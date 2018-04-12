Gol çizgisi teknolojisi... Hemen!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar YazılarıGol çizgisi teknolojisi... Hemen!
GeriUğur MELEKE Gol çizgisi teknolojisi... Hemen!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Yazarlar
12.04.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Gol çizgisi teknolojisi... Hemen!

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Pazar akşamı Fenerbahçe-Osmanlıspor maçında Skrtel’in kafası, futbolda daha önce binlerce kez yaşanmış, bundan sonra da binlerce kez yaşanacak bir gol çizgisi tartışması doğurdu.

Skrtel kafayı vurdu, Karcemarskas topu tutarak yere uzandı, sonra öne doğru bir hamle yaptı. Hakemler saniyenin belki onda birinde görebildikleri doğrultusunda bir karar verdiler. Herhalde o anda dünya üzerinde hiç kimse o hakemlerin yerinde olmak istemez. Neyse ki, haklılarmış. Yoksa binlerce izleyenin algılayamadığı bir durumu, hakemler de insan oldukları ve algılayamadıkları için, bütün bir hafta boyunca idam edileceklerdi!

Bu karar atlatıldı lâkin bundan sonra yaşanacak benzer durumlarda ne yapılacağına dair birkaç soru işareti bıraktı zihnimizde:

1- Teknik adamların tavrı

- İrfan Buz gibi yeni nesil, çağdaş bir teknik adamın maç sonrası ne demeye çalıştığını ben anlayamadım; anlayabilen beri gelsin. Yardımcı hakeme bir karar verdiği için, üstelik bu karar doğru olduğu için kızgındı sanırım! Biraz empati lütfen.

2- Piero

- Maçtan hemen sonra İrfan Buz, piero uygulaması sonucu topun 5 santimle çizgiyi geçtiğini biliyordu. Öyleyse akla şöyle bir soru geliyor: Piero, ne kadar süre neticesinde bu sonucu verebiliyor? Eğer birkaç dakika içinde sonucu alıyorsanız, beIN’in maç içinde bu bilgiyi paylaşması daha doğru değil mi?

3- Gol çizgisi  

m Türk futbolu, bu pozisyonu atlattı. Peki benzer bir pozisyon bu hafta Galatasaray-Başakşehir maçında yaşanırsa ve hakemler bu kez bu kadar şanslı olmazsa ne yapacağız? Bu işe kalıcı bir çözümün, yani gol çizgisi teknolojisinin getirilme zamanı gelmedi mi artık? Bu teknolojinin maliyeti ilk yıllarına göre biraz gerilemiş durumda. Acaba Türk futbolu bu maliyeti kaldıramayacak durumda mı hâlâ?

DEMBA BA OLMAZSA LES FERDİNAND’I ALIN

- Geçtiğimiz hafta içinde İngiltere ve Türkiye’de benzer iki tartışma yaşandı: Fikret Orman, Göztepe maçının hemen öncesinde Demba Ba ile ilgilenebileceklerini açıkladı. Josep Guardiola da United müsabakası arifesinde, ligin devre arasında Pogba’nın kendilerine teklif edildiğini basınla paylaştı. Pogba derbide iki gol atıp bu savaşta şimdilik öne geçmiş görünüyor. Demba Ba hadisesi ise, biraz daha karmaşık.

Fikret Orman’ın Demba Ba ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrası Senegalli oyuncuyla ilgili yapılan spekülasyonlar çirkin. Fikret Orman gibi deneyimli bir kulüp yöneticisinin de Beşiktaş-Göztepe maçı öncesi böyle bir açıklama yapması akıl almaz. En hafif ifadeyle ‘amatörce’. Bu açıklamalar, Ba ve Göztepe kulübünü zor durumda bıraktığı kadar, kendi oyuncu ve antrenör ekibinin emeğini de değersizleştiriyor, tartışmaya açıyor.

Bu meseleyi sevgili dostum Orkun Çolakoğlu ile konuşurken, bir başka detaya daha şaşırdık birlikte. Beşiktaş’ın gelecek yıl birinci santrforu kim olacak sahi? Zaten elinizde 34’lük Love’la, 33’lük Negredo var. Bir de onların yanına bir başka 33’lüğü mü eklemeyi planlıyorsunuz? Şampiyonlar Ligi son 16’sı oynamış koskoca Beşiktaş’ın santrfor havuzu 4 kişiden mi ibaret: Gomez olursa Gomez. Gomez olmazsa Ba. O da olmazsa Ferdinand’a mı dönüş yapacaksınız? Pes...

12 DAKİKADA 11 FAUL 

- 23 Şener, 24 Regattin, 26 Pinto, 29 Şener, 33 Musa, 34 Muhammet, 35 Ceyhun, 37 Dirar, 38 Hasan, 38 Ceyhun, 40 Regattin, 41 Dirar, 43 Hasan, 44 Musa, 45 Yalçın...

Ben yazarken, siz okurken yoruldunuz. Fenerbahçe-Osmanlıspor maçında 23’le 45 arası tam 15 faul oldu. Hatta 33’le 45 arasını dikkate alırsak, 12 dakikada 11 faul var! Türk futbolunda saha içindeki bir numaralı sorunun “stratejik faul problemi” olduğunu ve bu konuya bir önlem almazsak oyunumuzu kaybettiğimizi ne zaman fark edeceğiz? MHK, hakemlerini acilen bu konuda uyarmalı. Stratejik fauller başladığında, hakemler her faule sarı kart çıkarmalı.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

Taraftar seçim istemiyor ama... G.Saray başkanları sözünü tutar

Fener’e Janssen müjdesi

Cengiz Ünder hızır gibi yetişti

Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü