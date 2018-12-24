Futbolu seven ekip
Süper Lig’de bu sezon toplam 151 maç izledik, 18 takımı da teferruatlı gözlemledik.
Bana bu ligden hangi takımları izlemek için bilete para verirsin diye sorsanız ilk sıraya Trabzonspor’u koyarım. Bunun puan durumundaki yerleriyle ilgisi yok, sezon sonunda şampiyon olabilirler mi, onu da şu anda bilmek güç. Ancak bir takım Kayseri gibi sert bir deplasmana çıkarken orta üçlüyü Sosa-Abdülkadir-Yusuf olarak kuruyorsa; ilk devrenin son maçında Rize’ye karşı Sosa eksikken Kucka’yı değil Amiri’yi 11’e sokup Yusuf’u göbekte kullanıyorsa, ben o müsabakaları izlemeye para öderim. Çünkü futbolu seviyorum, bütün maçları 1-0 bitirme ustalarını değil; oyunu kuranları seviyorum, bozanları değil.
RİZE ÜSTLERE ÇIKACAKTIR
Dün her iki hoca da sadece futbol oynamayı hedeflediler; Rizeliler kalelerinde 20 şuta engel olamadıkları zor bir 90 dakika geçirmelerine rağmen toplam sadece 8 faul yaptılar. Okan Buruk’un da bu mantaliteyle Çaykur Rizespor’u üst sıralara çıkaracağına eminim. Ön tarafa biri santrfor iki takviye yapmaları, oyunlarını puana çevirecektir.
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