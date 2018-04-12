Gol çizgisi teknolojisi... Hemen!

Skrtel kafayı vurdu, Karcemarskas topu tutarak yere uzandı, sonra öne doğru bir hamle yaptı. Hakemler saniyenin belki onda birinde görebildikleri doğrultusunda bir karar verdiler. Herhalde o anda dünya üzerinde hiç kimse o hakemlerin yerinde olmak istemez. Neyse ki, haklılarmış. Yoksa binlerce izleyenin algılayamadığı bir durumu, hakemler de insan oldukları ve algılayamadıkları için, bütün bir hafta boyunca idam edileceklerdi!

Bu karar atlatıldı lâkin bundan sonra yaşanacak benzer durumlarda ne yapılacağına dair birkaç soru işareti bıraktı zihnimizde:

1- Teknik adamların tavrı

- İrfan Buz gibi yeni nesil, çağdaş bir teknik adamın maç sonrası ne demeye çalıştığını ben anlayamadım; anlayabilen beri gelsin. Yardımcı hakeme bir karar verdiği için, üstelik bu karar doğru olduğu için kızgındı sanırım! Biraz empati lütfen.

2- Piero

- Maçtan hemen sonra İrfan Buz, piero uygulaması sonucu topun 5 santimle çizgiyi geçtiğini biliyordu. Öyleyse akla şöyle bir soru geliyor: Piero, ne kadar süre neticesinde bu sonucu verebiliyor? Eğer birkaç dakika içinde sonucu alıyorsanız, beIN’in maç içinde bu bilgiyi paylaşması daha doğru değil mi?

3- Gol çizgisi

m Türk futbolu, bu pozisyonu atlattı. Peki benzer bir pozisyon bu hafta Galatasaray-Başakşehir maçında yaşanırsa ve hakemler bu kez bu kadar şanslı olmazsa ne yapacağız? Bu işe kalıcı bir çözümün, yani gol çizgisi teknolojisinin getirilme zamanı gelmedi mi artık? Bu teknolojinin maliyeti ilk yıllarına göre biraz gerilemiş durumda. Acaba Türk futbolu bu maliyeti kaldıramayacak durumda mı hâlâ?

DEMBA BA OLMAZSA LES FERDİNAND’I ALIN

- Geçtiğimiz hafta içinde İngiltere ve Türkiye’de benzer iki tartışma yaşandı: Fikret Orman, Göztepe maçının hemen öncesinde Demba Ba ile ilgilenebileceklerini açıkladı. Josep Guardiola da United müsabakası arifesinde, ligin devre arasında Pogba’nın kendilerine teklif edildiğini basınla paylaştı. Pogba derbide iki gol atıp bu savaşta şimdilik öne geçmiş görünüyor. Demba Ba hadisesi ise, biraz daha karmaşık.

Fikret Orman’ın Demba Ba ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrası Senegalli oyuncuyla ilgili yapılan spekülasyonlar çirkin. Fikret Orman gibi deneyimli bir kulüp yöneticisinin de Beşiktaş-Göztepe maçı öncesi böyle bir açıklama yapması akıl almaz. En hafif ifadeyle ‘amatörce’. Bu açıklamalar, Ba ve Göztepe kulübünü zor durumda bıraktığı kadar, kendi oyuncu ve antrenör ekibinin emeğini de değersizleştiriyor, tartışmaya açıyor.

Bu meseleyi sevgili dostum Orkun Çolakoğlu ile konuşurken, bir başka detaya daha şaşırdık birlikte. Beşiktaş’ın gelecek yıl birinci santrforu kim olacak sahi? Zaten elinizde 34’lük Love’la, 33’lük Negredo var. Bir de onların yanına bir başka 33’lüğü mü eklemeyi planlıyorsunuz? Şampiyonlar Ligi son 16’sı oynamış koskoca Beşiktaş’ın santrfor havuzu 4 kişiden mi ibaret: Gomez olursa Gomez. Gomez olmazsa Ba. O da olmazsa Ferdinand’a mı dönüş yapacaksınız? Pes...

12 DAKİKADA 11 FAUL

- 23 Şener, 24 Regattin, 26 Pinto, 29 Şener, 33 Musa, 34 Muhammet, 35 Ceyhun, 37 Dirar, 38 Hasan, 38 Ceyhun, 40 Regattin, 41 Dirar, 43 Hasan, 44 Musa, 45 Yalçın...

Ben yazarken, siz okurken yoruldunuz. Fenerbahçe-Osmanlıspor maçında 23’le 45 arası tam 15 faul oldu. Hatta 33’le 45 arasını dikkate alırsak, 12 dakikada 11 faul var! Türk futbolunda saha içindeki bir numaralı sorunun “stratejik faul problemi” olduğunu ve bu konuya bir önlem almazsak oyunumuzu kaybettiğimizi ne zaman fark edeceğiz? MHK, hakemlerini acilen bu konuda uyarmalı. Stratejik fauller başladığında, hakemler her faule sarı kart çıkarmalı.