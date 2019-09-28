Derbi böyle kazanılır

Derbiye iki takım da balans sorunlarıyla giriyorlar: Bu sezon Süper Lig’de 5 metreden uzun top sürme sayısında ilk 3 oyuncudan ikisi, Fenerbahçe stoperleri. Bunun sebebi de, onların geriden oyun kurma girişimleri sırasında takımın kalanının hareketsizliği. Galatasaray’ın sorunuysa Fernando sonrası Marcao-Luyindama’nın savunma aklını kaybetmeleri. Galatasaray’ın kazanması için Alanyaspor’u taklit ederek önde baskı manevrası yapması gerek. Fenerbahçe ise Kruse’yi sağ bek-sağ stoper arasındaki boşluğa sokarak denge bozma yoluna gidecektir.

- ÜSTÜNLÜKLER-

Galatasaray: FALCAO, BÜYÜK MAÇLARIN FUTBOLCUSU

Galatasaray'ın bu sezonun ilk iki ayındaki istatistikleri pek iç açıcı değil. 7 resmi maçta 7 gol atılabildiler, bir golün üstüne çıkılabilen maç sayısı sadece 1... Ancak Galatasaray’ın takım hücumu konusunda bu denli aksadığı bir dönemde güvendiği önemli bir departman var: Büyük maç oyuncuları... Falcao, Porto formasıyla Sporting’e 6, Benfica’ya 4; Atletico formasıyla Barcelona’ya 3, Real Madrid’e 2; Monaco formasıyla Marsilya’ya 5, Lyon’a 3, PSG’ye 1 gol atmış. Klasik bir büyük maç oyuncusu... Bir başka deneyimli forvet Babel’in de Fulham formasıyla Liverpool’a, Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe’ye ve Trabzon’a, Ajax formasıyla PSV’ye, Liverpool formasıyla Arsenal, Chelsea ve ManU’ya golleri var.

Fenerbahçe: EN ÇOK HÜCUM YAPAN TAKIM

Fenerbahçe Süper Lig’de puan tablosunun ikincisi ama oyun tablosunun birincisi. Sarı lacivertliler OPTA verilerine göre en fazla şut çeken (95), en fazla isabet bulan (33), en fazla net gol pozisyonuna giren (25), rakip ceza alanında en fazla topla buluşan (159), topa en fazla sahip olup (%68,4), en fazla isabetli oynayan (%87,5) takım.

- ZAYIFLIKLAR -

Galatasaray: DEFANSTA ARIZA VAR

Galatasaray'ın meşhur zayıflığı, Marcao-Luyindama’daki düşüş. Geçen sezonun 18 ile 33’üncü haftaları arasında Fernando’nun yönetiminde bu ikili, sadece 8 gole izin vermişlerdi. Ancak bu yıl özellikle sağ stoper Luyindama’nın sürekli sola Marcao’ya dublaja gitmesi; ikilinin savunma çizgisini bir türlü oluşturamamaları büyük arızalara neden oluyor. Galatasaray bu sezon rakiplerine toplam 64 şut fırsatı verirken, Fenerbahçe 44 fırsat tanımış. Fenerbahçeliler 5 maçta toplam 5 sarı kart görürken, Galatasaraylılar’ın 13 sarı, 3 kırmızı görmesi de dikkat çekici.

Fenerbahçe: HAREKETSiZ KALIYORLAR

16’ncı kuraldaki değişiklik, yani kale atışını kullanan takım oyuncularının ceza alanını terk etme zorunluluğunun kalkması, Fenerbahçe’yi de derinden etkiledi. Altay sıkça kale atışlarını 2 metreye tembel paslarla kullanıyor. Zanka ve Jailson pas opsiyonu ararken (Türk spor medyasına göre) bireysel hatalar yapıyorlar. Oysa bu hatalar bireysel değil, takım arkadaşlarının hareketsiz kalması sebebiyle kolektif. OPTA’dan Barış Gerçeker’in sağladığı harika veriye göre, bu yıl Süper Lig’de 5 metreden uzun top sürme sayısı en yüksek 10 oyuncudan 4’ü Fenerbahçe dörtlü savunması (Ozan, Jailson, Zanka ve Dirar). İlk üçün de ikisi stoperler Jailson (111) ve Zanka (92). Galatasaray’ın bu maçta Alanya örneğini dikkate alarak önde baskı yapacağı ve Jailson-Zanka’yı hataya zorlamayı deneyeceği bence kesin.

- FIRSATLAR -

Galatasaray: ALTAY’IN KISA DÜŞEN ÇiFT YUMRUKLARI

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay’ın ilk 5 haftadaki en büyük sıkıntısı, birkaç metre önüne düşen yüksek toplar oldu. Altay bu topların hemen hepsine çift yumruk vurmak için gidiyor ve o yumruklar sıkça kısa kalabiliyor. Dolayısıyla Galatasaray’ın bu maçta atacağı kornerler, Altay’ın kafasını karıştıracak noktalara olabilir. Ancak dikkat çekici bir başka veri de şu: Sarı kırmızılıların 5 lig maçında attığı toplam korner sayısı sadece 14... Bu veride, 18 takım içinde 17’nci sıradalar.

Fenerbahçe: LEMINA VE SERi’NiN BASiT PAS HATALARI

Fenerbahçe için önemli fırsatsa, Galatasaray orta sahasında: İki eski Premier Lig oyuncusu Lemina ve Seri, İngiltere’de benzer şekilde eleştiriliyorlardı: İkisi de riskli pas denemeyi seviyorlar. Oysa sekiz numara rolünde oynayan oyuncuların yaptığı basit pas hataları, takımı tümüyle geri koşturmaya, bazen de net pozisyon vermeye neden oluyor. Lemina ve/veya Seri, derbide realist oynamazlarsa, Gustavo-Emre’nin pas arası yapıp hızlı hücum üretmelerine imkan tanıyabilirler.

- TEHDİTLER -

Galatasaray: MURIQI VE KRUSE

Muriqi-Kruse ikilisi, bu sezon Süper Lig’de her takım için olduğu gibi, Galatasaray için de en büyük tehdit. Geçen hafta Ankaragücü maçında iki oyuncunun rakip ceza alanında 9’ar kez topla buluşması zaten bunun ispatı. İkisi de çok dolaşıyor ve stoperlerin kafasını karıştırıyorlar. İkisi de bekle stoper arası boşluğa sızmayı seviyorlar. Özellikle Kruse, bu maçta muhtemelen bolca Mariano-Marcao arasındaki boşlukları arayacak.

Fenerbahçe: RAMi’NiN SAĞ AYAĞI!

Ben, Jailson’un başlayacağını düşünüyorum ama olur da Rami ilk 11’de başlarsa, ya da herhangi bir sebeple Fransız stoper oyuna dahil olursa bir enteresan tehdit var orada Fenerbahçe için... Rami, Alanya maçında sol stopere yerleşti ve bence orada hiç huzurlu değildi. Sol ayağını olağanüstü bir mecburiyet olmadıkça kullanmıyor, soldan gelen topu bile sağıyla stop ediyor, top sürerken bile soluyla bir küçük dokunuşunu görmedim. Zaten 45 dakikadaki 3 pas hatası da bu yüzdendi, sağını kapadığınızda pas opsiyonları daralıyor.