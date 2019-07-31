Fenerbahçe'nin orta saha çaresizliği

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Uğur MELEKE YazılarıFenerbahçe'nin orta saha çaresizliği
GeriUğur MELEKE Fenerbahçe'nin orta saha çaresizliği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
31.07.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin orta saha çaresizliği

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Karşılaşma, 3-4 dakikada tek yönlü bir hale evrildi.

Dün gece Allianz Arena’da oynanan müsabakadan yaklaşık 1 saat önce, ilk 11’ler elimize geldiği anda orta saha seçimini garipsemiştim doğrusu. Bayern sahaya Thiago-Goretzka-Sanches orta üçlüsüyle çıkarken Fenerbahçe’nin Ekici-Ozan’lı 4-4-2’si acayipti. Fenerbahçe 3-4 dakika içinde zaten orta sahayı rakibine tamamen kaptırdı ve maç tek yönlü hâle evrildi. Yalnız ilerleyen dakikalarda aklımın almadığı iki gelişme daha oldu:

1-Ekici galiba bizim bilmediğimiz yıllarda Real Madrid’de-Barcelona’da filan oynadı! Zira bu denli kibirli oyunu ve vurdumduymazlığı başka türlü açıklayamıyorum.

2-Dirar’ın bireysel hatasıyla gelen üçüncü golden sonra takımın paralize olduğu çok açıktı. Yanal devrede yaptığı doğru değişiklikleri o dakikada ivedilikle hayata geçirmeliydi.

KRUSE KLASINI GÖSTERDİ

Bayern, Fenerbahçe’yi farklı yenebilir, buna ne biz, ne de dünya üzerinde herhangi bir sporsever şaşırır. Zira Kovac’ın bireysel hedefi var, hâlâ spor kamuoyuna kendini ispat etmek zorunda. Müller forma savaşında, Alaba yerinden emin değil, Goretzka’sı-Sanches’i rekabette öne çıkmaya çalışıyorlar. Bu motivasyon düzeyiyle ortaya çıkan sıklet farkı olağanüstü. Ancak mesele zaten tabela değil, ilk devredeki garip görüntü. O görüntü, Dirar’ın-Isla’nın-Ekici’nin halleri dikkat çekici. Fenerbahçe’de hemen her şeyin kötü gittiği günün ufak kazanımları olarak sanırım Muriqi’nin çabasını, Kruse’nin klasını, Murat’ın ve Ferdi’nin soğukkanlı oyunlarını sayabiliriz. Sağ bekten sonra dün de ön liberoda denenen Ferdi sanki daha fazla dakikayı hak ediyor.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi fikstürü ne zaman çekilecek?
CANLI Bayern Münih - Fenerbahçe
Real Madrid 0-1 Tottenham
Galatasaray bombayı patlatıyor! Transfer...