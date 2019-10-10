Devler Ligi'ne direkt takım gönderme ihtimalimiz arttı!

Avrupa futbolunun kaderiyle ilgili kritik bir ayın içindeyiz. Avrupa futbolunun 2021-2024 ve 20242027 döngülerinin şemasıyla ilgili 5 kritik toplantı, Ekim ayı boyunca Avrupa’nın çeşitli kentlerinde yapılacak. Mesela bugün, ECA (Avrupa Kulüpler Birliği) yetkilileri Bordeaux’da, Fransız kulüpleriyle görüşüyorlar. Salı günü de Roma’da olacaklar. YENi BiR DÖNEM Geçtiğimiz pazartesi günü Londra’da yapılan temaslar sonrası kamuoyunda oluşan izlenim şu: Juventus Başkanı Agnelli’nin ‘Avrupa Süper Ligi’ hayali, gitgide enerji kaybediyor. 5 büyük ligin hiçbirinin bu fikre sıcak bakmadığı söyleniyor. Agnelli de geri adım atmış gibi: “Beni hiç dinlemeden, ‘hayır’ diyorlar. Ben ligleri öldürme peşinde değilim” diye bir açıklama yapmış önceki gün. 2021-2024 döngüsüyle ilgili güçlenen görüşlerse, ECA Başkanı İsveçli Lars-Christer Olsson tarafından dillendirildi:

1- Avrupa futbol piramidi, artık 3 kupalı olarak şekillenecek. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi birbirinin kopyası şekilde 32’şer takımla oynanacak. Ekstra bilet sadece 3 kupanın şampiyonlarına verilecek.

2-Şampiyonlar Ligi ödül dağıtımında kupa kazananlara ayrılan ciddi pay azaltılacak. Yani Real Madrid’in, Milan’ın daha önce kazandıkları kupalar nedeniyle her sezon havuzdan büyük bir pay alması adaletsizliği çözülecek. Olsson, bu paranın en azından bir kısmının eşit bölüşülmesi fikrinde.

3-Yaz transfer sezonunun, tüm Avrupa’da aynı tarihlerde olmasıyla ilgili çalışılacak. Premier Lig’in transferi 8 Ağustos’ta bitirmesi, kendilerine bir dezavantaj oluşturdu zira.

4-Dördüncü ve en önemli haberse, Avrupa’nın top 4 ülkesinin Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt bilet hakkının 4’ten 3’e düşürülmesi. İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya dördüncülerinin play-off turu oynamaları gündemde. Eğer Olsson’un dile getirdiği bu öneri, 4 büyük lig patronları tarafından kabul görürse, gruplarda oluşacak ekstra kontenjanların, kademeli olarak aşağıya doğru herkesi etkileyeceği aşikar. Hele bizim gibi 10-15’inci basamaklar arasında dolaşan, araftaki ülkeler için iyi bir haber olabilir bu.