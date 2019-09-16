Giovanni Sio Sörloth'u yendi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Uğur MELEKE YazılarıGiovanni Sio Sörloth'u yendi
GeriUğur MELEKE Giovanni Sio Sörloth'u yendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
16.09.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Giovanni Sio Sörloth'u yendi

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Ağustos'un başında Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde büyük hedeflere gitmek için hazırlanan Trabzon takımının en yetenekli 5 oyuncusundan üçü bugün sahada yoklar:

Yusuf artık Fransa’da. Abdülkadir Ömür iyileşmek için 2020’yi, Ekuban da kasımı bekliyor. Trabzon kadrosunun zaten bir derinlik sorunu vardı. Ama 1415 iyi futbolcusuyla “acaba o sene, bu sene mi” diye düşündürtüyordu zaman zaman. Şimdiyse tek sorun derinlik değil.

Artık bir kalite zafiyeti de söz konusu. Oyun, Sosa ve Nwakaeme’nin ekstralarına bağımlıydı dün akşam. Dünkü skoru bir kenara bırakın, uzun zaman sonra oyun üstünlüğü konusunda da ilk kez bu denli sıkıntı çekti bordo mavililer. Bence Ünal Karaman, Sturridge’in 11’e montajını hızlandırabilir. Ayrıca perşembe Madrid’de veya pazartesi Sivas’ta, Abdülkadir Parmak’ı daha önde (belki sağ açıkta) kullanma seçeneği üzerinde de durabilir.

STURRIDGE ETKİSİ Mİ

Gençlerbirliği’yse bence puan tablosunun gösterdiğinden daha iyi bir takım. Rize maçının nerdeyse tamamını 10 kişi, Gazişehir’i 9 kişi oynadılar. Başakşehir maçında iyiydiler, sonunu getiremediler. İleri dörtlülerinin sağlam bir telepatisi var, topa daha fazla sahip olabilirlerse gole rahat gidebilirler. Fildişili santrfor Giovanni Sio, kısa süre içinde İstanbul ekiplerinin dikkatini çekebilir. Zaten çok kaliteli bir futbolcu. Ama sanki 12 kulüp değişikliğinden sonra futbola daha sıkı bağlanmış, dün çok istekli gördüm Sio’yu. Dün Sessegnon-Sio çok uyumluyken, Sörloth (belki Sturridge’in rüzgarıyla) dağınık olunca, istediğini alan Gençlerbirliği oldu sahadan.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig'de 4. hafta sonuçları
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak?
Milli yüzücü Sümeyye Boyacı kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Sümeyye Boyacı'nın biyografisi
Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?