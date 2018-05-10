G.Saray ile Fenerbahçe Play-off oynar mı
Süper Lig Müsabaka Statüsü’ne göre, kalan maçlarda alınacak skorlar doğrultusunda Galatasaray ve Fenerbahçe’nin şampiyonluk için tarafsız sahada ekstra bir play-off maçı oynama olasılığı bulunuyor.
SÜPER Lig’de ekstrem bir sezon yaşanacağının sinyallerini yıl boyunca almıştık; finale de 4 yarışçıyla, tarihe geçecek bir foto-finiş olacağı hissiyle geldik nihayet. Kalitemiz tartışılır ama rekabetçiliğimiz üst düzey: Şu anda Avrupa’nın top 10 liginde (play-offluları saymazsak) şampiyonun belli olmadığı sadece 2 turnuva var: İtalya ve Türkiye... Juventus’un da aslında 16 averaj farkıyla işi bitirdiğini varsayarsak, düğümün son haftaya kalacağı tek turnuva gibi gözüküyor Süper Lig...
Beş büyük ligde şu anda liderlerle ikinciler arasındaki puan farkı toplamı tam 76... Almanya Ligi’nde pozitif averaja sahip tüm takımların averajını topladığınızda (65), Bayern’in averajı (67) etmiyor. Hatta Bayern ve PSG, bu sezon tüm maçlarına birer avans vererek başlasalardı dahi, şu anda yine lider olacaklardı.
ENTERESAN BiR OLASILIK VAR
- AVRUPA sathında rekabetin bu denli zayıfladığı ortamda Süper Lig’de puan, averaj, hatta gol hesabı yapıyor durumdayız şu anda. Ötesi, ihtimali çok yüksek olmasa da, bayağı enteresan bir ekstra play-off olasılığı var önümüzde! Süper Lig Müsabaka Statüsü’ne göre iki takımın puan eşitliği hâlinde, sırasıyla:
a) Kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne,
b) Kendi aralarındaki müsabakalardaki gol averajına (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz),
c) Genel gol averajına,
d) Gol sayısına,
e) Hükmen yenilgi sayısına bakılıyor.
BU SONUÇLAR ALINIRSA...
- TFF, “Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi hâlinde, ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılır” diyor statüsünde. 33 ve 34’üncü haftalarda, Başakşehir 2’de 2 yapamaz, F.Bahçe ile G.Saray da şu sonuçları alırlarsa; iki takımın puanı, ikili averajı, gol averajı ve gol sayısı dengeye geliyor:
Galatasaray-Malatyaspor: 1-0
Karabükspor-Fenerbahçe: 1-5
Göztepe-Galatasaray: 2-1
Fenerbahçe-Konyaspor: 1-0
DiĞERLERiNiN iKiLi AVERAJI EŞiT DEĞiL
- İKİ takımın da ligde hükmen yenilgisi olmadığına göre, Futbol Müsabaka Talimatı, şampiyonu belirlemek için tarafsız sahada tek bir süper play-off maçı öngörüyor... Bu ihtimal, G.Saray-Başakşehir, G.Saray-Beşiktaş, F.Bahçe-Başakşehir, F.Bahçe-Beşiktaş ya da Başakşehir-Beşiktaş arasında yok. Çünkü hiçbir ikili averaj eşit değil. Üçlü puan eşitliği ihtimalleri incelendiğinde de yine ekstra play-off olasılığı doğmuyor, muhakkak takımlardan biri üçlü averaj üstünlüğüyle şampiyonluk ipini göğüslüyor.
İhtimali elbette çok yüksek değil... Ama olur da bir ekstra-play off yaşanırsa, tarihi bir futbol günü olacağı muhakkak.
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