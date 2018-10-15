Çağlar-Hasan Ali bağlantısında tükendik

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerSpor YazılarıÇağlar-Hasan Ali bağlantısında tükendik
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Spor Arena
15.10.2018 - 08:23, Son Güncelleme:

Çağlar-Hasan Ali bağlantısında tükendik

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

UEFA Uluslar Ligi B kategorisindeki 12 ülke içinde Dünya Kupası’nda çeyrek final görmüş yalnızca iki ekip var: Rusya ve İsveç...

Her ikisi de bizim rakibimiz. Zorlu bir gruptayız, güçler birbirine yakın. Kaybetmemek için her an konsantrasyonunuz yüksek olmalı. Her detayı çalışmış olmalısınız. Dün de kıran kırana bir maç vardı Sochi’de. Ama detaylarda üstün olan taraf ev sahibi Rusya’ydı bence.
İki takımın da zayıf karnı, geriden kaliteli çıkamamaları. Biz önde bassak onlara (İsveç’in Dzhikia’yı 7 top kaybına zorladığı gibi) sıkıntı çıkarabilirdik, ama maalesef onlar yaptı o presi... Maça olağanüstü bir baskıyla başladılar, ilk hücumları 4 dakika sürdü adeta. Özellikle sağımızı kapadılar, bizi soldan çıkmaya zorladılar. Orada da sol stoper Çağlar-sol bek Hasan arasında berbat bir iletişimsizlik vardı ve defalarca top yitirdik o bağlantıda. Lucescu’ya sormak istiyorum: Bosna maçında bizi hep geriden çıkaran adam olan Ömer, formasını Hasan’a neden kaptırdı ki? Ya da Bosna maçıyla Rusya arasında savunma dörtlüsünün 3’ü neden değişti? En çok uyuma ihtiyacı olan bölgemiz savunma değil mi sizce de?
Maçın ikinci kilit detayı ise, hava topları idi. Ruslar önde basınca topu sürekli Sinan’a oynadık. Sinan da topu sol açık-sağ açık bölgemize şişirdi amaçsızca! Rus bekler Fernandes’le Kudryashov, Hakan’la Cengiz’e karşı hava topu kazanma rekoru kırdılar dün gece. Aynı şekilde Dzyuba’nın da Okay’a üstünlüğü vardı maalesef.
Uluslar Ligi B kategorisinde grup ikincilerinin de play-off yapma ihtimalleri var, ama artık bizim hedefimiz 21 Mart’ta başlayacak Euro 2020 elemeleri. O tarihe kadar gelişmeye devam. Dünkü gibi 24 yaş altı 5 oyunculu cesur takımlar yapmaya devam. “Adam gibi adamlar çetesi” sonrası arınmaya, pırıl pırıl bir milli takım yaratmaya devam.

Çalhanoğlu artık beklemeli

FUTBOLDA bunlar var, bazen bazı futbolcular kulüp performanslarını ulusal takıma bir türlü yansıtamıyorlar. En popüler örneği Messi bunun sanırım. Yakın tarihimizde Nihat örneği var, İspanya’da harikalar yaratırken ay yıldızlı formaya katkısı aynı seviyede olamadı. Bugün de benzer bir sorunu Hakan Çalhanoğlu’nda görüyoruz. Önceleri özgüven sorunu olduğunu düşünüyordum, ama artık düzenli oynuyor ve hâlâ çok kritik anlarda acemice işler yapıyor. İşte 17’de Cengiz-Cenk bomboşken kafasını kaldırmadan, yere bakarak, bir mahalle topçusu edasıyla Kudryashov’a nişanladığı top... Biz 1-0 öne geçecekken, akının dönüşünde geriye düştük. Hakan’ın biraz bekleme zamanı geldi sanki.

Cherchesov’a tebrikler

KADRO kaliteleri bizden çok yukarıda değil. Üstelik birçok sorunlu futbolcuları da var. Ama Dünya Kupası’nda da, sonrasında da eldeki imkanlardan maksimum verim alan bir görüntü çiziyor Cherchesov. Dün pres başarıları, kalecileri Guilherme’nin hızlı başlattığı ataklar, duran top organizasyonları... Hepsi belli ki idman çalışmasının ürünü.

Maçın adamı:
GUILHERME

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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