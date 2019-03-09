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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.03.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Doğal silüet, futbolda bir küçük devrim

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Uğur Meleke yazdı...

1 Haziran itibariyle elle oynama kuralına yeni bir kavram ekleniyor. Savunmacıların kazara bile olsa ‘doğal insan silüeti’nin dışına çıkıp genişlediği pozisyonlarda penaltı kararı gelecek.

Manchester United’ın Paris’te kazandığı penaltı, uluslararası futbol kamuoyunu karıştırmış durumda. Dalot’nun şutunda Kimpembe’nin sırtı dönükken koluna çarpan top, kamuoyunun büyük bölümüne göre penaltı gerektirmiyordu. Ancak yeni sezonda yürürlüğe girecek yeni kurallar, bu tarz pozisyonları şüphe bırakmadan cezalandıracak. Çünkü Kimpembe’nin vücudu ‘doğal insan silüeti’nin dışına çıkmış, kendine avantaj sağlayacak şekilde genişlemiş. Elle oynama kuralına eklenen bu ‘doğal silüet’ kavramı, bence bir küçük devrim. Manchester United, kulüp tarihinin, belki İngiliz futbolunun, belki de kupa tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birine imza attı Paris’te. Bu geri dönüşün tartışmalı bir penaltı yoluyla olması İngilizler dahil herkesin kafasını karıştırdı.

İngiliz medyasının önemli bir kısmı dahi penaltı kararının ağır olduğunu söylüyor. Fransız medyasına göre de Dalot vurduğunda Kimpembe bloklama maksadıyla sıçrıyor; mevcut elle oynama kriterlerinin üçünü de ihlal etmiyor: Top kola geliyor, karar verebilecek mesafesi yok ve vücudun konumu doğal.
Ben bu tarz pozisyonlarda top oynamak isteyenin yanındayım, savunmacılara tanınan müsamahadan son derece rahatsızım. Şükürler olsun ki IFAB da artık rahatsız bu adaletsizlikten: 1 Haziran itibariyle elle oynama kuralına ‘doğal silüet’ kavramı ekleniyor. Kimpembe’nin pozisyonu gibi, savunmacıların ‘doğal insan silüeti’nin dışına çıkıp genişlediği pozisyonlarda (temas kazara olsa dahi) cezalandırılacağı bir dönem geliyor artık. Bu bence ‘futbol oynamak isteyen taraf’ lehine atılmış önemli bir adım. Ama bu doğal silüet kavramı genişletilmeli, tamamen top bloklamak için kendini yere atan ve kurnazca alanını genişleten sporcunun eli-kolu da doğal silüetin dışında sayılmalı. IFAB, o zaman gerçekten bu küçük devrimi tamamlamış olur işte.

Haftanın rakamı

Manchester United, Paris’te toplam 5 şut çekmiş: Birincisi, Lukaku’nun golü. İkincisi, Rashford’ın Buffon’dan dönen ve Lukaku’nun golünü hazırlayan şutu. Üçüncüsü, Lukaku’nun golü. Dördüncüsü, Dalot’nun Kimpembe’ye penaltı yaptıran şutu. Beşincisi, Rashford’ın golü. Verimlilik denen şey bu olsa gerek.

Haftanın fotoğrafı

Ferguson , Cantona, Solskjaer... Üçünü de doya doya canlı izledim. İkisiyle tanıştım. Üçünün bir arada olduğu bir ortamda gazozuna bile iddiaya girmemek gerek, siz içiyorum zannederken o gazozu elinizden alırlar! Manchester United’da şu günlerde yeni bir tarih yazılıyor. Ve tarih yazıcıları yine aynı ekip.

GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ, AUT ÇİZGİSİNE BAKAR MI?

Geçtiğimiz cumartesi akşamı Fenerbahçeli Soldado’nun Rizespor’a attığı gol öncesi Moses’ın şutunu hatırlarsınız. Sol çaprazdan vurdu, kaleci Gökhan Akkan müthiş bir refleksle topu çizgi üzerinden çıkardı. Tabii hemen ardından Soldado’nun golü geldiği için hiçbirimiz o topun çizgiyi geçip geçmediği detayı üstünde durmadık ama çıplak göz dışında bir teknoloji yardımı da almadık o pozisyonda. VAR’a en hızlı geçen ülkelerden olduk ama gol çizgisi teknolojisini unuttuk sanırım. Bir başka enteresan pozisyon daha yaşanmıştı önceki hafta içinde: Hataysporlu Yasin’in soldan yaptığı ortayı Galatasaray kalecisi İsmail bacaklarının arasından kaçırınca dördüncü golü gelmişti ev sahibi takımın. Ama o golde de topun aut çizgisini terk ederek sahaya döndüğüne dair ciddi bir şüphe vardı. Merakım şu: Gol çizgisi teknolojisi, bu tarz aut çizgisi hadiselerini de inceleyebilecek yeteneğe sahip mi?

BARAJA 1 METRE MESAFE SAÇMALIĞI

Futbolun yeni kurallarını genişçe yazma ihtiyacı duymadım, zaten bu değişiklikler gündeme geldiğinde bu sütunda ele almıştım her birini. Bir tanesi hariç: Hücum oyuncularının baraja 1 metre mesafede olması koşulu. Üzerinde çok az düşünülmüş, son derece alelacele alınmış bir karar. Baraj nedir, neresidir sahi? Kaç kişi bir araya geldiğinde baraj tanımına girer? Kurala göre tüm savunmacılar 9,15 uzakta olmalıdır bir duran topta. Hücumcular da 10,15 uzakta mı olmak zorunda artık? Uygulamada büyük sıkıntılar yaşanacağını düşündüğüm garip bir değişiklik bu.

NOT: Geçtiğimiz perşembe bu köşede sorduğum sorunun yanıtı, “Varane, penaltı, sarı kart” olacaktı. Posta kutum çöktü, ilginize çok çok teşekkür ederim.

 

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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