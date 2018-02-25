Büyük takım olduğunu 60’ta hatırladı

Riskleri minimize etmeyi hedefleyen, Okay gibi mükemmel bir altı numaraya sahip olmasına rağmen onun yanına bir “ön stoper” daha ekleyen, hücum opsiyonları son derece kısıtlı, renksiz bir takım. Sahada gol düşünen tek oyuncu Burak olduğu için sürekli savunma arkasına top atmaya çalışan, onun dışında hareketli oyunda hiçbir planı olmayan bir takım. Sadece forması büyük, oyunu son derece küçük bir takım...

Trabzon’un diğer yüzü ise, Çalımbay’ın gol yemeyi bekleyip, 60’lardan sonra geçtiği B planı... Yusuf ve Sosa bir arada sahada olduğu için pas kalitesi yükselen, gol düşünen oyuncu sayısı arttığı için pozisyon verimliliği de yakalayan, hücum oynamaya çalışan her büyük takım gibi rakibine kontra atak fırsatı da veren bir plan. Dün bu planla iki gol bulup maçı kazanmak için Trabzon’a yarım saat yetti. Ama Rıza Çalımbay gerçekten büyük takım hocalığına geçiş yapmak istiyorsa bu oyunu, başlangıç planı olarak oynatmanın yolunu bulmalı. Trabzon taraftarı sahada gerçek bir büyük takım izlemek için gol yemeyi beklemek zorunda olmamalı.

EZBER BOZULMALI

Başlangıçta bu planı kullanmak için de sanırım bazı ezberlerin bozulması gerek:

1- Sosa 10 numara oynamak zorunda değil. Pekala Milan’da olduğu gibi orta ikilide de, Beşiktaş’ta olduğu gibi sol-sağ açıkta da oynayabilir.

2- Olcay’ın varlık nedeni, savunmaya katkısı değil mi? Olcay sahadayken Alanya sağ beki Gassama yıldızlaşacaksa, Olcay’ın fonksiyonu ne ola ki?

MAÇIN ADAMI: ABDÜLKADİR

İlk bir saatte Trabzonspor’u öne taşıyan tek oyuncuydu. Son yarım saatte de Trabzon’un oyunu değişince golcü kimliği ön plana çıktı. Abdülkadir daha fazla gol düşünmeli.