Fenerbahçe'nin orta saha çaresizliği
Karşılaşma, 3-4 dakikada tek yönlü bir hale evrildi.
Dün gece Allianz Arena’da oynanan müsabakadan yaklaşık 1 saat önce, ilk 11’ler elimize geldiği anda orta saha seçimini garipsemiştim doğrusu. Bayern sahaya Thiago-Goretzka-Sanches orta üçlüsüyle çıkarken Fenerbahçe’nin Ekici-Ozan’lı 4-4-2’si acayipti. Fenerbahçe 3-4 dakika içinde zaten orta sahayı rakibine tamamen kaptırdı ve maç tek yönlü hâle evrildi. Yalnız ilerleyen dakikalarda aklımın almadığı iki gelişme daha oldu:
1-Ekici galiba bizim bilmediğimiz yıllarda Real Madrid’de-Barcelona’da filan oynadı! Zira bu denli kibirli oyunu ve vurdumduymazlığı başka türlü açıklayamıyorum.
2-Dirar’ın bireysel hatasıyla gelen üçüncü golden sonra takımın paralize olduğu çok açıktı. Yanal devrede yaptığı doğru değişiklikleri o dakikada ivedilikle hayata geçirmeliydi.
KRUSE KLASINI GÖSTERDİ
Bayern, Fenerbahçe’yi farklı yenebilir, buna ne biz, ne de dünya üzerinde herhangi bir sporsever şaşırır. Zira Kovac’ın bireysel hedefi var, hâlâ spor kamuoyuna kendini ispat etmek zorunda. Müller forma savaşında, Alaba yerinden emin değil, Goretzka’sı-Sanches’i rekabette öne çıkmaya çalışıyorlar. Bu motivasyon düzeyiyle ortaya çıkan sıklet farkı olağanüstü. Ancak mesele zaten tabela değil, ilk devredeki garip görüntü. O görüntü, Dirar’ın-Isla’nın-Ekici’nin halleri dikkat çekici. Fenerbahçe’de hemen her şeyin kötü gittiği günün ufak kazanımları olarak sanırım Muriqi’nin çabasını, Kruse’nin klasını, Murat’ın ve Ferdi’nin soğukkanlı oyunlarını sayabiliriz. Sağ bekten sonra dün de ön liberoda denenen Ferdi sanki daha fazla dakikayı hak ediyor.
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