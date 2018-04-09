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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
09.04.2018 - 22:21, Son Güncelleme:

Çalışan kazandı

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Uğur Meleke yazdı.

Dünya futbolunda ekonomik uçurumlar her geçen gün büyüyor, zenginler daha zenginleşiyor, orta sınıf zayıflıyor. Bugün Barcelona, Real Madrid, M.City, Bayern Münih gibi kulüpler 1 milyar euroluk takımlarla mücadele ederken, Şampiyonlar Ligi’nin başaltı sınıfı olarak tanımladığımız Sevilla ya da Roma 300 milyonluk ekiplerle onlarla baş etmek zorunda. Beş büyük ligde de durum çok farklı değil: Dördünün şampiyonu aylar öncesinden belli olurken, birinin de ilk ikisiyle diğerleri arasında uçurum var.

Bizim ligimiz, orta sınıf-üst sınıf farkı açısından iyiler içinde. Son bir aya tam 4 takımın şampiyonluk umuduyla girmesi de gayet rekabetçi bir tablo. Elbette bazı genetik gerçekler var, onları da yadsımak imkânsız: Özellikle İstanbul’un 3 büyükleriyle diğerleri arasında dünkü gibi maçlar hep oldu, oluyor, olacak. Mütevazı taraf iyi kapanacak, alanı iyi parselleyecek, yardımlaşacak, savaşacak. Zengin taraf kazanmak istiyorsa en az rakibi kadar istekli, tutkulu, çalışkan olmak zorunda. Dün Gençlerbirliği muazzam bir alan parselasyonu dersi verdi zengin rakibine. Ümit Özat, başlangıçtaki 5-4-1 dizilişini bu kez hiç değiştirmedi. Sessegnon ve Manu gibi hücumcu ayaklar dahil, Jailton’un bir-iki aksaması dışında hiç kimse bloğu bozmadı. Şemaya kusursuz riayet ettiler. Aralarında neredeyse hiç boşluk bırakmadan oynadılar. Akan oyunda da Galatasaray’a hemen hemen hiç net pozisyon vermediler.

Galatasaray’sa neredeyse yüzde 80’le topla oynamasına rağmen, pozisyon üretimi konusunda kısır bir gün yaşadı. Evet, yaratıcı futbolcuları durgundu; ama şunu da göz ardı etmemek gerek, deplasmanlarda İstanbul’da olduğu kadar tutkulu oynamıyorlar.

Terim’in de değişiklik zamanlaması ve kararlarıyla takımını uyandırmakta güçlük çektiğini söyleyebiliriz:


1)Üç değişiklik, sanki önceden kurgulanmış gibi 60,70 ve 80’de yapıldı. Acaba her geçen dakika alanına daha fazla kapanan Gençlerbirliği’ne karşı daha erken değişiklikler yapılabilir miydi?

2)Savruk Rodrigues ve kırılgan Belhanda, daha erken çıkarılabilir miydi?

3)Son değişiklik hakkının Yasin değil Donk’tan yana kullanılması, Terim’in Yasin’e olan güvensizliğiyle mi ilgili? Bu değişiklik, Gençlerbirliği takımının da özgüvenini artırdı bence.

İsteksiz ve coşkusuz Galatasaray, şampiyonluk yarışında hayati bir 3 puan bıraktı Ankara’da.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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