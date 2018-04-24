Giuliano böyle istedi
DÜNKÜ ilk yarım saatin bir benzerini, iki ay önce Galatasaray-Antalyaspor maçında da izlemiştik.
Hamza hoca, Galatasaray karşısında da temel ayarlarını bozmuş, iki sol beki Musa ve Sakıb’ı ön öne oynatmıştı. O gün Hamzaoğlu 40’ta Jevtovic’i sokarak oyunu dengelemiş ama skor çoktan koptuğu için iş işten geçmişti.
Hamzaoğlu dün de, geçen hafta Konya maçında olduğu gibi iki sağ beki (Celutska ve Nazım’ı) ön öne başlattı. Nazım Sangare yetenekli bir genç. Ama büyük takıma karşı oynamak farklı tabii. Takım bütünüyle duruma adapte olana kadar skor çoktan 2-0 olmuştu bile. Acaba Nazım Sangare bu yeteneğini sağ bekte gösterse, önünde de Jevtovic başlasa, Antalya bu kadar mahkum bir yarım saat oynar mıydı diye merak etmiştir sanırım sporseverler.
72 PUAN NEYE YETER?
- Antalya 30’la 45 arası oyunu değiştirebilecek bir efor gösterdi, önde baskıyla birkaç kez Fenerbahçe’yi zorladılar. Birinde de Skrtel’in olağanüstü hatasıyla golü buldular. Ama ikinci yarının başlangıcıyla beraber oyun yine klasik akışına döndü. Biz Aykut Kocaman’ı sezon boyunca yetenekli oyuncuları az kullanmasıyla ilgili eleştireduralım, o bir 11’de ısrar etti ve o 11’in de birlikte oynama melekeleri gelişmiş durumda.
Tabii ki Fenerbahçe’nin 17 maçlık bir devre fikstürünün ilk 9 maçıyla kalan 8 maçı aynı ayarda değil. Şu anda da nispeten zayıf rakiplerle oynadıkları 8 haftanın içindeler. Ama bu 8 müsabakalık süreçte de Soldado-Giuliano-Aatıf-Dirar’ın ciddi çıkışları var. 8 maçlık fikstürün 4’ünü kayıpsız kapadılar; bu 360 dakikada Soldado ve Giuliano 5’er, Aatıf ve Dirar 3’er gole direkt katkı yaptılar. Fenerbahçe belli ki 72 puan için çok arzulu. Ama bu puan kaçıncılığa yeter, bekleyip görmek zorundalar elbette.
Fenerbahçe ile Antalyaspor’un karşılaştığı bir maçta niye dakikalarca Şenol Güneş’e küfredilir anlamak güç. İnsan duydukça bile utanıyor doğrusu. Yazık.
MAÇIN ADAMI: GIULIANO
- TAM bir takım oyuncusu. Çok çalışkan. İlk sezon için de gayet iyi istatistikler tutturdu. Belki Alex gibi 200 gol atmayacak ama farklı katkısıyla Fenerbahçe tarihine geçmeye aday.
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