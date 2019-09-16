Giovanni Sio Sörloth'u yendi
Ağustos'un başında Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde büyük hedeflere gitmek için hazırlanan Trabzon takımının en yetenekli 5 oyuncusundan üçü bugün sahada yoklar:
Yusuf artık Fransa’da. Abdülkadir Ömür iyileşmek için 2020’yi, Ekuban da kasımı bekliyor. Trabzon kadrosunun zaten bir derinlik sorunu vardı. Ama 1415 iyi futbolcusuyla “acaba o sene, bu sene mi” diye düşündürtüyordu zaman zaman. Şimdiyse tek sorun derinlik değil.
Artık bir kalite zafiyeti de söz konusu. Oyun, Sosa ve Nwakaeme’nin ekstralarına bağımlıydı dün akşam. Dünkü skoru bir kenara bırakın, uzun zaman sonra oyun üstünlüğü konusunda da ilk kez bu denli sıkıntı çekti bordo mavililer. Bence Ünal Karaman, Sturridge’in 11’e montajını hızlandırabilir. Ayrıca perşembe Madrid’de veya pazartesi Sivas’ta, Abdülkadir Parmak’ı daha önde (belki sağ açıkta) kullanma seçeneği üzerinde de durabilir.
STURRIDGE ETKİSİ Mİ
Gençlerbirliği’yse bence puan tablosunun gösterdiğinden daha iyi bir takım. Rize maçının nerdeyse tamamını 10 kişi, Gazişehir’i 9 kişi oynadılar. Başakşehir maçında iyiydiler, sonunu getiremediler. İleri dörtlülerinin sağlam bir telepatisi var, topa daha fazla sahip olabilirlerse gole rahat gidebilirler. Fildişili santrfor Giovanni Sio, kısa süre içinde İstanbul ekiplerinin dikkatini çekebilir. Zaten çok kaliteli bir futbolcu. Ama sanki 12 kulüp değişikliğinden sonra futbola daha sıkı bağlanmış, dün çok istekli gördüm Sio’yu. Dün Sessegnon-Sio çok uyumluyken, Sörloth (belki Sturridge’in rüzgarıyla) dağınık olunca, istediğini alan Gençlerbirliği oldu sahadan.
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