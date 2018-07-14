Fransa’nın yolu Deschamps’ın rolü
FRANSA’nın bu taze altın jenerasyonunun çıkışı da orada, Stade de France’ta başladı aslında.
4 gün önce, 15 Kasım 2013’te Fransa, Dünya Kupası play-off’u ilk ayağında Ukrayna’ya 2-0 kaybettiğinde ülke karışmıştı. Zaten birkaç yılda bir hortlayan ırkçı söylemler yine manşetleri süslemiş, senatodan göçmen futbolcularla ilgili tatsız sızıntılar olmuştu.
Deschamps şaşkın ve yalnızdı. Görevde henüz yeniydi ve 4 gün sonra Ukrayna’ya karşı olası bir kayıp, onu muhtemelen işinden edecekti. Etrafında fazla destek yoktu. Hatta Deschamps’ın eski takım arkadaşı Sagnol da bu kakofoniye katılacaktı: “Afrikalılar ucuz, Avrupalılar pahalı. Afrikalılar çok çalışıyorlar, koşuyorlar. Oysa Kuzeyliler zeki. Bir futbol takımında sadece koşuya değil, zekâya da ihtiyacınız vardır.”
2 gün boyunca Fransız kanallarında sabahtan akşama kadar spor programlarını izlemiştim. Sizi temin ederim, Deschamps’ın eski takım arkadaşları ve Arsene Wenger de dahil hemen hiç kimse Deschamps’ın yanında değildi. Büyük bir saldırı altındaydı Fransız futbol efsanesi.
19 Kasım’da ciddi bir baskı altında Ukrayna maçına çıktılar. 3-0 kazandılar. Küçük bir tarih yazdılar. Maçın kahramanı iki gol atan stoper Mamadou Sakho’ydu. Senegal kökenli, siyahi bir Müslüman. O gün hem menajer Deschamps, hem de Varane, Lloris, Matuidi, Pogba, Sissoko ve Giroud gibi farklı kökenlerden birçok Fransız kucaklaştılar mutlulukla. Ve EURO 2016’yla Dünya Kupası 2018’de finale çıkacak altın takımın temellerini attılar birlikte.
GÜNÜN SÜRPRİZ ADAYI
FİNALİN kıyısından dönmüş takımlar, üçüncülük maçlarında sürpriz 11’ler çıkarabilirler. Özellikle de kupada az şans bulmuş oyunculara fırsat verilir bu maçlarda. Thorgan Hazard ve Alexander-Arnold, günün sürprizleri olabilirler.
GÜNÜN YILDIZ ADAYI
BUGÜN üçüncülük yarışı olduğu kadar, krallık yarışı da olacak sahada. 4 gollü Lukaku ve 6 gollü Kane, finaldeki rakipleri çok geride olduğu için bugün tacı takabilirler. Tansiyonu düşük bu maçta her iki forvet de yıldızlaşabilir.
DÜNYANIN EN CİDDİ SAÇMALIĞI
2006’da Fransa’yı Dünya Kupası’nda finale taşıyan garip menajer Raymond Domenech, 2013’teki o maçın Ukrayna’daki iç savaşı tetiklediğini söylemişti o sıralar. İnsanlar bunun yine bir Domenech saçmalığı olduğunu düşündüler ama bence haklılık payı vardı Fransız koçun.
Eylül 1998’de Ukrayna, Rusya’yı 3-2 yendiğinde, bunu “yüzyılın maçı” olarak nitelemişlerdi. Çünkü genç bir ulusun buna ihtiyacı vardı. 2013’te Fransa Ukrayna’yı yendiğinde ise Ukrayna, sokaktaki sorunları bir kenara bırakıp, Dünya Kupası’na odaklanma fırsatını kaçırmıştı. Sonra malum iç savaş alevlendi zaten.
O sene, Fransa’da ise GSYH (gayri safi yurt içi hasıla) yüzde 1 arttı. Çünkü belki de insanlar Dünya Kupası mutluluğuyla daha fazla harcama yaptılar. Ülkedeki ırkçı gündem bir süre rafa kalktı. İşyerlerinde Afrika kökenlilerle Avrupa kökenliler kucaklaştı.
İster istemez, Christian Bromberger’in o meşhur sözü geliyor akla: Futbol, dünyanın en ciddi saçmalığı...
BASKI MARTINEZ’İN ÜSTÜNDE
SOUTHGATE rahat. Çünkü turnuva öncesi İngiliz kamuoyunun başarı tanımı çeyrek finaldi. Yarı final hayali bile kurmuyorlardı. Ama Belçika’nın bu neslinden beklenti farklıydı. Martinez bu maçı da kaybederse oklar ona çevrilebilir.
BU DETAYA DİKKAT
BELÇİKA, Fransa’ya karşı geriye düşünce, özellikle son yarım saati sadece kenar ortalarıyla harcadı. Mertens neredeyse her topu Fellaini’nin kafasına kondurmaya çalıştı. İngilizler öne geçerse, kenar ortalarına dikkat etmeliler.
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