Galiba hedef U19 şampiyonluğu!

O sırada Orgill orantısız bir omuzla Belhanda’yı düşürdü. Yere düşen Belhanda bir tekvando hareketiyle Orgill’e vurmaya çalıştı. Yetinmedi, saldırmak için de ayağa kalktı ama arkadaşları girdi araya. Aynı Belhanda, hafta içi Paris’te de kırmızı kart görmek için çabalıyor hissiyatı vermişti ikinci devrede. Bu tarz disiplinsiz hareketleri aylardır tekrarlayan Belhanda’nın halen Galatasaray’ın penaltıcısı olması, bence sarı kırmızılılardaki teknik yönetim zafiyetinin özeti. Nzonzi saha dışında ne yaparsa yapsın, Belhanda’nın saha içindeki disiplinsiz davranışlarının üstüne çıkamaz bence!

21 DEĞİL 20 KİŞİLİK KADRO

Galatasaray orta sahasında bu gariplikler yaşanırken kulübeye bakıyorum, enteresandır terim sahaya 21 değil, 20 kişilik esame listesiyle çıkmış yine. Fatih Hoca garip bir şekilde, İstanbul’daki Brugge maçından sonra dün de kadroyu genç oyuncularla tamamlamayı uygun görmemiş. Oyuna ilk giren adam hâlâ selçuk... Merak edenler için hatırlatayım: Galatasaray U19 takımı, kendi liginde lider. UEFA U19 Şampiyonlar Ligi’nde de Real Madrid ve Brugge’ü yendi; gruptan çıkma şansını Paris’teki son maça kadar taşıdı ama 1-0’lık yenilgiyle turnuvaya veda etti.

YUNUS AKGÜN U19'DAYDI

SporSeverlerİn yakından tanıdığı yunus akgün’ün ligde 9, Şampiyonlar Ligi’nde 3 gol katkısı var. Celil yüksel, atalay Babacan gibi oyuncular dün gündüz U19 liginde Ankaragücü’ne karşı ilk 11’de forma giydiler. Sanırım Galatasaray’ın bu yılki amacı U19 şampiyonluğu! Yoksa Süper Lig’de 21 kişilik esame listesine 20 futbolcu yazıp, bir adamı U19’dan kaydırmamayı benim aklım almıyor.

A.GÜCÜ BİLE ŞAŞIRMIŞTIR

Dün Mütevazı Ankaragücü kadrosu, kendi yarı alanında kompakt durdu, Orgill’le kontra ataklar aradı ama muhtemelen onlar bile maça çıkarken İstanbul’dan bu kadar rahat bir puan çıkaracaklarını düşünmüyorlardı.

BAŞ SORUMLU TERİM'DİR

Galatasaray, şu anda ligde penaltıları çıkardığınızda en az gol atan üçüncü takım. Opta verilerine göre de en az net gol pozisyonu üreten ikinci takım konumunda. Sezon başından beri sahaya futbol namına hemen hiçbir şey koymadılar, rakipleri hiç izlemiyor/ tanımıyor gibiler. Bireysel olarak da Ömer Bayram dışında geçen yılın ilerisine geçmiş bir futbolcu görünmüyor. Bir takımda bir kişi değil, beş kişi değil, hemen herkes geriliyorsa, bunun tek sorumlusu futbolcular olamaz. Dünyanın her yerinde, bütün futbolcuların gerilediği bir takımda baş sorumlu teknik adamdır. Burada da Fatih terim’dir yani kısacası.

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