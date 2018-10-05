Cocu'ya inancım azalıyor

Trnava’nın toplam maliyeti, Fenerbahçe’nin Frey’e 4 yıl için harcadığı para kadar.



Kadıköy’e savunma yapmaya gelmişler, ileride yalnızca 35’lik Bakos’u bırakıp, ona uzun vurmayı denediler. Ki o Bakos da şu haliyle Fenerbahçe’yi tehdit edebilecek seviyede değil.



9 kişiyle blok halinde savunmada kalan, duran toplarda hızlı kontra atağa çıkmak için dahi ileride adam bırakmayan bir takıma karşı Fenerbahçe’nin Kadıköy’de ne yapmasını beklersiniz?



Sahada maksimum yetenekliyle olmasını değil mi? Biz de öyle zannediyorduk.



Ancak Cocu, sahaya 3 stoperle çıktı. Üstelik bu 3 stoperden ikisi (Neustadter ve Reyes) bekler gibi açılıp Hasan-Isla’yı ileriye itmediler bile. Üç stoper hep birlikte tek bir Bakos’un başını beklediler. Yetmedi, ön libero Jailson da katıldı bu bekleme ekibine!



Dün Cocu’nun 3 stoperle başlaması kadar kötü bir başka kararı da, iki uzun santrfora sürekli uzun metrajlı-yüksek toplar atarak pozisyon aramasıydı. Kısıtlı yetenekteki Trnava savunmasına maçtan önce ne dilerseniz diye sorsanız, herhalde en büyük arzuları Fenerbahçe’nin yüksek oynaması olurdu. Cocu da aynen öyle yaptı.



Üstelik takımın en yeteneklisi Benzia’yı da yedek bırakarak!



Eğer dün Slimani ve Eljif o denli istekli olmasalar, Fenerbahçe bugün yeni bir teknik adam arıyor olabilirdi bence.





ELJİF'İ OYNATMAMAK FUTBOLA İHANET

F.BAHÇE kadrosunun geçen yıl da bu yıl da en önemli problemi, kaliteli oyuncu sayısının azlığı. Yürekli var, çalışkan var, koşucu var, mücadeleci var, uzunu, kısası, her türlüsü var. Ama yeteneklisi az.



Dün Benzia da olmayınca sahaya çıkan tek yetenekli Eljif’ti neredeyse. Makedon, yine çok iyiydi. Bu sene F.Bahçe’nin başına gelen en iyi şey Eljif.





BU TAKTİKLE BAŞAKŞEHİR'İ YENEMEZSİNİZ

DÜN sahadaki tek yıldız Slimani, sarı lacivertli formayı giydiği için Fenerbahçe kazandı.



Ancak bu sonuca rağmen benim Cocu’ya olan inancımı sarsan detay şu oldu: Maça belki yanlış 11 ve yanlış dizilişle başlayabilirsiniz. Mesele o değil.



Esas mesele bence devrede bunu fark edip bir şeyleri değiştirmeyi denememek.



İlk devrede Trnava, Fenerbahçe’yi kilitledi. Uzun toplar boşa gitti. 45 dakikada 18 faul oldu, futbol oynanmadı. Ve Cocu, ikinci yarıya 3 stoper ve aynı anlayışla başladı yine.



Slimani amatör bir savunmaya karşı dün ekstra goller attı, fişi çekti. Ancak bu sonucun yanıltıcı olabileceğini düşünüyorum.



Geçen yıl da G.Saray G.Birliği’ne 5 attığında, Başakşehir maçını aynı taktikle kazanamayacaklarını yazmıştım. Bu Fenerbahçe de bu taktikle Başakşehir ayarında hiçbir takımı yenemez.





MAÇIN ADAMI: SLİMANİ