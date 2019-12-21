Caner ve Muriç'i Durduran Kazanır

Derbinin Fütz (fırsatlar, üstünlükler, tehditler, zayıflıklar) analizi yapıldığında ön plana çıkanlar enteresan: Beşiktaş, Caner ağırlıklı duran toplarla bulduğu gollerle lig lideri. Ama kontrataktan sıfır golleri var. Fenerahçe, topu Vedat Muriç’le buluşturduğunda hücumda renkli.

Ama geriden çıkarken Altay’ın yaptığı hataların bedeli ağır olabiliyor. Beşiktaş ilk golü attığında oyunu tutabiliyor. Ama yerse geri dönemiyor. Emre’yi bir devre durdurabilirseniz, ikinci devre orta saha size geçebiliyor. Üstünlüklerin değil, zafiyetlerin ön plana çıktığı bir derbi bu.

DERBİNİN KARE ASI

CANER: Beşiktaş bu sezon ligde soldan en fazla hücum eden takım (%41’le). Sanırım bunun sebebini söylemeye gerek yok. Son haftalarda Beşiktaş’ın kalbi o.



EMRE: Tolga Kuru yakalamış, Emre’nin son 8 haftada 90 dakikayı tamamladığı tek bir maç var. İlk devre maçın kader adamı olabilir. Ama ikinci yarılarda vitesi düşüyor.

ZANKA: Sivas’ta Sadık sakatlandığında Zanka’nın yavaş hazırlanması enteresandı. Girer girmez kolay bir çalım yedi. Konsantrasyonu istikrarsız.

LJAJIC: Bu sezon 29 şutu var, 14’ü ceza alanı dışından. “Tehlike anında camı kırın ve Ljajic’in şutunu bekleyin” gibi bir durum var Beşiktaş’ta.

RAKAMLARLA ANALİZ

0 : F.BAHÇE Muriç’in gol attığı 7 maçı da galip bitirirken, Kosovalı’nın suskun kaldığı karşılaşmalarda galibiyeti yok.

13 : İKİ takım arasındaki son 8 derbide 13 kırmızı kart çıkmış. Beşiktaş Kadıköy’deki son 3 maçı eksik bitirmiş.

7 : BEŞİKTAŞ ilk golü attığı 7 maçı kazandı. F.Bahçe geri dönüşte usta. 7 kez ilk golü yedi, 4’ünde yenilmedi.

FENERBAHÇE CEPHESİ

ÜSTÜNLÜK

LİGİN KADER ADAMI MURIQI

VEDAT Muriç, sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için de önemli bir değer. Onun çizgisinin Geremi gibi, Elvir Baljic gibi olacağını hissediyorum; bu topraklarda filizlenip Avrupa’nın devlerinde devam edecek bir kariyerin ilk adımlarını atıyor şu anda. Şu andaki rolüyle Fenerbahçe’nin santrforu değil, oyun kurucusu. O, orta saha çizgisine kadar gelip ilk sihirli dokunuşu yaparsa sarı lacivertliler çiçek gibi açılarak hücumda genişliyor. O oralara gelmezse takım soluyor, topu kaptırıyor, rakibine fırsat veriyor.

ZAYIFLIK

GERİDEN OYUN KURAMAMA

EVET dünyada bir geriden oyun kurma rüzgârı var; ama bunu ciddi bir strateji olarak ele almak lazım, bir moda olarak değil! Baskı altında birinci bölgeden çıkmak, aynen üçüncü bölgede pozisyon üretmek gibi bir sanattır; bir kurguyla, çalışarak, planlayarak ulaşılır mükemmelliğe. Altay Bayındır bazen ilk topu, adeta bir geri pas gibi, neredeyse kalesinin içine doğru atıyor! Oysa futbolda kısa-uzun pas yok, doğru pas var. İlk taş doğru olmazsa, yapının doğru inşasını umamazsınız. Sivasspor’dan yenen ikinci gol, bunun kanlı-canlı ispatı.

