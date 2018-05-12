Çift santrforlu güzellik
DÜN gece enteresan bir maç izledik Antalya’da: Her iki hoca da 11’lerinde ikişer santrfora yer verdiler.
Hatta orta ikililerinde de top ayağına yakışan yetenekliler vardı. Oysa biz sezon başı Süper Lig’e katılım şartnamesine tüm hocaların 4-2-3-1 oynamak ve merkeze iki yeteneksiz koymak için imza attığını zannediyorduk(!). İmza vermeyen hocalar varmış belli ki!
EMRE’NİN ETKİSİ
Avcı ve Hamzaoğlu’nun yaptığı bu olumlu tercihler, maçı da güzelleştirdi kesinlikle. İlk devrede Jevtovic, Caiçara’nın çizgisini koridora çevirdi ama Da Costa duvarını geçemediği için gol gelmedi. İkinci devredeyse Başakşehir presle oyunu dengeledi ve Emre Belözoğlu’nun maça ağırlığını koyduğu anlarda bulduğu ikinci golle fişi çekti.
PALABIYIK OLMAYACAK
Dün geceki maçın tek kötüsüyse Ali Palabıyık’tı maalesef. 36’da Doukara gole giderken Yekta-Mahmut pozisyonuna çaldığı faul, kelimenin tam anlamıyla skandaldı. 65’te de sarı kart gösterdiği Maicon’un gözünün içine bakarak uzun uzun yaptığı alkışlı protestoyu da pas geçti. Ben yeni nesilde Mete Kalkavan, Umut Meler, Ümit Öztürk ve Y.Kemal Uğurlu’nun yanına Ali Palabıyık’ı da yazabiliriz umudundaydım, ama hayır... Belli ki Ali Palabıyık olmayacak.
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