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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.05.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Çift santrforlu güzellik

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

DÜN gece enteresan bir maç izledik Antalya’da: Her iki hoca da 11’lerinde ikişer santrfora yer verdiler.

Hatta orta ikililerinde de top ayağına yakışan yetenekliler vardı. Oysa biz sezon başı Süper Lig’e katılım şartnamesine tüm hocaların 4-2-3-1 oynamak ve merkeze iki yeteneksiz koymak için imza attığını zannediyorduk(!). İmza vermeyen hocalar varmış belli ki!

EMRE’NİN ETKİSİ
Avcı ve Hamzaoğlu’nun yaptığı bu olumlu tercihler, maçı da güzelleştirdi kesinlikle. İlk devrede Jevtovic, Caiçara’nın çizgisini koridora çevirdi ama Da Costa duvarını geçemediği için gol gelmedi. İkinci devredeyse Başakşehir presle oyunu dengeledi ve Emre Belözoğlu’nun maça ağırlığını koyduğu anlarda bulduğu ikinci golle fişi çekti. 

PALABIYIK OLMAYACAK
Dün geceki maçın tek kötüsüyse Ali Palabıyık’tı maalesef. 36’da Doukara gole giderken Yekta-Mahmut pozisyonuna çaldığı faul, kelimenin tam anlamıyla skandaldı. 65’te de sarı kart gösterdiği Maicon’un gözünün içine bakarak uzun uzun yaptığı alkışlı protestoyu da pas geçti. Ben yeni nesilde Mete Kalkavan, Umut Meler, Ümit Öztürk ve Y.Kemal Uğurlu’nun yanına Ali Palabıyık’ı da yazabiliriz umudundaydım, ama hayır... Belli ki Ali Palabıyık olmayacak.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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