TEHDİT

ALTAY ÇİFTYUMRUK

LiGiN duran toptan en çok gol bulan iki takımı karşı karşıya: Bu sezon Beşiktaş’ın dokuz, Fenerbahçe’nin sekiz duran top golü var. Özellikle Beşiktaş’ın duran toplarında Fenerbahçe için bir tehdit söz konusu. Eğer yapılan orta, kaleci Altay’ın müdahale edebileceği kadar yakın ama tutamayacağı kadar uzaksa, genç kaleci topa genelde çift yumrukla gidiyor. Ve bu çift yumruğu sağlıklı vuramayıp rakibine ikinci bir fırsat verme ihtimali yükseliyor.

FIRSAT

BEŞİKTAŞ'IN KONTRAATAĞI YOK

BEŞİKTAŞ’ın bu sezon ligde bulduğu kontratak golü sayısı sıfır. Bu durum, Beşiktaş’ın kadro mühendisliğine de zıt duruyor zira sezon başında transfer edilen Nkoudou ve Diaby, açık alan oyuncuları. Ama Abdullah Avcı’nın geçen sezon Başakşehir’de de benimsediği birinci-ikinci bölgedeki aşırı ve faydasız pas sayısı sebebiyle Beşiktaş da hücuma hızlı çıkıp rakibi eksik yakalama konusunda çok becerikli değil. Bu durum, Fenerbahçe’nin Sivas maçında birinci golde yaşadığı kâbusu yaşama ihtimalini düşürüyor.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

ÜSTÜNLÜK

BİR GERİ KAZANMA MAKİNESİ

BEŞİKTAŞ’ın yıllardır olduğu gibi yine en önemli üstünlüğü, takımın ruhani lideri Atiba Hutchinson’la ilgili. Siyah beyazlılar bir hücumu tamamlayamadığında çoğunlukla 80 metre geri koşmuyorlar; çünkü orada genelde bir sezgi mucizesi Atiba ve asistanı Elneny var. Geçtiğimiz hafta Malatyaspor’a da bir saat boyunca bir tenis maçı izlettiler, Malatyalılar’ın uzaklaştırdığı her top süratle yarı sahalarına geri döndü zira aktif alanda hep Atiba-Elneny ikilisi vardı.

ZAYIFLIK

KENAR ORTASI BAĞIMLILIĞI

EVET, Beşiktaş geçtiğimiz hafta Yeni Malatya önünde özellikle ilk bir saat üstün oynadı, ama o 60 dakikada rakip kaleye atılan sadece üç şut var: İkisi Ljajic’in, biri de Caner’in ayağından, tamamı ceza alanı dışından. Beşiktaş, Fenerbahçe ile birlikte ligde topa en fazla sahip olan 2 ekipten biri. Ama açık oyunda pozisyon üretme konusunda çok kısırlar. Bu yıl siyah beyazlıların açık oyunda yalnızca 13 golleri var. Fenerbahçe’de ise bu sayı 21. Beşiktaş’ta Caner’in orta kanalları kesilirse, kalp atışları çok zayıflıyor

TEHDİT

UZAKTAN ŞUTLAR

LİGDE şut istatistiğinde ilk sırada Fenerbahçe var. Sarı lacivertliler 15 maçta rakip kaleye 263 şut göndermişler. Beşiktaş’ta ise bu sayı 196... Sarı lacivertlilerde ceza alanı dışından tehditkâr şut atan oyuncu sayısı da fazla: Emre, Ozan, Gustavo ve Kruse boşluk yakaladıklarında Karius’u zorlayabilecek isimler. Alman kaleci Loris Karius formda. Zaman zaman Liverpool için de geri dönüş haberleri yapılıyor ama uzaktan şutlarda bazen düşük konsantrasyonla yakalanabiliyor.

FIRSAT

DİSİPLİN ZAAFİYETİ

FENERBAHÇE’de geçen hafta bir disiplin zafiyeti baş gösterdi: Önce ilk yarıda Kruse’nin kaçırdığı gol sonrası Ozan Tufan’ın iki kolunu havaya açarak onu tribünlere şikayet etme çirkinliği... Sonra bir benzerini Dirar’ın Ozan’a yapması. Ardından son dakikalarda Muriç’in saçma bir kırmızı kart gören Ozan’a tüm bunların bedelini ödetmesi. Hafızam beni sezon başına, Cagliari maçında Ozan’ı saha içinde azarlayan Emre Belözoğlu’na kadar götürüyor. Bu bir öfke döngüsü. Ersun Yanal bu döngüyü kıramazsa, rakibine ekstra bir fırsat tanımış olur