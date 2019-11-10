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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.11.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

En iyi değil ama en doğru

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Uğur Meleke yazdı...

Futbolda en doğru diziliş, eldeki malzemenize en uygun diziliştir. Salah-Firmino-Mane’niz varsa üç forvetle, Basham-Egan-O’Connell’ınız varsa üç stoperle oynarsınız. En iyi teknik adam, sahaya en iyi 11 oyuncusunu çıkarıp, onlardan en yüksek verimi alabilecek dizilişi bulandır aslında. Dün de Galatasaray’ın ilk 45’te sezonun eli-ayağı en düzgün görüntüsünü vermesinin sebebi buydu.

Doğru oyuncular ve doğru diziliş, bu sezon ilk kez bir aradaydı sanırım. Maçın ikinci devresinde kalite eksikliği nedeniyle sallantı yaşasalar da ilk 45’teki doğru görüntünün sebepleri incelemeye değer: Fernando gittikten sonra Marcao-Luyindama daha şaşkınlar nedense... Aralarında lider bir libero olması, onların da verimini artırabilir. Bu Ahmet mi yoksa Donk mu olur, zaman gösterecek.

Üçlü savunma, oyun kurarken stoperlerden birinin topla daha özgür çıkmasına imkân tanır. Ki Marcao da, Luyindama da çok seviyorlar bunu. Üçlü savunma, beklere de hücum özgürlüğü tanır. Dün Emre Taşdemir öne çıktı. Zaten Nagatomo, Mariano ve devrede gelecek Linnes’in hepsi hücumcu bekler.

Terim, Ocak’ta büyük revizyon mesajı veriyor ama kış transferinde bütün takımı değiştiremezsiniz. Zaten kadrodaki 26 oyuncunun 18’ini Terim transfer etmiş! Öyleyse onlardan maksimum verimi almak da onun görevi. Dün Feghouli’nin sağ iç, Ömer’in sol içte oynadığı orta saha daha verimliydi mesela. Terim bu tarz doğru yanıtları bulmaya devam ederse, oyun istikrarı da gelebilir ardından.

ÇİFT SANTRFOR DENEYİMLERİ VAR

FALCAO, Monaco’da önce Mbappe-Germain, sonra Jovetic’le defalarca çift santrfor düzeninde oynadı. Andone halen Rumen Milli Takımı’nda Puscas veya Keseru’yla uçta ikili oynuyor. Babel de Hollanda’da sıkça oynuyor bunu. Falcao sola deplase olmayı sever, Andone gezen-dolaşan santrfor tipi. Adem de öyle. Yani Galatasaray’ın santrforları da ikili oynamaya uygun.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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