darbe alan kurşun yemiş gibi yere yatıyor. Ve yere yatan da kalkmıyor! Dün özellikle ilk yarıda beş dakikalık kesintisiz bir futbol sekansı seyredemedik maalesef. Altay sakatlandı, Chebake sakatlandı, Jahovic, Emre, Hasan sakatlandı. Kimisi büyük, kimisi küçük ama her bir sakatlıkta oyun 2-3 dakika kesintiye uğruyor. Böyle bir maçta hakem olmak gerçekten zor. Futbolcuların bazıları maalesef iyi niyetli değiller ve elinizde de bir ‘niyetölçer’ yok. Ancak Mete Kalkavan gibi üst düzey bir hakemden de şunu beklerdim ben: Pozisyonu görüyorsan, sakatlığa inanmıyorsan devam ettir. Her bir sakatlığa inanırsan bazı adamlar futbolu katledecekler ve buna müsaade etmiş olacaksın. Kalkavan’ın ilk devredeki bir başka mühim hatası da faullere kart çıkarmayıp, itirazlara çıkarması idi. Fauller havada uçuşuyor, sıfır kart. Kalkavan’ın ilk devrede çıkardığı 4 kartın tamamı itiraza. Futbola gelince... Fenerbahçe’den Muriç’i çıkardığınızda ligin en az 7-8 takımıyla zaten kafa kafaya geliyor kuvveti. Dün de klasik bir ‘denk kuvvetler mücadelesi’ izledik Malatya’da. Alper’in boşalttığı alanlara Moses-Tolga değil Ozan-Emre’nin girmesiydi planlanan. Onu da iki-üç kez başarabildi Fenerbahçeliler. Sahada fark yaratan tek oyuncu Guilherme idi bence. 28 yaşındaki Brezilyalı mutlu olduğunda, oynamak istediğinde bu ligde kader değiştirebilecek 2-3 adamdan biri. Her dokunuşu özel. Top ona her geldiğinde bir şey olacağını hissediyorsunuz. Malatyaspor’un yerinde olsam Guilherme’nin bonservisini Benevento’dan hemen alırdım.

Mert ve Altay'ın kazakları

Esasında cumartesi yazısında Mert Günok’un kazak rengine değinmiştim, yerim yetmemiş, atmak zorunda kalmıştım. Mert’in kazağı takımının formasıyla aynıydı adeta. Dün de Altay’ın kazağı (Mert kadar bariz olmasa da) takım arkadaşlarıyla karışabilecek tonda olunca yer ayırmak şart oldu. Hakem ekibinin, bu konuda biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor sanki.