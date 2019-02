Futbolun en uzun süreli saçmalığı: Deplasman golü

13 AĞUSTOS 1998 sabahı, Türk gazetelerinin spor sayfalarını açanlar son derece garip bir durumla karşılaşmışlardı. Avrupa kupalarında ikinci ön eleme turu ilk ayak maçlarını oynayan temsilcilerimizden Galatasaray Grasshoppers’ı içeride 2-1 yenmiş, Fenerbahçe de deplasmanda Göteborg’a 2-1 kaybetmişti. Ama Türk medyasında her iki takımımız için de bayram havası esiyordu! Türk spor sayfalarına göre içeride 2-1 kazanmak da, dışarıda 2-1 kaybetmek de süper avantajdı! Ben çocukken babam, Avrupa kupalarında deplasmanda atılan her golün ‘2 gol’ sayıldığını söylerdi. Yıllarca kendisine kuralı açıklamaya çalıştım, açıklayamadım. Seneler sonra bu iddiayı farklı zamanlarda Los Angeles’lı 60 yaşındaki komşum Nick’ten ve 20’li yaşlardaki Alman garson Michael’den de duyunca olayın vahametini anladım. Aslında hiç kimse ‘deplasman golü’ kuralına tam olarak anlam veremiyor ve açıklayamıyordu. Anlıyordu belki. Ama yine de ağzında acı bir tat kalıyordu. O acı tat şu sıralar, Ancelotti, Mourinho, Tuchel, Simeone gibi âkil adamlarda da var. Hemen hemen hiç kimse artık bu saçma ‘deplasman golü’ kuralını istemiyor. UEFA’nın da geçtiğimiz hafta Roma’da yaptığı olağan top

lantısında bu konuyu konuşacağı iddia edildi. Resmi bir açıklama yok. Ama her an bu saçmalığının bittiği haberini alabiliriz mutlulukla...

BASiT VE iLKEL NEDEN

Peki bu saçmalık nasıl girmişti hayatımıza sahi? Yani 50 yıl geriye gittiğimizde bu kuralı koyanların motivasyonu neydi? Cevap çok basit ve ilkel aslında: 180 dakikanın sonunda toplam skorun berabere olması halinde kura yöntemi hiç adil gözükmüyordu. Öyleyse bir golü, bir diğerinden daha değerli kılmak lazımdı; en makulü de deplasman golünün ağırlığını artırmaktı. O günlerde iki büyük sebep vardı deplasman golünün ağırlığını artırmayı haklı gösteren: 1- O yıllarda deplasman seyahatlerinin olağanüstü zor ve stresli olması. 2- Her ülkede top standardının değişmesi. Topa daha alışık olan ev sahibi takımın daha avantajlı olması. Yaklaşık 50 yıl sonra bugün, yeryüzünün bir ucundan başka bir ucuna seyahat bile çok daha acısız. Futbol topu standardı da mükemmele yakın biçimde sağlanmış durumda. Yani deplasman golü kuralının varlık nedenleri artık tamamıyla ortadan kalkmış. Futbolun en uzun süreli saçmalığının da bitme zamanı gelmiş sanki...

HAFTANIN TEŞEKKÜRÜ

DAVID Ibbotson ismini anımsamakta güçlük çekiyorsunuz değil mi? Oysa Emiliano Sala dediğimde hepiniz onun kim olduğunu biliyorsunuz. Pilot Ibbotson da Sala ile aynı kaderi yaşadı halbuki. Ama aynı muameleyi göremedi dünya kamuoyunda. Ibbotson’ın bulunması için son 1-2 gündür çaba gösteren Mbappe gibi yıldızlara şükran duyuyoruz.

HAFTANIN YILDIZI

ONA bu sütunda ilk kez 2 ay önce yer vermiştim. 11 Aralık 2018’de Gelsenkirschen’daki Schalke-Lokomotiv Moskova maçında son 15 dakikada Teuchert’in yerine oyuna girmiş, Schöpf’ün 90’da attığı golde de ortalığı karıştırarak katkı yapmıştı. Genç milli santrforumuz Ahmed Kutucu bu hafta hak ettiği gibi manşetlerde.

DEPLASMAN GOLÜNÜN ALTERNATİFİ NE?

DEPLASMAN golü avantajının ortadan kalkması gerekliliğinin ilk ve en güçlü nedeni şu: Artık deplasmanda gol atmak, o kadar da zor değil. Artık bir gol, başka bir golden üstün olamayacağına göre, bütün goller eşit olması gerektiğine göre, iki ayaklı bir eşleşmeyi 180 dakikalık tek bir maç gibi düşünmek en doğrusu.

Eğer 180 dakikanın toplam sonucunda ortaya beraberlik çıkarsa, aynen 90 dakikası berabere biten bir maç gibi davranmalısınız ona... 30 dakika uzatmalar ve penaltı atışlarıyla belirlenmeli kazanan. Bu doğal akışın dışında atılacak her adım, futbolun doğasına aykırı durabilir bence.