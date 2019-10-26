Euro 2020 kadrosunun sürprizi kim olur?

İrfan Can, ligin en fazla anahtar pas atan ve en fazla dripling yapan oyuncusu. En fazla faule Mahmut maruz kaldı. En fazla başarılı karşılamayı Hüseyin Türkmen yaptı. Tüm maçlara ilk 11’de başlayan Mert Hakan, orta sahada oynamasına rağmen 3 gol attı. Bilal Başaçıkoğlu 342 dakikaya 3 asist sığdırdı. Peki 2019-2020 ilk çeyreğinde en fazla gelişim gösteren yerliler kimler? 6 ay sonra hangi sürpriz isimler Euro 2020 kadrosunu zorlayabilirler?

1-) UFUK AKYOL

BÜLENT Korkmaz, Süper Lig’in verimlilik lideri. İki sezondur ligin en kısıtlı imkanlarla en fazla üretim yapan teknik adamı. Geçen sezon Türk futboluna hediye ettiği Bahadır, Doğukan ve Harun’dan sonra bu yıl da sıra Ufuk Akyol’a geldi. Ufuk 22 yaşında iki yönlü bir orta saha oyuncusu. Almanya U17’den yolu geçmiş bir gurbetçi. Sezon başında Karagümrük’ten transfer edildi. Bu sezon Antalya’da tüm maçlara 11’de başladı, Malatya ve Fenerbahçe gibi tansiyonu yüksek iki maçta kritik iki gol attı. Fenerbahçe önünde Emre’yi kilitleyerek müsabakanın kader adamı oldu. Dinamik bir oyuncu. İyi kesici. Ama esas artısı, öne oynama arzusu. 8 maçta yüzde 89,5 pas başarısı ile oynuyor. Sanırım bu sezonki favorim o.

2-) ONUR BULUT



ALANYASPORLU Onur’un hikayesi enteresan gerçekten. 2012’de Türkiye U19 milli takımına seçilen, umut veren bir genç adamdı. Hatta sonra Almanlar tarafından da U20 takımına davet edildi. 2016-17 sezonunda Bundesliga’da Freiburg’la 12 maça ilk 11’de başladı ama bir türlü beklenen patlamayı yapamadı genç adam. Kariyeri düşüşe geçti ve geçen sezon kendini bir anda Almanya 3. Ligi’nde Braunschweig’da buldu. Sonra işleri yaver gitti, bu Temmuz’da Süper Lig’in yolunu tuttu. Sanırım en büyük şansı, benzer yollardan geçen Erol Bulut’un onu tanıması. Sezon başından beri sağ bekte Juanfran’ın yedeği olarak bekliyordu, Rize maçında nihayet ilk şansını bulunca patlama yaptı. Sağ çizgiyi koridora çevirdi, iki de asist sığdırdı 90 dakikaya. Almanya U20 takımına çağırılıp forma giymediği için sanırım Tolgay gibi milli tercih değişikliği yapmış sayılmıyor, hâlâ ay yıldızla oynayabilirliği var. Tabii bu çizgisini koruyup A milli takım seviyesine gelebilir mi, bunu zaman gösterecek.

3-) OĞUZ CEYLAN

28 yaşındaki sağ çizgi oyuncusu Oğuz, Beşiktaş altyapısından çıkmış ama Süper Lig şansını çok geç bulmuş bir adam. Sumudica’nın 3-5-2’sinde 100 metrelik sağ koridor ona emanet. Bıkıp usanmadan gidip geliyor, her maçta karşısındaki sol beke zor anlar yaşatıyor. Gençlerbirliği maçında bir gol, Göztepe önünde de kritik bir asist katkısı yaptı Oğuz. Geç Süper Lig şansı bulması ve bu fırsata büyük tutkuyla bağlanmasıyla Efecan Karaca’yı anımsatıyor bana.

4-) ÖZER ÖZDEMİR

BU sene Le Havre’a transfer olan iki oyuncumuz Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy’u muhtemelen hepiniz biliyorsunuz. Ama Le Havre’dan Malatya’ya gelen Özer’i muhtemelen çok az sporsever fark etmiştir. Savunmanın her iki kanadında da oynayabilen 21 yaşındaki savunmacı, sezon başında Chebake’nin yokluğunda iyi maçlar oynadı ama kaptanın dönüşüyle formasını kaybetti. Türkiye U21 takımına da davet alan Özer, bu sezon merak ettiğimiz oyunculardan biri.

5-) MERT HAKAN YANDAŞ

SADECE iki yıl önce 2. Lig’de Menemen Belediye’de forma giyen bu genç adamın, Sivas’ta bulduğu her bir şansa sıkı sıkıya tutunması ve adeta söke söke formayı alması, müthiş bir başarı hikayesi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan’ı hepiniz tanıyorsunuz; bu sezon özellikle Beşiktaş, Trabzon ve Galatasaray önündeki iyi performanslarıyla büyük maç oyuncusu olduğunu ispat etti. Rıza Çalımbay’ın 4-1-4-1’inde kendi ceza sahasından rakip ceza sahasına kadar çalışan, muazzam bir iki yönlü orta saha oyuncusu. Kasımda milli takıma davet şansı en yüksek yeni oyuncu o.