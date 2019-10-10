Devler Ligi'ne direkt takım gönderme ihtimalimiz arttı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Uğur MELEKE YazılarıDevler Ligi'ne direkt takım gönderme ihtimalimiz arttı!
GeriUğur MELEKE Devler Ligi'ne direkt takım gönderme ihtimalimiz arttı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
Haber Giriş: 10.10.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Devler Ligi'ne direkt takım gönderme ihtimalimiz arttı!

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Uğur Meleke yazdı.

Avrupa futbolunun kaderiyle ilgili kritik bir ayın içindeyiz. Avrupa futbolunun 2021-2024 ve 20242027 döngülerinin şemasıyla ilgili 5 kritik toplantı, Ekim ayı boyunca Avrupa’nın çeşitli kentlerinde yapılacak. Mesela bugün, ECA (Avrupa Kulüpler Birliği) yetkilileri Bordeaux’da, Fransız kulüpleriyle görüşüyorlar. Salı günü de Roma’da olacaklar. YENi BiR DÖNEM Geçtiğimiz pazartesi günü Londra’da yapılan temaslar sonrası kamuoyunda oluşan izlenim şu: Juventus Başkanı Agnelli’nin ‘Avrupa Süper Ligi’ hayali, gitgide enerji kaybediyor. 5 büyük ligin hiçbirinin bu fikre sıcak bakmadığı söyleniyor. Agnelli de geri adım atmış gibi: “Beni hiç dinlemeden, ‘hayır’ diyorlar. Ben ligleri öldürme peşinde değilim” diye bir açıklama yapmış önceki gün. 2021-2024 döngüsüyle ilgili güçlenen görüşlerse, ECA Başkanı İsveçli Lars-Christer Olsson tarafından dillendirildi:

1- Avrupa futbol piramidi, artık 3 kupalı olarak şekillenecek. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi birbirinin kopyası şekilde 32’şer takımla oynanacak. Ekstra bilet sadece 3 kupanın şampiyonlarına verilecek.

2-Şampiyonlar Ligi ödül dağıtımında kupa kazananlara ayrılan ciddi pay azaltılacak. Yani Real Madrid’in, Milan’ın daha önce kazandıkları kupalar nedeniyle her sezon havuzdan büyük bir pay alması adaletsizliği çözülecek. Olsson, bu paranın en azından bir kısmının eşit bölüşülmesi fikrinde.

3-Yaz transfer sezonunun, tüm Avrupa’da aynı tarihlerde olmasıyla ilgili çalışılacak. Premier Lig’in transferi 8 Ağustos’ta bitirmesi, kendilerine bir dezavantaj oluşturdu zira.

4-Dördüncü ve en önemli haberse, Avrupa’nın top 4 ülkesinin Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt bilet hakkının 4’ten 3’e düşürülmesi. İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya dördüncülerinin play-off turu oynamaları gündemde. Eğer Olsson’un dile getirdiği bu öneri, 4 büyük lig patronları tarafından kabul görürse, gruplarda oluşacak ekstra kontenjanların, kademeli olarak aşağıya doğru herkesi etkileyeceği aşikar. Hele bizim gibi 10-15’inci basamaklar arasında dolaşan, araftaki ülkeler için iyi bir haber olabilir bu.

Devler Ligine direkt takım gönderme ihtimalimiz arttı

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Hatayspor'un yeni teknik direktörü Bayram Toysal kimdir? Hangi takımları çalıştırdı?
EURO 2020 Elemeleri'nde bu hafta hani maçlar var? 7. hafta heyecanı başlıyor
Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman oynanacak?
Darüşşafaka Tekfen Nanterre 92 maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?