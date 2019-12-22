Bunun adı iflas

Topu taşıyan Halil, yanında koşan Belhanda idi. Belhanda kaleye 60 metre varken Halil’le yan yanaydı. Faul yapmayı tercih etmedi. Oyuncunun seçimidir bu, diyecek bir şey yok. Ancak orada faul yapıp kart görmeyi göze alamayan ve golü seyreden Belhanda, bir dakika sonra kaptırdığı topun ardından Soner’e, iki dakika sonra da çift dalmak suretiyle Halil’e faul yapmayı denedi. Bu 3 dakikalık bölüm, Galatasaray’ın özeti gibi. Sarı kırmızılarda soyunma odasının nizamı yok. Sahada bir başıboşluk hakim.

SİVASSPOR'A BAKIN

Galatasaray'daki tek problem elbette disiplin zafiyeti değil. Evet, Galatasaray’ın çok sakatı var, kadrosu dört dörtlük sayılmaz. Ancak ligin lideri Sivasspor da, o basamağı sadece mükemmel kadro mühendisliği dolayısıyla işgal etmiyor. Rıza Çalımbay, Beşiktaş’ın beşinci stoperi konumundaki kiralık Fatih aksoy’dan ön libero olarak faydalanıyor. Yedek sol bek Ziya, Fenerbahçe’ye karşı orta sahada oynuyor, Emre’yi zor durumlara düşürüyor.

OYUN PLANINIZ VAR MI?

Santrforu Yatabare, Karabük senin Konya benim dolaşmış, ligin sıradan 9 numaralarından biri. Ama futbolda demek ki tek mesele oyuncu kalitesi değil. Bir oyun planınız, bir kurgunuz var mı? Sahayı doğru parselliyor, yardımlaşıyor musunuz? Fiziksel olarak en iyi seviyede misiniz? Şu anda Galatasaray için bu soruların herhangi birine evet demek mümkün değil. Cevaplanması gereken en temel sorulardan biri de şu: terim, Galatasaray kadrosundan en iyi verimi alıyor mu? Çıkarılabilecek en iyi 11 ve diziliş bu mu?

3-5-2'DEN NİYE VAZGEÇİLDİ?

Galatasaray'ın bu yıl en doğru oynadığı iki maç, Gaziantep-Başakşehir süreciydi. Sanki o 3-5-2, Galatasaray’ın oyuncu listesine uymuş, elbise daha iyi oturmuştu kadronun üstüne. adem ikinci santrfor olarak çalışkanlığıyla katkı yapmış, Emre Taşdemir yüz metreyi iyi oynamıştı. Savunma üçlüsünden biri (genelde Marcao) oyun kurmak için çıksa bile, defansın dengesi bozulmamıştı. En önemlisi de, orta üçlünün içinde Feghouli ve Ömer çok daha faydalılardı. Böylece takımın orta üçlüde Belhanda-Seri-lemina-Selçuk’tan ikisini oynatma bağımlılığı kalmamıştı.

YÖNLERİNİ KAYBETMİŞLER

Galatasaray'da şu anki durumun adı ‘iflas’... İflasın nedeni puan tablosu ya da dünkü netice değil. Düşünsel bir iflas var sahada. Yönünü kaybetmiş bir oyuncu grubu var. Ne oynadığını anlayamadığınız bir takım var. Bunun da bir numaralı müsebbibi, şüphesiz ki Fatih terim

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