13’te Jailson bir faul yapıyor. 14’te dirar... 17’de Tolga, Kenan’ı düşürüyor, Kenan yerde. 20’de Jefferson, 22’de Isla, 24’te Muriç, 25’te Kana, 27’de Chibsah, 29’da Gustavo, 30’da Chibsah, 32’de Kenan’ın faulleri var. 33’te Jailson-emre çarpışması sonucu emre’nin tedavisi yapılıyor. 38’de diarra’nın Kruse’ye dirseği var. Kruse yerde.

SAKATLIK GÖSTERİSİ!

Ben yazarken sıkıldım, siz okurken sıkıldınız. Dün bu kadar faul, hatta daha fazlası Antep’te tek bir devrede yaşandı. Dün 45 dakikada 19 faul, 5 sarı karta karşılık toplam yalnızca 8 şut ve 4 korner atıldı. Oyun sürekli faullerle ve sakatlıklarla durdu. Daha doğru bir ifadeyle, 45 dakikalık bir SAKATLIK GÖSTERiSi, zaman zaman oynanan futbol nedeniyle kesildi... Maalesef bu ülkede azıcık darbe alan kendini yere bırakıyor. Çünkü biliyor ki oyun duracak. O, kenara gidecek. Ve oyun tekrar başlar başlamaz sahaya dahil olacak. Hakemlerimizin, bu tarz durumlarda oyuncuları kenarda olabildiğince bekletmeleri gerek. Ben, her halükârda bir sonraki düdüğe kadar beklemeleri taraftarıyım, ama tabii bu ancak kural değişikliğiyle mümkün. Dün sahadaki ‘faul arası futbol’ kırıntılarına gelirsek... Sumudica, ilk devrede beşli savunmasını çok önde kurdu, neredeyse orta üçlüsüyle yapışık oynattı. Fenerbahçe bu sekizli bloğun arasında pas yapamadı, savunma arkasına uzun denemeye mecbur kaldı ve ilk bir saatte ofsayt rekoru kırdı.

YANAL'IN GARİP TERCİHLERİ

Ersun Yanal da rakibinin ekmeğine yağ sürecek garip tercihlerle başladı maça. Solda Kruse, sağda Tolga’yla verimsiz bir 30 dakika oynandı. 30’da Kruse’nin merkeze dönmesi, 46’da da Rodrigues’in oyuna girmesiyle çaresizlik bulutları dağıldı ve Alman forvetin golü geldi. Golden sonra daha fazla giden-gelen bir oyun, daha eğlenceli bir 40 dakika izledik Antep’te. Sumudica son bölümde yine djilobodji’yi orta sahaya kaydırdı, Twumasi ile forveti üçledi ama bayağı geç kaldı bana sorarsanız. Sumudica, bu olumlu futbolu izletmek için gol yemeyi beklememeliydi, maçın başından itibaren olumlu oynayabilecek potansiyelleri var bence.





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